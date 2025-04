Byty z úspor na důchod. Na trh s bydlením může přitéct až osmnáct miliard

Je velká šance, že na trh s bydlením brzy přitečou miliardy z penzijních fondů, ve kterých si Češi i s pomocí státních příspěvků spoří na důchod. Sněmovna by totiž ve středu měla rozhodnout, zda dovolí penzijním společnostem investovat do nemovitostních fondů či dluhopisů a akcií firem, které se zabývají investicemi do bydlení.