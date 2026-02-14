Měl jsem zavřít už za covidu, říká majitel zkrachovalého největšího hračkářství

Z někdejšího největšího hračkářství v Evropě je dnes insolvence. Podnikatel Pavel Čmelík popisuje, jak projekt v centru Prahy postupně zasáhl covid, energetická krize, úbytek turistů i rostoucí síla e-commerce. (6. února 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Někdejší největší hračkářství v Evropě je od ledna v insolvenci. Podnikatel Pavel Čmelík popisuje, jak pobočka Hamleys a navazující projekt pod názvem The Playground v pražské ulici Na Příkopě postupně zasáhly covid, energetická krize, úbytek turistů i rostoucí síla e-commerce. „Velká chyba byla, že jsme neskončili během covidu. Ten byznys byl v té době prakticky mrtvý,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz.

Když jste v květnu 2016 otevřel obří hračkářství v budově bývalé ČSOB, e-commerce už tehdy rostla. Neměl jste obavy z postupného přechodu zákazníků na online nákupy?
Každý věděl, že online nákupy rostou, to nebylo nic nového. Možná jsme na to mohli nahlížet jinak, ale byli jsme přesvědčeni, že do Prahy nikdy nepřestanou přijíždět turisté. Věřili jsme, že případný úbytek domácích zákazníků vykompenzujeme právě turisty.

Kamenné hračkářské obchody se posledních pět let každý rok po desítkách zavírají. Konkurují i nespecialisté, hračky jsou v supermarketech, papírnictvích, na benzinových stanicích i třeba v knihkupectvích.

Měl jsem zavřít už za covidu, říká majitel zkrachovalého největšího hračkářství

