Rakouský pacient je jiný než český, dá na dojmy, říká oční chirurg Stodůlka

Kdy a proč jste se rozhodl opustit práci v nemocnici a zamířit na vlastní pracoviště?

Pracoval jsem sedmnáct let v Baťově nemocnici ve Zlíně a jsem za to moc rád. Několik let jsem vykonával funkci primáře. Ale v určitou chvíli jsem zjistil, že ve velké nemocnici není možné dostatečně sledovat dynamiku oboru a nejnovější trendy. Chtěl jsem provádět tu nejlepší možnou chirurgii s tím nejlepším vybavením.