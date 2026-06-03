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Zásadní změnou by mělo být snížení poplatků u spoření na důchod v tzv. třetím pilíři. Podle ministryně Schillerové by si ve výsledku průměrný střadatel měl před odchodem do penze odnést až o milion korun více než dosud.
Systém dobrovolného penzijního spoření dlouhodobě čelí kritice za to, že neplní svou základní roli, tedy zajistit lidem smysluplný doplněk ke státnímu důchodu. Hlavním problémem nejsou podle kritiků nízké vklady účastníků, ale extrémně nízké výnosy a vysoká poplatková zátěž ze strany fondů.
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Proč musíme na penzi platit desetkrát víc než Slováci a dvacetkrát víc než Švédové?