Nastal poslední den pro přihlášení k paušální dani. Další možnost bude až za rok

Měsíční zálohy paušální daně se v letošním roce zvýšily u prvního pásma, kde budou nově činit 9984 korun, o 1268 korun víc než loni. Zvýšení souvisí s růstem povinných odvodů a je možné, že výše platby letos zase klesne, protože vláda slíbila vrátit odvody pro živnostníky na loňskou úroveň.
Ve zbývajících pásmech paušální daně se výše záloh nemění, ve druhém pásmu zůstane 16 745 korun a ve třetím 27 139 korun.
Do prvního pásma spadají živnostníci s ročními příjmy do milionu korun, při splnění dodatečných podmínek to může být i s vyšším příjmem. Druhé pásmo je určeno pro OSVČ s příjmy mezi milionem a 1,5 milionu korun, třetí pásmo pro živnostníky s příjmy mezi 1,5 a dvěma miliony korun.
Provozní ředitelka společnosti NeoTax Nikola Žítková upozornila, že po zvýšení platby v prvním pásmu, které využívá nejvíc živnostníků, se některým lidem už paušální daň nevyplatí.
„Orientačně se režim začíná vyplácet například u 40 procentního výdajového paušálu zhruba od 500 tisíc korun ročních příjmů, u 60 procentního paušálu přibližně od 710 tisíc korun a u 80 procentního paušálu okolo 1,5 milionu korun,“ uvedla Žítková.
Podle daňového poradce ze společnosti KODAP Jana Kašpara je hlavní výhodou paušální daně její jednoduchost, kdy podnikatelé platí veškeré odvody jednou platbou, nepotřebují účetní a využití paušálního režimu vede k minimalizaci daňových kontrol.
Nevýhodou ale je, že v paušálním režimu nelze uplatnit žádná daňová zvýhodnění nebo odpočty. „Pro podnikatele s nízkými příjmy nebo vysokými bonusy na děti může být paušál paradoxně dražší variantou,“ upozornil Kašpar.
Paušální daň je určena pro živnostníky, neplátce DPH s ročními příjmy z podnikání do dvou milionů korun. Živnostníkům má ušetřit byrokracii a podle ministerstva financí odpadne i důvod k většině kontrol. Při jedné platbě přitom podnikatelé odvádějí daň, zdravotní i sociální pojištění. Před rokem bylo v režimu paušální daně zaregistrováno zhruba 114 tisíc živnostníků.
Původně Česko uplatňovalo pouze jedno pásmo paušální daně, druhé a třetí zavedlo od roku 2023 po zvýšení hranice pro odvádění DPH na dva miliony korun.