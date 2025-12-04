Mzdy rostly o sedm procent, průměr je v Česku přes 48 tisíc

To je patrné z toho, že tzv. mediánová mzda, která dělí zaměstnance na dvě stejně velké poloviny, je výrazně níže. Konkrétně ve třetím čtvrtletí na 42 901 korunách. U mužů přitom medián dosáhl 45 502 Kč, u žen činil 40 059 Kč.
„Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 22 559 Kč a 82 064 korunami,“ uvedl ve zprávě statistický úřad.
V odvětvovém členění zaznamenali statistici nejvyšší meziroční přidávání u vědců a techniků (11,4 %), v kultuře a zábavě (9,8 %) a stavebnictví (9,5 %).
„Přestože celkově stále sledujeme silný růst mezd, vidíme zároveň prohlubování rozdílů mezi obory. Tlak na růst mezd je v mnoha firmách enormní, často však neodpovídá růstu produktivity, takže mzdové náklady výrazně stlačují marže a zhoršují finanční stabilitu podniků,“ uvedla Simona Fialová z poradenské společnosti Ecovis.
„Firmy v technických profesích si vyšší mzdy ještě mohou dovolit, ale v průmyslu či službách už naráží na limity marží,“ dodala.
Podle Petra Dufka, hlavního ekonoma banky Creditas je sice růst mezd na první pohled velmi rychlý, ale fakticky stále ještě dohání předcovidovou reálnou úroveň. „Až budou k dispozici letošní celoroční čísla, nejspíš uvidíme, že jsme se konečně vrátili na úroveň roku 2019, k čemuž jsme potřebovali vlastně šest let. Natolik byla inflační vlna silná a růst mezd pomalý,“ říká.
Navyšování reálných mezd pomáhá i růstu české ekonomiky. „Zvyšuje se spotřeba domácností, což českou ekonomiku katapultovalo mezi nejrychleji rostoucí v rámci Evropské unie,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.
Na druhou stranu už od začátku loňského roku je v Polsku průměrná mzda vyšší než v Česku a nic na tom nemění ani výsledky třetího kvartálu, připomíná Dufek. „Aktuální rozdíl mezi hrubým průměrem u nás v Polsku je 4,5 procenta ve prospěch Poláků. Výrazně vyšší je pak česká průměrná mzda ve srovnání se Slovenskem. Aktuálně je česká průměrná mzda o čtvrtinu vyšší než slovenská, a dokonce i český mediánový zaměstnanec vydělává víc než průměrný Slovák,“ dodává.