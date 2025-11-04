Dřívější odchod do důchodu i vyšší růst penzí může Česko bolet, varují experti

Autor:
Pravděpodobná nová vláda složená z hnutí ANO, SPD a Motoristů slibuje, že do důchodu lidé budou odcházet nejpozději v 65 letech a že penze porostou rychleji. Odborníci ale mají obavy, zda to veřejné finance do budoucna unesou.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Důchodový věk se po zavedení změn, s nimiž přišel odcházející kabinet, nyní zvedá o dva měsíce ročně. Později než v 65 letech by podle dosavadního plánu měli do důchodu odcházet lidé narození v roce 1966 a dál. To znamená, že by se to začalo dít až v roce 2031. Té až po dalších řádných volbách, kdy může nová vláda zase všechno změnit.

I dříve platilo, že důchodový věk sice také postupně rostl, ale nesměl překročit hranici 65 let. Návrat této hranice nyní slíbila vznikající nová vláda ve svém programovém prohlášení. Její zástupci se také dohodli, že chtějí „obnovit spravedlivý systém valorizací tak, aby důchodci neztráceli kupní sílu a měli jistotu důstojného života i v době inflace.“

EXKLUZIVNĚ: Co plánuje Babišova vláda? Získali jsme programové prohlášení

Fialova vláda totiž růst penzí zpomalila. Dříve se důchody zvedaly o růst cen a polovinu růstu reálných mezd. Končící vláda tyto pravidelné valorizace osekala na třetinu růstu mezd. Noví ministři tak původní výpočet zřejmě obnoví.

Náraz v roce 2050

Plány se nelíbí členům Národní rozpočtové rady (NRR). Ta je nezávislým orgánem, který vyhodnocuje, zda stát dodržuje zákonem daná rozpočtová pravidla. Členové NRR zdůrazňují, že je potřeba úsporná opatření zavedená vládou Petra Fialy nejen nerušit, ale přidat další.

Do starobního důchodu totiž začnou postupně odcházet populačně silné ročníky narozené v 70. letech, takzvané Husákovy děti. V tu chvíli začne mít důchodový systém trhliny, protože i kdyby prodlužování důchodového věku nad 65 let zůstalo, počet starobních důchodců by vytrvale stoupal. V roce 2053 by pak počet starobních důchodců vzrostl na 2,7 milionu, což je o 15,2 procenta více než dnes, vyčíslila NRR.

Naopak počet lidí, kteří na důchody vydělávají, bude klesat. „Zatímco dnes připadá na 100 osob v produktivním věku zhruba 39 osob v důchodovém věku, v roce 2050, kdy budou mezi důchodce patřit početné generace osob narozených v 70. letech minulého století , by to bylo již zhruba 56 osob, tedy o 44 procent více než nyní,“ spočetl demograf z VŠE v Praze Tomáš Fiala.

Tím se rozpadne předpoklad, na kterém český důchodový systém stojí: současní ekonomicky aktivní přispívají do systému na penze současných seniorů. „To funguje vcelku dobře, když se na penzi jednoho seniora skládá třeba pět ekonomicky aktivních. V současnosti se ale skládají zhruba dva aktivní a spějeme do situace, kdy to bude ještě méně. Zároveň růst očekávané doby dožití znamená, že starobní penzi bude řada seniorů pobírat déle,“ shrnul ekonom investiční společnosti XTB Pavel Peterka.

V době vládnutí pravděpodobné koalice, ale s největší pravděpodobností žádné problémy nehrozí. Český důchodový systém totiž čekají přebytky, na něž upozornila NRR a které shodou okolností budou kopírovat volební období nové vlády. NRR spočítala, že pokud by se se systémem nic nedělalo, dostal by se v roce 2028 důchodový systém do plusu zhruba půl procenta HDP.

Děti ani AI důchody nevyřeší

Jakmile ale začnou do důchodu odcházet zmíněné Husákovy děti, přebytky tím skončí a důchodový systém začne čelit nedostatku peněz. NRR v čele s ekonomem Mojmírem Hamplem proto nové vládě doporučila, aby přebytky bezhlavě neutrácela, ale raději je uschovala na dobu, kdy budou nejvíce potřeba.

„Jakmile se změny začnou vracet, celý vývoj se bude otáčet. Veřejné finance se budou dostávat do nerovnováhy, a čím více budeme čekat, tím více bude muset být populace do budoucna daňově zatížena,“ varuje člen NRR Jan Pavel. Ekonom Peterka dodává, že ze zastropování věku odchodu do důchodu budou těžit primárně lidé, kteří jsou nyní v předdůchodovém věku. „Náklady totiž ponesou především mladší generace, které si o současné štědrosti penzijního systému mohou nechat tak akorát zdát,“ zmínil pro MF DNES.

