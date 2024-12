Současný model je neudržitelný. Okay zavře všechny maloobchodní prodejny

Řetězec Okay, který prodává elektroniku a nábytek, do 25. ledna uzavře všechny zbývající maloobchodní prodejny. Před měsícem jich měl ještě 52, nyní na webu uvádí aktuální počet 35. Do budoucna chce...