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Babiš a Schillerová představují změny ve spoření na penzi

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Přímý přenos   10:48aktualizováno  11:36
Premiér Andrej Babiš, ministryně financí Alena Schillerová a ekonomové Filip Pertold a Lukáš Nádvorník představují novinky v dobrovolném spoření na důchod. „Děláme největší zlepšení penzijního spoření v jeho historii. Pomůžeme všem téměř čtyřem milionů klientů, kteří ho mají, i těm, co do něj teprve vstoupí,“ řekl premiíér Andrej Babiš.

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Zásadní změnou by mělo být snížení poplatků u spoření na důchod v tzv. třetím pilíři. Podle ministryně Schillerové by si ve výsledku průměrný střadatel měl před odchodem do penze odnést až o milion korun více než dosud.

Systém dobrovolného penzijního spoření dlouhodobě čelí kritice za to, že neplní svou základní roli, tedy zajistit lidem smysluplný doplněk ke státnímu důchodu. Hlavním problémem nejsou podle kritiků nízké vklady účastníků, ale extrémně nízké výnosy a vysoká poplatková zátěž ze strany fondů.

Proč musíme na penzi platit desetkrát víc než Slováci a dvacetkrát víc než Švédové?
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