Pečivo zdražilo o pětinu. Patří stále mezi nejlevnější v EU, říkají výrobci

Pekaři, stejně jako většina dalších potravinářských oborů, upozorňují na růst nákladů na energie, mzdy, ale zdražování i samotných vstupních surovin. Jenom cena mouky podle svazu loni stoupla o polovinu. To se ještě neodrazilo ve spotřebitelských cenách samotné mouky, ta se loni v obchodech podle ČSÚ prodávala za 12,51 Kč/kg, letos první týden v lednu pak už za 15,46 korun, cena pro běžné zákazníky se tak zvýšila o 23,6 procenta.

Ceny podle mlynářů vzrostly o polovinu i na burzách. Podle Pavla Filipa ze Svazu průmyslových mlýnů ČR zdražilo obilí loni o 55 procent. „Teď by to ale mělo klesat, protože se posílil kurz koruny a pařížská burza klesla,“ uvedl. Do ceny mouky pro velkoodběratele se ale podle něj ještě nepromítly ceny energií. Mlýny pak podle něj nemají zdražení jednoduché, většinou zvedají ceny postupně, cena by tak neměla vzrůst výrazněji. Mlynáři pak podle něj loni od března do konce roku prakticky prodělávali, protože do cen nepromítli plné zvýšení, nechtěli zdražit „svým“ pekárnám o moc, aby výrobci pečiva neměli existenční problémy.

„Na základě šetření mezi členskými pekárnami jsme zjistili, že v meziročním porovnání s lednem 2021 činí nárůst vstupních nákladů více než 30 procent, bohužel se to zatím nepodařilo promítnout do cen. Nárůst dodavatelských cen z pekáren k prodejcům (řetězce, nadnárodní i místní, nezávislý trh) byl u rohlíku a chleba jen 10 až 15 procent. Snižování nákladů (vstupních cen surovin, energií a pohonných hmot) je zatím v nedohlednu, proto lze očekávat, že pekárny budou muset na tuto situaci reagovat,“ napsal do tiskové zprávy výkonný ředitel pekařského svazu Bohumil Hlavatý.

Podle pekařů vzrostla loni pro obor cena elektřiny o 50 až 120 procent, zemní plyn pak o 50 až 150 procent. Zhruba na dvojnásobek vzrostla cena tuků a olejů, vyskočily i ceny másla a cukru, cena obalového materiálu stoupla o čtvrtinu. Pekárnám, které pak několikrát denně zavážejí obchody, pak podle svazu výrazně stouply náklady zvýšením cen pohonných hmot zhruba o třetinu.

Pekaři pak dlouhodobě uvádějí, že je ČR stále jedním z evropských států s nejlevnějším pečivem. „Podle statistik z října 2021 se cena pečiva za jeden kg pohybovala v ČR těsně pod hranicí 1 eura, nižší byla v rámci EU pouze Litvě, Rumunsku, Maďarsku a Bulharsku,“ dodal svaz.

Průměrná inflace loni dosáhla 3,8 procenta, bylo to o 0,6 procentního bodu více než v roce 2020. Letos podle lednového odhadu ministerstvo financí očekává 8,5 procenta, zhoršilo tak listopadový odhad, který počítal s 6,1 procentem.