Podle demografa Tomáše Fialy i Rozpočtové rady by situaci nezlepšila ani vyšší porodnost, která je aktuálně rekordně nízká.

„Efekt zvýšení porodnosti by se v oblasti financování důchodového systému projevil pozitivním způsobem teprve zhruba za dvacet let. Do té doby by naopak znamenal o něco vyšší výdaje státního rozpočtu na školky a školy i na zdravotní péči o děti,“ vysvětlil Fiala.

Jak se v Česku mění doba dožití?

  • Po snížení hodnot naděje dožití v letech 2020 a 2021 v důsledku pandemie Covidu došlo v dalších letech k jejich opětovnému zvýšení. Hodnoty naděje dožití v roce 2023 byly pro muže o 7 měsíců a pro ženy o 8 měsíců vyšší než v roce 2019. Poslední projekce demografického vývoje v Česku z roku 2023 předpokládá až do konce století trvalé zvyšování naděje dožití, i když tempo růstu se má postupně zpomalovat.
  • Délka života ve zdraví se také zvyšuje, i když ne tak rychle. Je otázkou, jak definovat a kvantifikovat zdraví jednotlivce, v některých případech svůj zdravotní stav hodnotí přímo respondenti výběrových šetření. Změna metodiky šetření se může projevit poměrně významnými změnami hodnot délky života ve zdraví. Proto není v současné době dost dobře možné stanovit důchodový věk na základě délky dožití ve zdraví.

Odpovídal Tomáš Fiala z Vysoké školy ekonomické v Praze, který je členem Hlavního výboru České demografické společnosti.

Produktivní věkové skupiny by do Česka mohly přijít z ciziny. „Je však nezbytné, aby se zahraniční pracovníci nepohybovali v šedé ekonomice, ale aby oni i jejich zaměstnavatelé řádně odváděli platby sociálního pojištění. Na druhou stranu i migranti zestárnou a dosáhnou důchodového věku a budou mít nárok na starobní důchod,“ upozornil Fiala.

Do třetice se jako „záchrana českých důchodů“ zmiňují i technologie, které už dnes práci zefektivňují a v některých případech i umožňují snížit počet zaměstnanců.

„Technologie mohou nahradit a nahradí lidskou pracovní sílu v řadě oblastí. Aby však jejich použití přispělo ke stabilizaci financování důchodového systému, bylo by nutné reformovat důchodový systém v tom smyslu, aby zdrojem příspěvků do důchodového systému byly nejen odvody zaměstnanců, ale i určité příspěvky firem, které dosahující zisku převážně využitím technologií,“ vysvětluje demograf Tomáš Fiala.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Vydáme dosud nepublikované příběhy, které měl Foglar v hlavě, slibuje Šantora

Nejčtenější

Sagrada Familia je nejvyšším kostelem světa. O metr přerostla katedrálu v Ulmu

Barcelonský chrám Sagrada Família je nyní nejvyšší kostel na světě. Na věž Ježíše Krista stavitelé totiž ve čtvrtek umístili dolní část kříže, a tak výška struktury dosáhla 162,9 metru. To je o metr...

Otevírací doba 28. října 2025: Které obchody musí zavřít a kde nakoupíte?

28. říjen je státní svátek, při kterém zákon reguluje otevírací dobu v maloobchodě. Znamená to, že některé obchody musejí mít zavřeno. U dalších to zákon sice nenařizuje, ale mohou zavřít o své vůli...

Konec unikátních tramvají s koženkou. Rusové je nezaplatili, tak jezdily Brnem

Z brněnských kolejí definitivně zmizely dvě unikátní tramvaje T3RF. Podnik ČKD Dopravní systémy jich na sklonku 90. let vyrobil osm, po čtyřech kusech si objednala ruská města Iževsk a Samara. Druhé...

Mýlil jsem se, řekl Gates. Změny klimatu podle něj lidstvo nezahubí

Zakladatel softwarové firmy Microsoft a americký miliardář Bill Gates tvrdí, že se v odhadech dopadu klimatických změn mýlil. Tyto změny klimatu nepovedou k zániku lidstva, i když mohou způsobit...

