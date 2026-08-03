Od letošního června provozuje PENNY v Česku už 445 prodejen a rozhodně nechce zůstat na tomto čísle. Síť bude dál rozšiřovat a současně investovat do modernizace prodejen, technologií i logistického zázemí. Vedle dostupnosti a výhodných cen sází také na technologie, které mají zákazníkům usnadnit nakupování.
V PENNY Česká republika jste od roku 2023, působil jste na pozici provozního ředitele a teď jste generální ředitel. Jak vám dosavadní zkušenosti pomohou v řízení firmy?
Když jsem do PENNY nastoupil, postupně jsem procestoval celé Česko a navštívil všech tehdejších zhruba 430 prodejen. Poznal jsem vedení společnosti, kolegy z logistiky i z prodejen a získal představu o tom, jak vypadá jejich každodenní práce. Právě to mi pomohlo lépe pochopit český trh i naše zaměstnance a zároveň si ujasnit, kde vidím prostor pro další zlepšení.
Draško Lazović
Draško Lazović je absolventem Bádensko-Württemberské univerzity v Mosbachu a celou profesní kariéru strávil v maloobchodě. Začínal jako řadový zaměstnanec a postupně se vypracoval do vrcholového managementu. V letech 2002 až 2014 působil ve společnosti METRO/MAKRO AG, kde získal zkušenosti na německém, japonském i španělském trhu. Následně pracoval ve skupině REWE, kde vedl digitální divizi. Do PENNY Česká republika nastoupil v roce 2023 jako provozní ředitel a na konci roku 2025 se stal generálním ředitelem české pobočky společnosti.
Například přesun začátku našich akčních nabídek na středu znamenal velkou změnu pro fungování prodejen. Připravit se na ni je vždy velmi náročné, proto jsme se rozhodli investovat do technologií. Mimo jiné jsme zavedli elektronické cenovky, které usnadňují práci zaměstnancům a nakupování našim zákazníkům. Elektronické cenovky se nám navíc podařilo zavést napříč celou sítí během pouhých tří měsíců.
Takže jednou z cest je sázka na technologie?
Určitě. Osm let jsem pracoval v e-commerce, takže dobře vím, jak mohou technologie zjednodušit práci i zlepšit zákaznickou zkušenost. Tam, kde o to zákazníci stojí, jsme zavedli samoobslužné pokladny. Na 60 prodejnách nabízíme také online nákup s doručením domů. Objednávku připravíme přímo na prodejně a doručení zajišťují podle regionu naši externí partneři.
Chcete expandovat právě v e-commerce?
Máme nejhustší síť prodejen (445) mezi maloobchodními řetězci v Česku, a právě ta je jedním z pilířů naší strategie. I nadále se soustředíme především na rozvoj naší sítě. Každý rok plánujeme otevřít více než 20 prodejen. Naším dlouhodobým cílem je být zákazníkům ještě blíž. V praxi to znamená, že už dnes mají zákazníci prodejnu PENNY v dojezdové vzdálenosti nejvýše deset minut od domova. Do budoucna plánujeme tuto vzdálenost zkrátit na sedm minut. Nové prodejny tak budeme otevírat jak ve městech, kde dnes nepůsobíme, tak tam, kde chceme naši síť ještě více zahustit. Vedle toho pokračujeme také v modernizaci stávajících prodejen. Každý rok jich zrekonstruujeme 25 až 30 tak, aby odpovídaly našemu nejnovějšímu konceptu. Plánujeme růst dlouhodobě a udržitelně. Proto investujeme nejen do nových prodejen, ale také do logistiky. Vloni jsme otevřeli nový sklad a další letos modernizujeme.
Čím se při takové expanzi řídíte?
Máme dlouhodobý plán rozvoje a dobře víme, kde vidíme prostor pro další růst. Aktivně vyhledáváme vhodné lokality, ať už v retail parcích, centrech měst nebo v menších obcích. Český trh máme dobře zmapovaný a s výhledem na čtyři až pět let máme poměrně jasnou představu o tom, kde chceme nové prodejny otevírat.
Čím ještě lákáte zákazníky?
Chceme být zákazníkům co nejblíž. Nejde jen o hustou síť prodejen, ale také o to, jak s lidmi komunikujeme a jakou službu jim nabízíme. V portfoliu máme širokou škálu privátních značek i výrobků od českých dodavatelů a dlouhodobě stavíme na kombinaci příznivé ceny a kvality. Stejně důležité je pro nás i to, aby bylo nakupování rychlé, pohodlné a přehledné.
Jak důležité jsou ony nízké akční ceny?
Je dobře známé, že se v Česku i na Slovensku nakupuje převážně ve slevách. Za dobu, co zde působím, nevidím, že by se to výrazně měnilo. Zákazníci sledují letáky a plánují podle nich své nákupy. Je to specifikum tohoto trhu a my na něj reagujeme. V některých obdobích proto náš leták ještě rozšiřujeme a letos jsem jejich distribuci navýšili o 20 procent. Akční nabídky jsou pro české zákazníky stále velmi důležité. Zároveň ale víme, že dnes nehledají jen nízkou cenu. Stejně důležitá je pro ně kvalita výrobků i pohodlí při nakupování.
A pozorujete přeci jen nějaké nové trendy v nakupování?
Vidíme, že se průběžně mění zájem o jednotlivé kategorie zboží. V současnosti jsou velmi oblíbené například proteinové výrobky, které nabízíme i v našich akčních nabídkách. Zákazníci stále častěji vyhledávají také ryby, sushi nebo další speciality. Některé trendy odezní poměrně rychle, jiné se stanou běžnou součástí nabídky. Až čas ale ukáže, které z nich se opravdu prosadí.
Co zákazníci očekávají z hlediska komfortu nakupování?
Především chtějí, aby se u nás cítili dobře a snadno našli vše, co potřebují. Proto se zaměřujeme na přehledné uspořádání prodejen i dostatek parkovacích míst. Naše prodejny navrhujeme tak, aby připomínaly tržnici, kde má zákazník vše na očích a rychle najde to, co hledá. Samozřejmě pokračujeme také v zavádění nových technologií. Vedle samoobslužných pokladen například v Horních Počernicích testujeme možnost skenovat zboží už během samotného nákupu.
Je ještě něco, čím chcete být zákazníkům blíž?
Jsme partnerem Fotbalové asociace ČR, podporujeme ženský fotbal i řadu kulturních akcí, například festivaly Mezi ploty, Hrady CZ nebo nově Beats for Love. Vybíráme si projekty, které jsou blízké našim zákazníkům. Beats for Love je pro nás příležitostí oslovit novou cílovou skupinu a představit jim značku PENNY i mimo naše prodejny.
A co děláte pro komfort zaměstnanců?
V Česku máme přes 9 000 zaměstnanců, nejvíce z toho přímo na našich pobočkách. Obecně platí, že v Česku zůstává velmi nízká nezaměstnanost a v některých městech je obtížné zaměstnance shánět. Proto se o ty stávající snažíme dobře starat. Letos jsme zaměstnancům v logistice a na prodejnách zvýšili mzdy o pět procent a upravili systém odměňování tak, aby větší roli hrála fixní složka mzdy. Všem nabízíme 30 dnů dovolené. Ve skutečnosti je to ale 31 dní, protože na Štědrý den máme tradičně zavřeno, zatímco část konkurence zůstává otevřená. Stejně tomu bude i letos. Chceme, aby naši zaměstnanci mohli tento den strávit s rodinou.