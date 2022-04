Důchodci letos nejspíš dostanou ještě jednou mimořádně přidáno

Po pravidelné valorizaci důchodů po Novém roce a mimořádné valorizaci v červnu by se dalšího zvýšení mohli lidé v důchodu dočkat pravděpodobně ke konci roku. Zpráva to ale příliš optimistická není, protože by to znamenalo, že ceny nadále rostou.

Lidé si za více peněz více zboží nekoupí. V únoru vystoupala meziroční inflace na 11,1 procenta a roste nejrychleji od devadesátých let. Podle prognóz ale zatím není na vrcholu. Česká národní banka předpokládá, že meziroční inflace vyskočí na 13 až 14 procent, analytici jsou ještě pesimističtější. Ceny tlačí nahoru zejména dopad války na Ukrajině.

K mimořádné valorizaci důchodů musí vláda přistoupit, pokud růst cen překročí za sledované období zákonnou pětiprocentní hranici. V tomto případě je začátkem období letošní leden.

„Pokud by k překročení této hranice došlo v již březnu, důchody by narostly od srpna, pokud v dubnu, důchody by narostly od září a tak dále,“ vysvětluje Národní rozpočtová rada.

Záleží na tempu zdražování

Důchodci o peníze nepřijdou ani v případě, že by k překročení hranice došlo později než v červnu. V dalších měsících by se totiž mimořádná valorizace přiřadila k řádné valorizaci, která přijde na řadu v lednu příštího roku.

„K mimořádné valorizaci dojde, pokud by míra meziroční spotřebitelské inflace překročila 15 procent v březnu, 14,4 procenta v dubnu, 14,2 procenta v květnu či 13,6 procenta v červnu,“ upřesňuje Národní rozpočtová rada.

Ministerstvo práce a sociálních věcí si zatím netroufne odhadnout, zda se znovu důchody budou zvyšovat ještě letos, nebo se růst cen promítne až do lednové valorizace. „Podle údajů, které máme v tuto chvíli k dispozici, by skutečně k mimořádné valorizaci ještě před koncem roku 2022 dojít mohlo, nicméně jasno bude teprve v nejbližších měsících.

K dalšímu zvýšení důchodů pak určitě dojde v řádném termínu od ledna příštího roku,“ uvádí Jakub Augusta z tiskového oddělení resortu.Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy je pravděpodobné, že k mimořádné valorizaci dojde. „Je pravděpodobné, že druhá mimořádná valorizace by byla procentuálně nižší než první mimořádná valorizace, kterou představuje nárůst zásluhové části penze o 8,2 procenta,“ říká.

Čím dříve dojde k prolomení pětiprocentní hranice, tím vyšší budou náklady na mimořádnou valorizaci. „Pokud by například meziroční inflace v květnu dosáhla 14,2 procenta, dodatečný nárůst důchodů v říjnu by činil asi čtyři procenta, tedy důchody by se zvýšily o 670 korun. Dodatečné náklady valorizace pro rok 2022 by činily asi 5,5 miliardy korun,“ upřesňuje Národní rozpočtová rada.