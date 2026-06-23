Chystané změny v doplňkovém penzijním spoření mohou Čechům na stáří přinést statisíce korun navíc. Výrazné snížení správcovských poplatků a úprava pravidel dělají z penzijního připojištění atraktivní produkt. Jak však ukazuje exkluzivní analýza makléřské společnosti XTB pro iDNES.cz, ani štědrá státní podpora a nižší náklady nedokážou v dlouhodobém horizontu porazit pasivní investování do globálních akciových trhů.
Přesto je podle odborníků nové doplňkové penzijní spoření výhodné, a to především pro rodiče. Dává jim možnost vytvořit dětem oddělenou investiční „obálku“ se státním příspěvkem, aniž by sami museli složitě vybírat investiční portfolio.
Jakmile na účtu leží statisíce, příspěvek státu v poměru k celkové částce ztrácí na významu.