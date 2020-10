Vyplatí, či nevyplatí? Finance zveřejnily kalkulačku k paušální dani

Pokud poslanci a následně i senátoři paušální daň schválí, nemusel by živnostník – pokud by se tak sám rozhodl – platit extra zdravotní a sociální odvody a daně, ale jen jednu jedinou částku, která by zahrnovala vše.

Výše paušální daně pro příští rok vychází 5 469 Kč měsíčně. V této částce je zahrnuto minimální zdravotní pojistné ve výši 2 393 Kč a daň z příjmů v symbolické výši 100 Kč, která kompenzuje navýšení minimálního sociálního pojistného o 15 procent. To pro příští rok odpovídá výši 2 976 Kč.

Pokud by se ale živnostník pro paušální daň rozhodl, nemohl by už uplatňovat žádné další daňové slevy a úlevy, jako je bonus na děti nebo sleva na manželku. Podle dřívějšího odhadu ministryně financí Aleny Schillerové bude o paušální daň žádat přibližně 120 tisíc lidí.

Kalkulačku výhodnosti paušální daně najdete na stránkách ministerstva financí.