Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nové penzijní spoření stačí akciím jen zpočátku, ukázal výpočet. Jak se vyplatí?

Barbora Sedláková
ilustrační snímek Premium

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Chystané změny v doplňkovém penzijním spoření mohou Čechům na stáří přinést statisíce korun navíc. Výrazné snížení správcovských poplatků a úprava pravidel dělají z penzijního připojištění atraktivní produkt. Jak však ukazuje exkluzivní analýza makléřské společnosti XTB pro iDNES.cz, ani štědrá státní podpora a nižší náklady nedokážou v dlouhodobém horizontu porazit pasivní investování do globálních akciových trhů.

Přesto je podle odborníků nové doplňkové penzijní spoření výhodné, a to především pro rodiče. Dává jim možnost vytvořit dětem oddělenou investiční „obálku“ se státním příspěvkem, aniž by sami museli složitě vybírat investiční portfolio.

Jakmile na účtu leží statisíce, příspěvek státu v poměru k celkové částce ztrácí na významu.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Navštívili jsme slovinské supermarkety. Kolik stojí nákup na severu i u Jadranu?

Slovinsko Maribor Ceny Lidl

Slovinsko není jen moře a horské výhledy, ale i běžné nákupy, které mohou Čechy příjemně či nepříjemně překvapit. Podívali jsme se do obchodů Lidl a Spar v Mariboru nedaleko rakouských hranic....

Lidl ve Stromovce otevřel terasu s občerstvením. Se slevou pivo přijde na 23 korun

Součástí Lidl Letní terasy je odpočinkové místo. (18. června 2026)

Lidl se pouští do nového byznysu. V pražské Stromovce otevřel první letní terasu, kde láká hlavně na nižší ceny. Držitelé aplikace Lidl Plus si tu dají půllitr čepovaného piva Argus za 23 korun, malé...

Plukovník zůstává, vše ostatní je nové. KFC mění logo, provozovny i menu

KFC zároveň přichází s aktualizovaným menu, které zahrnuje řadu pokrmů bez...

Řetězec rychlého občerstvení KFC představil kompletní proměnu značky. Zahrnuje nejen aktualizaci loga, typografie, ale i interiérů restaurací, obalů nebo designu aplikace. Změny se tento měsíc...

Každému, kdo přijde, dám ochutnat. Jak mladý podnikatel věnečkárnou dobyl Prahu

Roman Janeček začínal jako skladník ve značkovém butiku a před čtyřmi roky se...

Ještě před několika lety pracoval Roman Janeček v luxusních obchodech v Praze. Dnes má mladý podnikatel v centru vlastní obchod, v němž vsadil na jediný produkt, a to mini věnečky. Z původně domácího...

Šok z Volkswagenu: po milionu aut zkrouhne výrobu o další statisíce vozidel

Původní tepelná elektrárna Volkswagenu v německém Wolfsburgu (Ilustrační snímek)

Situace automobilového koncernu Volkswagen je napjatá a náročná, řekl ve čtvrtek na výroční valné hromadě šéf firmy Oliver Blume. Dodal také, že se obecné podmínky v automobilovém odvětví letos znovu...

Nové penzijní spoření stačí akciím jen zpočátku, ukázal výpočet. Jak se vyplatí?

Premium
investice

Chystané změny v doplňkovém penzijním spoření mohou Čechům na stáří přinést statisíce korun navíc. Výrazné snížení správcovských poplatků a úprava pravidel dělají z penzijního připojištění atraktivní...

23. června 2026

Dehormuzifikace obchodu. Střední koridor přes Asii posílil, náhrada z něj ale nebude

Aktau se v mezidobí stal jedním z nejdůležitějších logistických center...

Zatímco veškerá pozornost je upřena k řešení zablokovaného Hormuzského průlivu, euroasijský obchod se stále více přesměrovává k pozemním alternativám. Transkaspická dopravní trasa (TITR), známá také...

23. června 2026

Slábnoucí spotřeba alkoholu vídeňské vinaře netrápí. Zažívají zlaté časy

Fronta před občerstvením Wieninger am Nussberg ve vídeňských vinicích (27....

