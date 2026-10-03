Snídaňová bichle je šestá kuchařka s recepty, celkově sedmá vydaná kniha. Čím se liší od předchozích titulů?
Dosud jsme pracovali s konceptem 190 receptů, který vycházel z počtu školních dní. Svačinkovou bichli jsme sestavili tak, aby na každý školní den připadl jeden recept, a podobně jsme pokračovali i u dalších knih. U snídaní jsme ale před rokem začali řešit, zda u prvního jídla dne dává tak rozsáhlý koncept smysl.
Výběr surovin, které na snídaně využíváme, je přece jen užší. Obvykle se nesnídá rýže nebo těstoviny. Ráno navíc lidé chtějí hlavně vědět, co rychle připravit. Sto recepty jsme krásně pokryly všechny sezony a zároveň hlavní variace snídaní – sladké, ale i slané snídaně, varianty s masem i bez něj. Kniha je proto menší i levnější.
Pavlína Mähringová (41)
Vystudovala psychologii.
Pracovala jako krizový intervent.
Zkušenosti sbírala také v korporátní firmě.
Od roku 2015 píše recepty a vydává Bichle.
Před poslední knihou vyšlo pět bichlí: Svačinková, Obědová, Večeřová, Polévková a Prázdninová + Výběr z bichlí jako speciál a Komiks pro děti.
Snídaňová bichle je sedmou vydanou knihou a je v předprodeji od 22. září 2026. Do rukou se prvním zájemcům dostane od 19. října 2026. V předprodeji činí cena 399 korun, poté bude stát 499 korun.
Jaký je o novou knihu zájem?
Předprodej jsme spustili v úterý 22. září v devět ráno. Po prvních zhruba čtyřiadvaceti hodinách jsme měli kolem 350 objednávek. Zájem je zatím podobný jako u našich předchozích kuchařek.
Největší špička bývá vždy na začátku, pak zájem trochu klesne a před koncem předprodeje znovu roste. A na konec předprodeje pak již pomalu navazuje vánoční sezona. Nová kuchařka zároveň připomene i předchozí tituly. Lidé si k ní často přihodí kuchařku, která jim ještě chybí.
Jak jste recepty sestavovali? Podlehli jste trendu snídaní s vysokým podílem bílkovin?
Na začátku jsme si sedli s nutriční terapeutkou a probrali s ní, jaké typy snídaní bude vhodné zařadit. Chtěli jsme sladké snídaně, ale takové, aby nebyly jen sacharidové a obsahovaly také bílkoviny a tuky. Zároveň jsme chtěli slané snídaně s masem i bez něj.
Společně jsme řešili, v jakém poměru recepty zařadit. V knize je 25 sladkých receptů, 40 slaných bez masa, 25 slaných s masem a deset speciálů. Mezi nimi jsou například cottage bulky, nápoj do přenosné lahve nebo rychlé polévky. Určitě nejde o kuchařku postavenou hlavně na low carb receptech a již v úvodu teoretické části vysvětlujeme, pro koho jsou low carb a high protein snídaně vhodné a pro koho ne. Snažili jsme se především o vyvážený poměr bílkovin, tuků a sacharidů. U každého receptu tak lidé najdou nutriční hodnoty.
Mysleli jste také na cenu za jednotlivé recepty a na lidi, kteří snídají až cestou nebo v práci?
Cenu jednotlivých receptů předem nepočítáme, používáme ale hlavně běžně dostupné suroviny. Cottage, eidam, goudu, kváskový chleba, celozrnnou bagetku, sezonní zeleninu a ovoce. Občas se v receptu objeví například uzený losos nebo nějaká dražší ingredience, kterou je samozřejmě rozumné kupovat například v akci.
Většinu receptů lze také zabalit s sebou. Odhadem jde o 70 až 80 procent. Děti, které ráno nesnídají, mohou dostat větší svačinu, do níž se snídaně zařadí. Zabalit lze i ovesnou kaši. V knize také máme shake na cestu.
Kuchařek dnes vychází mnoho. Proč myslíte, že lidé kupují vaše knihy?
Část kuchařů a foodblogerů funguje především na sítích a lidi zajímá jejich příběh a způsob vaření. Někteří kuchaři zase nabízejí specifické recepty. My jsme asi trochu odlišní v tom, že jsme chtěli dělat kuchařky jinak. Napsat recept je možná deset procent práce. Recepty a ingredience pak procházíme s nutriční terapeutkou.
Hlídáme také sezonnost a praktičnost. Nechci například napsat podzimní recept s rajčaty a jahodami, když vím, že to nebude fungovat. Lidé pak oceňují především to, že recepty stavíme z několika surovin, které mají doma. Nemusí kvůli jednomu jídlu kupovat ingredienci, již pak už nevyužijí. Když už ji v receptu máme, snažíme se ji použít ve třech, čtyřech nebo pěti dalších.
Kdo si vaše knihy nejčastěji kupuje?
Jsou to hlavně rodiče s dětmi, často už rodiče předškoláků, kteří řeší, co vzít dětem na hřiště. Chtějí jim dávat dobré jídlo, nemusí být nutně bio a eko, ale má být smysluplné. Postupně nám také vyrůstají děti, které si zvládnou samy připravit snídani nebo jiné jídlo. Některé si naše knihy kupují samy.
Nejprodávanější je stále Svačinková bichle, které jsme dosud prodali přes 30 tisíc kusů. Obědových bichlí se prodalo přes 20 tisíc. Každá kuchařka má navíc svou sezonu. Svačiny jsou nejsilnější od srpna do Vánoc, polévky hlavně na podzim a v zimě. Nejsilnější ale vždy bývá titul, který právě vyjde.
