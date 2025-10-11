Podle průzkumu Swiss Life Select takto pravidelně spoří 56 procent rodičů. „Stále více rodin dnes považuje odkládání peněz na budoucnost svých dětí za přirozenou součást rozpočtu, podobně jako pojištění nebo investování na důchod,“ říká Martin Novák, hlavní analytik společnosti Broker Consulting.
Peníze dětem následně poskytnou jako finanční základ do života, například na pořízení bydlení nebo na rozjezd vlastního podnikání. Tím se podle průzkumu řídí osm z deseti rodičů, kteří spoří pravidelně. Mezi další významné důvody patří i vytvoření dostatečné finanční rezervy (44 procent) nebo peníze na studium (33 procent). Pro třetinu rodičů je podstatné i to, že se děti takto naučí hospodařit s penězi a získají finanční gramotnost. Dalších 22 procent sice dětem spoří, ale spíše nárazově a nepravidelně.
Necelá pětina rodičů však dětem nespoří nic. Nemusí to přitom být vlivem nižší finanční gramotnosti. „Čeští rodiče si obecně uvědomují význam spoření pro děti, ale v praxi se tato motivace často střetává s reálnými finančními možnostmi,“ říká Radek Šalša, tiskový mluvčí České bankovní asociace.
Z průzkumů ČBA totiž dlouhodobě vyplývá, že vůbec nespoří dokonce až třetina rodičů. A na vině bývají právě finance. Rozpočet domácností v těchto případech bývá výrazně zatížen běžnými výdaji. A zvláště u rodin s více dětmi. „Rodiče často dávají přednost okamžitým výdajům spojeným s běžným chodem domácnosti, školní docházkou a volnočasovými aktivitami dětí,“ popisuje Šalša.
Na částce nezáleží
Pokud už rodiče dětem spoří, rozptyl částek, je poměrně velký. Více než třetina rodičů (36 procent) spoří mezi 500 až 1 000 korunami, dalších 27 procent pak odkládá nižší částky do 500 korun. I to však stačí. „Díky pravidelnosti a dostatečně dlouhému časovému horizontu se může i několik set korun měsíčně změnit v desítky či stovky tisíc korun,“ poukazuje Karel Šulc.
Další čtvrtina rodičů pak měsíčně spoří tisíc až dva tisíce korun a přibližně desetina rodičů dokonce částku nad dva tisíce. Výjimkou jsou pak rodiče, kteří dětem pravidelně spoří více než 5 000 Kč. Dovolit si to mohou pouhá dvě procenta rodičů.
Ve volbě investičního nástroje jsou Češi velmi konzervativní. „Jsou dokonce konzervativnější než Němci. Dávají stále přednost spořicím či termínovaným vkladům (téměř polovinu všech svých úspor) před investicemi do fondů, akcií a dalších finančních nástrojů,“ říká Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank.
Investovat? To spíš ne...
Nejběžnější způsob, který rodiče volí, je běžný účet (40 procent) a stavební spoření (36 procent) „Tyto produkty sice působí bezpečně a přehledně, dlouhodobě jejich výnos ale nepřekonává inflaci, takže reálná hodnota peněz v čase klesá,“ přibližuje Novák. U stavebního spoření navíc může být problémem vázanost prostředků. Pokud je chce rodina použít dříve nebo na jiný účel, často přichází o část výhod.
Investice do potenciálně výnosnějších produktů jsou u Čechů spíše okrajovou záležitostí. Do fondů investuje osmnáct procent rodičů, do akcií a dluhopisů pak patnáct procent. Důvodem ale často bývá finanční gramotnost. Ne každý totiž rozumí investičním produktům. „Investiční nástroje, jako jsou podílové fondy nebo akciové investice, využívá pouze menší část domácností, obvykle vzdělanější a finančně gramotnější rodiče,“ dodává Šalša.
Další problém je ryze praktický. Investiční profil se totiž vztahuje na toho, kdo investuje, tedy na rodiče. „Často tedy i když investují rodiče pro své děti, jsou vázáni svým investičním profilem, ačkoliv mohou prohlásit, že chtějí investovat mimo svůj rizikový profil,“ říká Tom Kadeřábek, vedoucí produktového oddělení, Swiss Life Select.
U mladší generace se ale trend mění. Mladší rodiče začínají uvažovat o dlouhodobých investicích, které přinášejí větší zhodnocení. „Tento trend posiluje zejména rostoucí dostupnost online investičních platforem a popularizace finančního vzdělávání,“ uzavírá Radek Šalša, tiskový mluvčí České bankovní asociace.