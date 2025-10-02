Penta koupila pozemky na Nákladovém nádraží Žižkov, postaví na nich 530 bytů

Autor: ,
  11:17
Společnost Penta Real Estate koupila od Českých drah za 731 milionů korun pozemky v severní části areálu pražského Nákladového nádraží Žižkov. Na ploše 40 tisíc metrů čtverečních postaví 530 bytů, polovinu řešeného území ale budou tvořit zelené plochy. Se zahájením prací počítá na přelomu roku a s dokončením výstavby během roku 2029.
Nákladové nádraží Žižkov v Praze

Nákladové nádraží Žižkov v Praze | foto:  František Vlček, MAFRA

Bývalé koleje Nákladového nádraží Žižkov chce Praha využít ke stavbě budoucí...
Bývalé koleje Nákladového nádraží Žižkov chce Praha využít ke stavbě budoucí...
Budovu Nákladového nádraží Žižkov odkoupí město Praha. (13. prosince 2024)
Bývalé koleje Nákladového nádraží Žižkov chce Praha využít ke stavbě budoucí...
17 fotografií

Nákladové nádraží Žižkov je s plochou okolo 30 hektarů jedním z největších brownfieldů a jednou z klíčových rozvojových zón v metropoli. Penta Real Estate získala práva k výstavbě a nákupu pozemků v této lokalitě v roce 2019. Od vstupu do projektu do předpokládaného dokončení výstavby tak uplyne přibližně deset let.

„Existuje široká společenská shoda, která počítá s proměnou celého nákladového nádraží na novou rezidenční čtvrť pro přibližně 20 tisíc lidí. My přispějeme vysoce kvalitním architektonickým pojetím ve spolupráci s nizozemským ateliérem Benthem Crouwel Architects a důrazem na dobře řešená veřejná prostranství s vysokým podílem zeleně i uměleckými instalacemi,“ sdělil generální ředitel Penta Real Estate v ČR David Musil.

Byty, obchody i park. Na pozemcích nákladového nádraží Žižkov vznikne nová čtvrť

Prodej pozemků navazuje na změnu územního plánu z dubna letošního roku a dohodu s městem a městskou částí Praha 3 o výši a struktuře kontribucí. Celkový objem finančního i nefinančního plnění přesahuje 100 milionů korun a zahrnuje mimo jiné vybudování parku s vodní plochou a několika sportovišti, zdravotnické zařízení na ploše 700 metrů čtverečních a několik desítek milionů na rekonstrukce či rozšíření místních škol.

Dráhy již loni prodaly památkově chráněnou výpravní budovu a přilehlé pozemky hlavnímu městu Praze a letos se dohodly na prodeji části plochy se společností Sekyra Group.

Mrakodrapy i nové čtvrti. Podívejte se na projekty, které mají změnit Česko

„Nákladové nádraží Žižkov už dlouhá léta neslouží svému původnímu účelu. Je proto logické, že jeho postupné uvolňování pro nové využití máme v plánu už delší dobu. Peníze, které díky tomu získáme, chceme investovat především do další modernizace vlaků a do zlepšování služeb pro naše cestující,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

Penta Real Estate je jedna z platforem středoevropské investiční skupiny Penta, která byla založená v roce 1994. Realitní divize Penty, která se zaměřuje zejména na segment kanceláří, bytů a maloobchod, má v současnosti více než 20 projektů v České republice a na Slovensku. V roce 2024 přesáhla hodnota aktiv Penta Real Estate 1,75 miliardy eur.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Konec značky po 70 letech. Sazka se přejmenuje, změní i logo

Loterijní společnost Sazka se přejmenuje na Allwyn, napsaly Hospodářské noviny. Nové jméno začne používat od konce ledna 2026. Některé jednotlivé hry si však svá jména zachovají. Mateřskou...

Šunek z prasátek máme plnou půdu, láká pivovarník na český pršut do Bohdanče

Když návštěvník vejde do minipivovarské hospůdky v Bohdanči na Kutnohorsku, zasáhne ho vůně sušeného masa. U stropu po celém šenku visí šunky s malými tácky pod sebou, aby při dosušování nekapal na...

Co je Allwyn? Druhý nejbohatší Čech posílá jméno Sazka do historie

Druhý nejbohatší Čech současnosti Karel Komárek pošle slavnou a zavedenou značku do historie. Největší loterijní společnost Sazka, kterou vlastní, převezme název celé jeho mezinárodní skupiny Allwyn....

Jízda v oblacích přes 600 metrů nad řekou: Čína otevřela nejvyšší most světa

Nejvyšší most na světě se v neděli otevřel v Číně pro dopravu. Byla tak završená tříletá inženýrská práce. Most Huajiang Grand Canyon se tyčí 625 metrů nad řekou a rozlehlou soutěskou v provincii...

