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Chystané změny v penzích zatíží dnešní malé děti, jde o stovky miliard, líčí ekonomové

Kristína Paulenková
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ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

Vláda chystá v tomto volebním období minimálně dvě důchodové novely. Jednu už letos, další v druhé polovině svého mandátu. Důchodci si díky tomu polepší a krátkodobě to pro státní rozpočet nebude podle ekonomů velká katastrofa. Negativa však naplno dopadnou na dnešní děti, varují. Podle výpočtů by všechny sliby stály kolem roku 2060 Čechy stovky miliard.

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) navrhuje schválit ještě letos rovnoměrnější valorizace podle věku a zvyšování důchodů pro pracující penzisty. Do další novely odložil změnu valorizačního vzorce, zastropování důchodového věku na 65 letech a rozšíření okruhu náročných profesí. Dohromady tyto změny státní rozpočet postupně zatíží, protože vedou k vyšším výdajům na důchody, a tedy i ke zvýšení důchodového deficitu.

„Jde o příliš velké částky na to, aby je bylo možné donekonečna platit na dluh. Česko by v takovém případě prakticky nevyhnutelně směřovalo ke státnímu bankrotu.“

Vít Hradilekonom

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