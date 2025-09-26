Z bezhotovostních plateb se v Česku postupně stal nejen standard, ale dominantní způsob placení. Podle průzkumu UniCredit Bank už na bezhotovostní platby připadá 59 procent transakcí a hotovost pozvolna ustupuje do pozadí.
„Češi už delší dobu vnímají bezhotovostní platby jako primární způsob placení. Platební karty používá více než 90 procent lidí,“ říká Jana Lvová, generální ředitelka Mastercard pro Česko a Slovensko. To potvrzují i bankovní data.
Jen za období od ledna do května 2025 se podle dat Unicredit Bank zvýšil objem karetních transakcí o jedenáct procent, a to na 50 miliard korun. O jedenáct procent se zvedl také počet karetních transakcí, a to na 104 milionů.
|
Nová past u bankomatů. Policie varuje, jak si nenechat vyluxovat účet
Velkou roli hrají i takzvané platby na pozadí, typicky v rámci taxislužeb nebo donáškových služeb. „Platba proběhne zabezpečeně na pozadí v okamžiku, kdy vystoupíte z auta nebo převezmete zásilku a odpadá tak i samotný akt přiložení karty k terminálu,“ popisuje Lvová.
Postupem času také rostou místa, kde je možné platit bezhotovostně, ať už kartou nebo QR kódem. Před pár lety bylo výjimečné, když bezhotovostní platby přijímali například zubaři či jiní lékaři, ale i kadeřníci, či kosmetičky. Postupně se bezhotovostní varianty rozmáhají i na trzích, kde dříve také dominovali prodejci přijímající pouze hotovost.
Česko platí kartou
Za poslední roky se situace proměnila také v oblasti kultury. „V posledních letech se situace nejvíce zlepšila na výstavách, hradech a zámcích a v hromadné dopravě, divadlech a kinech,“ vyjmenovává Lvová.
|
Češi nakupují online jako o závod. V Evropě jsou na špici
Velký vliv na rozšíření platební sítě měl také projekt Česko platí kartou. „Díky projektu bylo podnikatelům a obchodníkům poskytnuto již více než 60 tisíc terminálů,“ dodává Petr Polák, country manager Visa pro Českou republiku. A jen ve druhém čtvrtletí 2025 vzrostl počet platebních terminálů meziročně o sedm tisíc.
Češi si tak už navykli na určitý standard a přizpůsobují mu své návyky. „Už s hotovostí často nechodí, vytahují telefon nebo kartu,“ říká Petr Plocek, tiskový mluvčí UniCredit Bank. O tom, jak se bezhotovostní placení rozmáhá, svědčí i ochota zkoušet nové platební metody. „Mobilem už vyzkoušelo zaplatit 54 procent lidí, přičemž v roce 2020 to bylo jen 27 procent,“ dodává Lvová.
Hotovost z kapes zmizela
Nárůst je tak jakýmsi logickým důsledkem změny očekávání zákazníků. „Lidé dnes hledají platební metody, které jsou rychlé, pohodlné a bezpečné. V každodenním provozu se tak přirozeně prosazují řešení, která odpovídají modernímu životnímu stylu, a zároveň zjednodušují proces jak pro zákazníky, tak pro obchodníky,“ říká Polák.
I proto jsou pak Češi skeptičtější k místům, která bezhotovostní platby stále nepřijímají. „Ve 36 procentech případů zákazníci dokonce odcházejí a svůj nákup omezí nebo zcela přesunou jinam,“ popisuje Polák.
Podle průzkumu UniCredit Bank jsou však důsledky nepřijímání platebních karet ještě vyšší. Pokud obchodník přijímá jen hotovost, odradí to od nákupu téměř dvě třetiny zákazníků. A 38 procent sice u daného obchodníka nakoupí, ale propříště by si vybrali jiného obchodníka, který by jim umožnil platit bezhotovostně.
Další vliv se pak promítá i do toho, kolik zákazníci u daného obchodníka utratí. V případě, že nelze platit kartou, pětina respondentů utratí u daného obchodníka méně peněz. „Možnost bezhotovostní platby zásadně ovlivňuje jejich rozhodování o nákupu,“ dodává Petr Plocek.
Podobným směrem se ubírá i Slovensko. Z dat Unicredit Bank vyplývá, že v období od ledna do května 2025 vzrostl objem transakcí o tři procenta a počet transakcí o pět procent. Tahouny jsou ale jednoznačně severské země. „V některých zemích, jako je třeba Švédsko nebo Norsko, už dnes hotovost prakticky nevyužijete,“ uvádí Lvová.
Česko zase patří k lídrům v oblasti inovací. „Například bezkontaktní placení, které k nám přišlo před téměř patnácti lety, jsme si osvojili jedním z nejrychlejších temp v Evropě,“ uzavírá šéfka českého Mastercardu.