Navzdory celosvětovému poklesu spotřeby alkoholu vinaři ve Vídni žádnou krizi nepociťují. Naopak. Poptávka po vínech z rakouské metropole je podle nich nejvyšší v historii. Tamní sdružení WienWein...

22. června 2026

Za spoušť v elektrárně požaduje Sev.en od australských společníků 21 miliard

ilustrační snímek - elektrárna Prunéřov

Česká investiční skupina Sev.en Global Investment (Sev.en GI), která patří do energetické skupiny Sev.en podnikatele Pavla Tykače, podala u Federálního soudu v Austrálii žalobu proti tamní...

22. června 2026  18:55

Zlevnění benzinu se USA hned tak nedočkají. Nejdřív koncem roku, odhadují experti

Čerpací stanice v texaské Pasadeně (17. března 2026)

Ačkoliv se Spojené státy a Írán po několika týdnech válečného konfliktu konečně blíží k mírové dohodě, američtí řidiči si na levnější pohonné hmoty ještě budou muset počkat. Podle expertů se ceny...

22. června 2026

Skočím si na jedno do Lidlu. Součástí prodejny v Severním Irsku je i hospoda

Hospoda společnosti Lidl Northern Ireland s názvem „The Middle Ale“ v...

Na první pohled vypadá jako běžná hospoda. Podnik s názvem The Middle Ale na okraji Belfastu je ale v mnohém jiná. Otevřel ji totiž řetězec Lidl a je součástí jeho prodejny. Je to vůbec první...

22. června 2026  16:16

Při explozi v katarském průmyslovém komplexu zemřelo třináct lidí, 66 je zraněných

Snímek z průmyslové kamery zachycuje výbuch v komplexu Ras Laffan (21. června...

Při spouštění katarského průmyslového komplexu Ras Laffan došlo k výbuchu, při němž zemřelo třináct lidí. Podle provozovatele QatarEnergy exploze nastala v závodě Barzan, který zajišťuje dodávky...

22. června 2026  9:52,  aktualizováno  15:30

Zemřel Alan Greenspan, bývalý šéf americké centrální banky. Bylo mu 100 let

Bývalý šéf Fedu Alan Greenspan před komisí zkoumající příčiny finanční krize ve...

Ve věku sta let zemřel vlivný americký ekonom a někdejší šéf centrální banky (Fed) Alan Greenspan. V čele Fedu stál do roku 2006, celkem osmnáct let, kdy byl často označován za druhého nejmocnějšího...

22. června 2026  13:49

Otevření Hormuzu přinese úlevu. Světová ekonomika ale ještě nemá vyhráno

ilustrační snímek

Přestože by už brzy mělo dojít k úplnému odblokování Hormuzského průlivu, důsledky několikatýdenní války na Blízkém východě pocítí svět ještě několik dalších měsíců, upozorňují experti. Výpadky v...

22. června 2026  13:11

Francii sužuje vlna veder. Ruší se akce a omezuje konzumace alkoholu

Žena s vějířem stojí na náměstí Trocadero poblíž Eiffelovy věže. V Paříži...

Meteorologové od pondělka v některých oblastech Francie očekávají teploty až 42 °C a vyhlásili na více než třetině země červený (nejvyšší) stupeň výstrahy před horkem. Francouzský ministr pro...

22. června 2026  11:24

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Navštívili jsme slovinské supermarkety. Kolik stojí nákup na severu i u Jadranu?

Slovinsko Maribor Ceny Lidl

Slovinsko není jen moře a horské výhledy, ale i běžné nákupy, které mohou Čechy příjemně či nepříjemně překvapit. Podívali jsme se do obchodů Lidl a Spar v Mariboru nedaleko rakouských hranic....

22. června 2026

Pátý oběd zdarma. Věrnostní programy má už téměř polovina českých gastropodniků

Premium
ilustrační snímek

V Česku využívá věrnostní programy téměř polovina gastronomických podniků a jejich počet v posledních letech rychle roste i díky rozvoji umělé inteligence. Nejčastěji se stále využívají papírové...

22. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.