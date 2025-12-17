Evropa je baštou hodnot podporujících demokracii, jednotu a svobodu, ale tyto hodnoty samy o sobě nemohou poskytnout střechu nad hlavou, poznamenal ve svém nejnovějším příspěvku pro web Politico předseda španělské vlády. Pedro Sánchez zastupuje středolevicovou Španělskou socialistickou dělnickou stranu (španělsky Partido Socialista Obrero Español, zkráceně PSOE) a premiérem Španělska je od června 2018.
„Přes 93 milionů Evropanů – tedy každý pátý – žije na hranici chudoby nebo sociálního vyloučení,“ upozorňuje. Není to jen vnímání odborníků nebo institucí. Přibližně polovina Evropanů považuje bydlení za naléhavý a bezprostřední problém.
„Pokud nebudeme jednat, Evropě hrozí, že se stane útočištěm bez domova,“ uvádí. Jak dodává, bytová krize ničí životní úroveň v celé Evropě a navíc čísla hovoří jasně. Mezi lety 2010 a 2025 vzrostly ceny domů o 60 procent, zatímco ceny nájmů vzrostly téměř o 30 procent.
V zemích, jako je Estonsko nebo Maďarsko, se ceny ztrojnásobily. V hustě osídlených nebo turisticky atraktivních městech utrácejí rodiny více než 70 procent svého příjmu za nájemné. „A lidé se stabilním zaměstnáním v Madridu, Lisabonu nebo Budapešti si již nemohou dovolit bydlet tam, kde pracují nebo kde vyrůstali,“ zdůrazňuje španělský premiér.
Sánchez vyzývá k zavedení naléhavých opatření, protože bytová krize již podle něj rezonuje v celé Evropě a stává se novým faktorem euroskepticismu. Bydlení, které by mělo být právem, se podle něj stalo pastí, která utváří současnost lidí, dusí jejich budoucnost a ohrožuje soudržnost, hospodářskou dynamiku a prosperitu Evropy. „Evropané potřebují okamžitě konkrétní řešení,“ domnívá se premiér.
Málo se staví a s byty se spekuluje
Podle Sáncheze existují dva hlavní důvody bytové krize v EU. Prvním je, že po finanční krizi v roce 2008 prudce klesly investice do bytové výstavby, což vedlo k situaci, kdy poptávka v komunitě převyšuje nabídku. Druhým důvodem jsou spekulace s nemovitostmi, kdy se na byt nepohlíží jako na místo k bydlení, ale jako na cenné aktivum, které lze například pronajímat turistům.
Kořeny tohoto problému se mohou v jednotlivých zemích lišit, ale potřeba většího počtu domů jsou nepopiratelná a společná pro celý kontinent, konstatuje španělský premiér.
Již téměř dvě desetiletí rezidenční výstavba v EU zaostává za poptávkou. Po období silného růstu v 90. letech a na začátku 21. století způsobila finanční krize v roce 2008 kolaps investic do bydlení a sektor se nikdy plně nezotavil. Pandemie tuto propast jen prohloubila, zastavila vydávání povolení, zpozdila dodávky materiálů a zhoršila nedostatek pracovních sil, což dále zastavilo výstavbu.
Stejně naléhavě je třeba podle Sáncheze zajistit, aby jak nová výstavba, tak stávající bytový fond sloužily svému skutečnému účelu: dodržování základního práva na důstojné a dostupné bydlení.
Podle předběžných údajů Evropského parlamentu bylo v roce 2025 na digitálních platformách v celé EU k dispozici přibližně 4 miliony nabídek krátkodobých pronájmů. „V mé domovské zemi města jako Madrid a Valencie zaznamenala vysídlování obyvatel ze svých historických center, která se proměňují v zábavní parky pro turisty,“ píše ve svém komentáři.
S bydlením v Evropě se stále častěji zachází jako s finančním aktivem, nikoli jako se společenským statkem. V Irsku investiční fondy od roku 2017 získaly téměř polovinu všech nově postavených domů, zatímco ve Švédsku nyní institucionální investoři ovládají 24 procent všech soukromých nájemních bytů.
Sánchez ve svém komentáři ocenil, že se Evropská komise začala zabývat plánem dostupného bydlení a již podniká kroky, které Španělsko dlouhodobě prosazuje.
Španělský deník El Pais dříve informoval, že Evropská komise vypracovala první balíček opatření EU k řešení bytové krize, která postihuje mnoho členských zemí. Plán by měl zahrnovat iniciativy týkající se regulace turistického pronájmu v EU, zpružnění pravidel státní podpory a umožnění použití nevyužitých finančních prostředků z tzv. fondu jednoty na výstavbu státního nebo dostupného bydlení. Podle publikace jsou diskuse složité. Některá hlavní města, včetně Paříže a Berlína, vyjádřila pochybnosti o pravomoci Evropské komise navrhovat opatření v otázce, kterou považují za národní záležitost.