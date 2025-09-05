Peníze v partnerském soužití jsou dokonce druhou nejčastější příčinou napětí, hned po ještě výbušnějším tématu, kterým jsou domácí práce. Nesoulad ve financích se dotýká tří čtvrtin párů, ale pravidelně peníze řeší jen zhruba třetina z nich. U sedmi procent jsou peníze častým zdrojem napětí.
Konflikty kvůli penězům jsou ale podle psychoterapeutky Markéty Šetinové úzce propojené s těmi kvůli domácnosti. „Ve vztahu bývá napětí v tom, jak si rozdělit placení a neplacenou práci, kterou je právě i péče o domácnost,“ vysvětlila. Dodala, že zásadní úlohu mají v tomto směru genderové stereotypy. Dříve totiž bylo jasně dané, že muž vydělává a platí, zatímco žena pečuje o domácnost a děti. Dnes už situace takhle černobílá není mimo jiné i kvůli tomu, že vyžít jen s jedním příjmem zvládne v dnešní době minimum domácností.
Pokud dojde k napětí či hádkám kvůli penězům, je to většinou kvůli pravidelným výdajům. To uvedlo 57 procent lidí, kteří se kvůli financím už někdy pohádali. Větší útraty, jako je auto, dovolená či luxusnější zboží, vede k nesouladu u 29 procent respondentů.
Tajné příjmy i výdaje
O průzkumu
Šetření probíhalo v létě letošního roku. Průzkumu se účastnilo 850 obyvatel ČR ve věku 18 až 65 let, kteří jsou v partnerském vztahu.
Průzkum také zjistil, že finanční transparentnost ve vztazích není ani zdaleka samozřejmá. Jedenáct procent respondentů totiž přiznalo, že si nechává část svých příjmů stranou, aniž by o nich protějšek věděl. Dalších pět procent na dotaz odmítlo odpovědět.
Příjmy častěji tají lidé, kteří dříve zažili rozpad vztahu právě kvůli financím. Z nich má tajné příjmy 35 procent oslovených.
Nejčastěji lidé své tajné příjmy zdůvodňují tím, že chtějí mít finanční rezervu. Tak odpovědělo 57 procent dotázaných. „Z mých zkušeností vyplývá, že zadní vrátka si nechávají otevřená ti lidé, kteří si nejsou jistí samotným vztahem. Chtějí proto mít jistotu, že v případě rozchodu budou mít nějaké finanční rezervy,“ zmiňuje finanční poradce Partners Matúš Kuchálik.
Dalšími uváděnými důvody je snaha vyhnout se hádkám nebo mít prostor pro vlastní radosti. Výše takového tajného fondu se pohybuje kolem pěti až deseti procent měsíčních příjmů.
Terapeutka Šetinová také připouští, že lidé někdy utrácejí za věci, o nichž partner neví. Často se podle ní takové chování pojí s nevěrou.
Zhruba polovina lidí ve věku 18–65 let, kteří žijí v manželském nebo partnerském svazku a vedou společnou domácnost, v průzkumu rozhodně souhlasila s tím, že ví prakticky přesně, kolik vydělává jejich protějšek a jejich partner ví, kolik oni sami vydělávají.
„Lidé si ale spíše zapamatují jednu částku a už nesledují, jak se příjem vyvíjí v čase,“ dodal Matúš Kuchálik.
Přirozeně významně častěji znají příjmy svého partnera ti, kteří společně hospodaří prostřednictvím společného účtu.
Naopak významně méně často znají plat či mzdu svého partnera ti respondenti, kteří jsou studující nebo nezaměstnaní. Dále ti, kterým současný systém hospodaření s penězi ve společné domácnosti nevyhovuje, a ti, kteří nemají společný účet a na hospodaření přispívají poměrově podle svého výdělku.
Výdaje podle toho, kdo kolik má
Společný účet, na který směřují všechny příjmy dvojice, využívá pouze 29 procent lidí ve věku 18 až 65 let, kteří žijí s partnerem ve společné domácnosti. V některých věkových skupinách je to častější. Například mezi lidmi ve věku 56 až 65 let má společný účet 48 procent párů. V manželství má společný účet 38 procent respondentů.
Dva samostatné účty jsou častější u mladší generace od 26 do 35 let, kde takto finance řeší 80 procent respondentů.
Partneři s oddělenými účty většinou na společné výdaje přispívají podle výše příjmů – to se týká 62 procent případů. Tento model je obzvlášť běžný u párů, kde je jeden na rodičovské či mateřské. Tam tento přístup aktivně praktikuje až 83 procent dotazovaných.