Americké akcie porostou, pak je čeká kolaps jako v roce 1929, předvídá odborník

V příštích měsících je ještě čeká výrazný růst, pak přijde pád. Takový osud předpověděl americkým akciím šéf a zakladatel investičního fondu Universa Investments Mark Spitznagel. Propad by podle něj...

Penta koupila pozemky na Nákladovém nádraží Žižkov, postaví na nich 530 bytů

Společnost Penta Real Estate koupila od Českých drah za 731 milionů korun pozemky v severní části areálu pražského Nákladového nádraží Žižkov. Na ploše 40 tisíc metrů čtverečních postaví 530 bytů,...

2. října 2025  11:17

Nejhodnotnější startup je OpenAI. Firma předstihla i Muskův vesmírný projekt

Společnost OpenAI se stala nejhodnotnějším startupem na světě, předstihla dokonce vesmírnou firmu SpaceX miliardáře Elona Muska, píše agentura Bloomberg. Právě dokončila transakci, v jejímž rámci...

2. října 2025  9:20

V japonské Nagoji otevřeli luxusní hotel, cena za noc je až půl milionu

Až 3,75 milionu jenů, tedy v přepočtu přes 526 000 korun, si za noc účtuje hotel, který ve středu otevřeli v japonském městě Nagoja. Jedenáctipatrová budova nabízí stovku luxusních pokojů, několik...

2. října 2025  7:07

Kdo nepracuje, nedostane bonus. Novinky v superdávce ovlivní celou rodinu

Výhody nové superdávky, kterou bude vyplácet Úřad práce, prezentuje ministerstvo práce jako snížení byrokracie. Dávka má být ale také spravedlivější a pomáhat hlavně těm, kdo pasivně nespoléhají na...

2. října 2025

Po dobré sklizni přišly špatné ceny, situace je pro zemědělce frustrující

Zatímco ještě na konci sklizně se farmáři mohli usmívat, protože úroda letos nebyla špatná, nyní mnohým z nich zbyly jen oči pro pláč. Místo mírného navýšení cen obilovin, jak tomu na podzim bývá,...

2. října 2025

Česko vybralo komunikace pro přesuny vojsk NATO. Obrana zaplatí i 105 km dálnic

Premium

Převážně západo-východní orientace a faktury za výstavbu ve splatnosti. Tak by se ve stručnosti dala shrnout kritéria, podle kterých resorty dopravy a obrany vybíraly komunikace na seznam...

2. října 2025

Elon Musk pokořil rekord, jako první na světě má majetek půl bilionu dolarů

Bohatství nejbohatšího muže planety Elona Muska dosáhlo nových výšin a stal se prvním člověkem, jehož majetek činí více než 500 miliard dolarů (10,3 bilionu Kč). Musk je nyní o 150 miliard USD...

1. října 2025  22:56

Investice do AI jsou obrovské. Hrozí splasknutí bubliny, varují experti

Tradičním motorem americké ekonomiky je spotřeba domácností. Data ale ukazují, že v letošním roce to tak úplně neplatí. Domácnostem se totiž hravě vyrovnaly firemní investice do sféry umělé...

1. října 2025

Poslední zvonění pro razítka do pasu. Třicet evropských zemí zavádí nový systém

Už tento měsíc Evropská unie spustí automatizovaný biometrický program pro zahraniční cestující vstupujících do téměř 30 zemí bloku. Systém vstupu/výstupu (EES), jehož spuštění je naplánováno letos...

1. října 2025

Rusko je největší dodavatel jaderného paliva do USA. Zákazu navzdory

Rusko bylo i v loňském roce největším dodavatelem jaderného paliva pro americké elektrárny, a to i poté, co loni vstoupil v platnost zákon zakazující dovoz obohaceného uranu z této země, jak vyplývá...

1. října 2025  16:25

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

KOMENTÁŘ: Evropská energetika hledá rovnováhu. Bez plynu to zatím nepůjde

Energetika je dnes v samotném srdci evropské strategické debaty, energetická bezpečnost se totiž stala po ruské invazi na Ukrajinu zásadní prioritou. Závislost na dovozu plynu a dalších surovin...

1. října 2025  16:18

Schodek rozpočtu je lepší než loni. Na konci září činil 153,9 miliardy

Ministerstvo financí zveřejnilo výsledek hospodaření státu za posledních devět měsíců. Schodek dosáhl částky 153,9 miliardy korun, což je o 27,9 miliardy méně než ve stejném období minulého roku.

1. října 2025  14:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.