Měl jsem zavřít už za covidu, říká majitel zkrachovalého největšího hračkářství

Když jste v květnu 2016 otevřel obří hračkářství v budově bývalé ČSOB, e-commerce už tehdy rostla. Neměl jste obavy z postupného přechodu zákazníků na online nákupy?
Každý věděl, že online nákupy rostou, to nebylo nic nového. Možná jsme na to mohli nahlížet jinak, ale byli jsme přesvědčeni, že do Prahy nikdy nepřestanou přijíždět turisté. Věřili jsme, že případný úbytek domácích zákazníků vykompenzujeme právě turisty.
Kamenné hračkářské obchody se posledních pět let každý rok po desítkách zavírají. Konkurují i nespecialisté, hračky jsou v supermarketech, papírnictvích, na benzinových stanicích i třeba v knihkupectvích.