Firma uvedla, že chce svým zaměstnancům umožnit sledovat utkání Česka proti Jihoafrické republice. Zápas se odehraje v americké Atlantě. Podle řetězce jde o mimořádné opatření, které se vztahuje na všechny prodejny.
Dřívější uzavření obchodů není u velkých maloobchodních řetězců kvůli sportovní události běžné. Penny svůj krok vysvětluje snahou vyjít vstříc zaměstnancům a umožnit jim, aby mohli zápas českého týmu sledovat od začátku. Firma to zároveň spojuje s podporou reprezentace i s vlastním partnerstvím s českým fotbalem.
Změna se dotkne provozu, kdy lidé často míří do obchodů po práci. Řetězec proto upozorňuje, že je vhodné přizpůsobit tomu plánování nákupů. Ve večerních hodinách už pobočky otevřené nebudou.
Zavření jako poděkování
Podle společnosti má dřívější uzavření sloužit také jako poděkování zaměstnancům za jejich každodenní práci. Firma uvedla, že chce, aby si důležitý sportovní moment mohli užít i lidé, kteří jinak zajišťují provoz prodejen. Opatření tak podle ní není jen organizační změnou, ale i symbolickým gestem směrem k pracovníkům.
„Chceme, aby si důležité fotbalové momenty mohli užít také naši zaměstnanci. Proto jsme se rozhodli udělat výjimečný krok a v den utkání české reprezentace proti Jihoafrické republice,“ uvedla manažerka korporátní komunikace Penny Markéta Smutná.
Již v minulosti Penny přistoupilo k podobnému kroku. A to během mistrovství v hokeji 2024, které se konalo v Praze. Český tým tenkrát bojoval o zlato. Obvyklá otevírací doba obchodů řetězce Penny je do 20:00, ve velkých městech pak do 21:00 nebo 22:00.