Rusko si může dovolit financovat válku na Ukrajině ještě léta, tvrdí experti

Ačkoliv ruskou ekonomiku dlouhodobě dusí stále přísnější sankce ze strany západního světa, podle expertů si Rusko může dovolit financovat válečnou mašinerii na Ukrajině ještě roky. Nic na tom nemění...

Knihy nejsou drahé, ale lidi už prostě nechtějí číst, říká šéf svazu nakladatelů

Premium

Na nového Dana Browna čekali dychtiví zájemci už před uvedením na trh. Většina knih se ale dnes prodává těžko. S výjimkou pár bestsellerů... Spisovatel, nakladatel a předseda Svazu českých knihkupců...

4. listopadu 2025

Dřívější odchod do důchodu i vyšší růst penzí může Česko bolet, varují experti

Pravděpodobná nová vláda složená z hnutí ANO, SPD a Motoristů slibuje, že do důchodu lidé budou odcházet nejpozději v 65 letech a že penze porostou rychleji. Odborníci ale mají obavy, zda to veřejné...

4. listopadu 2025

Evropa vzhůru nohama. Bývalí ekonomičtí premianti chřadnou, outsideři bodují

Role v Evropě se mění. Problémové ekonomiky, jako jsou Francie, Velká Británie a Německo, se nyní nacházejí dále na severu a mají rostoucí rozpočtové deficity a dluhy. Naopak bývalá krizová ohniska...

3. listopadu 2025

Německo zvažuje ukládat jaderný odpad u Krušných hor, Šumavy a Českého lesa

Poslední tři jaderné elektrárny odpojilo Německo od sítě v roce 2023. Palčivou otázkou se tak stalo, kam uskladnit vyprodukovaný jaderný odpad. Mezi vhodná místa se podle tamějších úřadů mimo jiné...

3. listopadu 2025  18:52

Svatomartinské menu podraží. Podniky vymýšlejí alternativy k husí tradici

Klasické husí menu, které nabízejí restaurace v okolí svátku svatého Martina, který vychází na příští úterý, stojí letos zase o kousek více než loni. Většinou je zdražení jednotlivých jídel o...

3. listopadu 2025

Lepší, než se čekalo. Evropským firmám se v Americe navzdory clům daří

Důsledky amerických cel na hospodaření evropských firem jsou menší, než odborníci původně predikovali. Analytici navíc předpokládají, že příští rok bude pro evropské společnosti ještě úspěšnější než...

3. listopadu 2025  15:58

Otevírací doba 17. listopadu 2025: které obchody mají otevřeno?

Letošní 17. listopad, tedy Den boje za svobodu a demokracii, letos připadá na pondělí. Mezi sedm významných dnů, kdy musejí obchody zůstat zavřené, však tento svátek nepatří.

3. listopadu 2025  14:59

Nejlepší za šest let, chlubí se ministr. Schodek rozpočtu dosáhl 183 miliard

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci října deficitem ve výši 183,1 miliardy korun. Výsledek je o 17,6 miliardy lepší než loni v říjnu. Podle údajů ministerstva financí k tomu přispěl růst...

3. listopadu 2025

Svatomartinské víno letos dorazí s předstihem, ceny zůstávají na loňské úrovni

Na český trh letos dorazí zhruba 1,9 milionu láhví svatomartinského vína. Po několika slabších sezonách přinesl rok 2025 vinařům příznivější podmínky. Letošní vína jsou podle odborníků svěží,...

3. listopadu 2025  13:38

Zdravotnická skupina Agel otevřela na Kanárských ostrovech kliniku

Zdravotnická skupina Agel miliardáře Tomáše Chrenka rozšířila své působení na Kanárské ostrovy, které jsou součástí Španělska. V Las Palmas, hlavním městě ostrova Gran Canaria, otevřela kliniku Agel...

3. listopadu 2025  12:58

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

S iDNES.cz soutěžím často, říká vítězka týdenní prémie. Za výhru poletí na Tenerife

Portál iDNES.cz vyhlásil ve své podzimní soutěži již druhého týdenního výherce. Díky sbírání diamantů v článcích si 10 000 korun odnáší čtenářka Romana Baborová. Výhru plánuje využít na dovolenou na...

3. listopadu 2025  12:47

To už je příliš. Francie zvažuje zákaz Sheinu kvůli erotickým pannám s podobou dětí

Francouzská agentura na ochranu spotřebitelů nahlásila čínskou online platformu rychlé módy Shein a hrozí zákazem řetězce v zemi. Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž, spotřebitelské...

3. listopadu 2025  11:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.