Dosud jste knihy prodávali hlavně sami, na začátku pomocí crowdfundingu. Nyní spolupracujete s Euromedii a vybranými prodejnami Luxor?
S lidmi z Euromedie jsem se loni potkali úplnou náhodou na Dyzajn marketu a lidsky jsme si sedli. Dříve jsme spolupráci odmítali, protože podmínky pro nás nebyly přijatelné. Ale tentokrát se nám podařilo najít řešení, které vyhovovalo oběma stranám. Euromedia dostala naše kuchařky exkluzivně do vybraných Luxorů a Výběr z Bichlí jde letos do kompletní distribuce. Je to pro nás možnost, jak se dostat k více lidem, které nejsme schopni oslovit online.
Loni jste měli obrat osm milionů korun. Letos jej překonáte?
Pokud půjde vše dále podle plánu, tak ano. Spoléháme na Snídaňovou bichli i na prodeje předchozích titulů.
Vedle kuchařek plánujete aplikaci. Co bude umět?
Aplikace funguje už nyní. Lidé si v ní po registraci a aktivaci kuchařky zpřístupní recepty z knih, které si koupili. Mohou si vytvářet nákupní seznamy, ukládat oblíbené recepty, upravovat počet porcí nebo recepty filtrovat a vyhledávat. Aplikace se jmenuje Víc než kuchařka a není běžně dostupná na Google Play ani v App Storu. Funguje přes členskou sekci na našem webu. Kdo nechce kupovat knihy a chce mít přístup ke všem receptům právě v aplikaci a na webu, může využít předplatné Jsem labužník+.
Na tento systém má navázat Aibi, postavička pejska pojmenovaného podle zkratky AI a Bichle. Jak to bude fungovat?
Lidé si budou moci nastavit své preference, co mají rádi, co naopak nemají, pro kolik lidí vaří, kde rádi nakupují atd. Aibi jim pak dokáže navrhnout recept nebo sestavit celý jídelníček, recepty dokáže doporučit i na základě vyfocené lednice či účtu z nákupu nebo i podle toho co je zrovna v akci v oblíbeném obchodě.
Také lidem pomůže hlídat trvanlivosti nakoupených věcí. Když se bude blížit u něčeho datum spotřeby, Aibi upozorní a doporučí recept, se kterým danou věc spotřebovat. Navíc v nákupním seznamu Aibi označí suroviny, které doma již máte a není potřeba je nakupovat. K umělé inteligenci mám rozporuplný vztah a náš kompromis, kdy bude pracovat pouze s našimi ověřenými a vyladěnými recepty, ale zároveň naplno využijeme ostatní možnosti, které AI nabízí, je pro mě velké dobrodružství.
Co bude po Snídaňové bichli a šli byste ještě cestou crowdfundingu?
Crowdfunding už pro nás v tuto chvíli nedává smysl. Nebylo by fér říkat lidem, že chceme něco vydat, když už máme rozhodnuté, že knihu vydáme. Smysl by měl jen u něčeho opravdu odlišného, u čeho bychom nevěděli, zda o to bude zájem. Témata na další kuchařky stále ještě máme. Dětem jsem ke kulatým narozeninám slíbila sladkou kuchařku. Lidé se nás na sladké hodně ptají. Časem přijde na řadu také párty kuchařka s chlebíčky, kanapkami a jednohubkami.
Svačinková bichle
Začalo to před patnácti lety, kdy Pavlína Mähringová sepsala kamarádovi kuchařku k třicetinám. Recepty i texty se zalíbily jejímu manželovi Tomášovi, který ji vytvořil web, na němž společně začali publikovat recepty i texty o cestování.
Když přišly děti, měli už sepsanou řadu receptů a komunitu čtenářů. První kuchařku nicméně vydali jen jako PDF. Zájem čtenářů o tištěnou knihu je následně přivedl ke crowdfundingu, díky kterému mohl vzniknout jejich první bestseller Velká svačinková bichle.
Uvažujete také o reedici Svačinkové bichle a o zahraniční expanzi?
Svačinky budou mít v roce 2030 desáté výročí. Zvažovali jsme reedici s novými recepty, uvidíme, jestli se k ní vrátíme. Loni jsme řešili také Německo se Svačinkovou bichlí. Máme vše přeložené, vysázené, připravené i editované. Zasekli jsme se ale na distribuci.
V Česku je to samozřejmě jednodušší, v Německu bychom museli vytisknout desítky tisíc kusů a šlo by o investici v řádu milionů korun. Byli jsme i na frankfurtském knižním veletrhu, kde zájem byl, sami si na obrovský německý trh ale netroufáme. Pokud se nám podaří najít v Německu nakladatele, který by Svačinkovou a časem třeba i ostatní Bichle rád vydal, půjdeme do toho.
S komunitou komunikujete hlavně přes newsletter. Kolik lidí jej odebírá?
Máme asi 76 tisíc kontaktů. Každý čtvrtek posíláme newsletter s novým receptem a novinkami, aby byli odběratelé první, kdo se dozví o předprodeji nebo novém titulu. Dělám také receptové výběry podle sezony. Komunitu jsme začali aktivně budovat se Svačinkovou bichlí, kdy narostla o desítky tisíc lidí.
Newsletter je pro nás určitá jistota, navíc tam čtenáře nevyrušuje další hromada jiného obsahu, který bojuje také o jejich pozornost. Účet na sociálních sítích může někdo hacknout a všechno zmizí. E-maily mají stále dobrou čtenost i otevíratelnost. Sociální sítě tolik neřešíme. Nikdo nemáme potřebu lidem ukazovat svůj život, i když jít tímto směrem určitě potenciál má. Ale neumíme a asi ani nechceme být celý den v režimu neustálého vymýšlení, co dalšího bychom mohli zveřejnit a čím „to ještě nakrmit“.