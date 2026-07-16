Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) navrhuje schválit ještě letos rovnoměrnější valorizace podle věku a zvyšování důchodů pro pracující penzisty. Do další novely odložil změnu valorizačního vzorce, zastropování důchodového věku na 65 letech a rozšíření okruhu náročných profesí. Dohromady tyto změny státní rozpočet postupně zatíží, protože vedou k vyšším výdajům na důchody, a tedy i ke zvýšení důchodového deficitu.
„Jde o příliš velké částky na to, aby je bylo možné donekonečna platit na dluh. Česko by v takovém případě prakticky nevyhnutelně směřovalo ke státnímu bankrotu.“