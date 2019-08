Odbory paušál místo stravenek odmítají, jiní se bojí rušení restaurací

Stravenky jsou nejrozšířenější firemní benefit. Firmy si mohou odečíst 55 procent hodnoty poukázky z daňového základu. S plánem zrušit daňové zvýhodnění stravenek a nahradit ho paušálem přišlo MF už před 12 lety. Návrh neuspěl, objevil se pak ještě několikrát. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) řekla, že by pracovník mohl dostávat od zaměstnavatele daňově zvýhodněný paušál na jídlo.

Podle Českomoravské konference odborových svazů (ČMKOS) ministryně Schillerová směřuje k destrukci systému podpory stravování. „Plán ministryně Schillerové není revoluční, naopak je destrukční a proti zájmu zaměstnanců,“ uvedl předák ČMKOS Josef Středula. „Je to spíš souboj ministerstva financí s vydavateli stravenek, měli by se věnovat jiným problémů, to teď veřejné finance nepálí,“ dodal.

Možné daňové zvýhodněná paušálu by podle něj stát stejně kontroloval a zaměstnavatelé budou zavaleni účtenkami za stravování. „Jestliže by stát toto nekontroloval, tak nedává smysl, aby cokoliv dotoval,“ řekl. Středula také považuje za nezdvořilé, že ministerstvo o těchto plánech nejedná se sociálními partnery. Obává se také toho, aby ministerstvo postupně nezrušilo daňové zvýhodnění příspěvku formou paušálu. Odbory budou bojovat za zachování stávajícího stavu.

Podle mluvčího odborů veřejného sektoru Pavla Bednáře by zaměstnanci paušál využívali nejspíš na jiné účely než na stravování.

Hospodářská komora podporuje elektronickou stravenku

Podle Hospodářské komory je mnoho zaměstnavatelů, které zastřešuje, na jakékoliv změny v případě stravenek velmi citlivá. Jasné stanovisko formuluje až na základě zpětné vazby jejích členů. „V obecné rovině podporujeme elektronizaci papírových stravenek i návrh ministerstva financí, aby se peníze vyplácely v hotovosti,“ uvedl mluvčí komory Miroslav Diro.

Elektronické stravenky by podle komory mohly mít několik výhod, například by nemohly být zneužívané k nákupu jiného zboží než potravin. Elektronická podoba umožňuje evidovat, k čemu stravenky lidé používají. Hospodářská komora výhodu spatřuje také ve snížení administrativy spojené s papírovými stravenkami. Neočekává, že by se nijak významně změnilo chování zaměstnanců, které by způsobilo větší problém pro podniky. „Ti, co se stravovali v restauracích nebo jídelnách, své zvyky měnit nebudou, stejně jako ti, kteří jsou zvyklí nosit si do práce jídlo z domova,“ dodal Diro.

Výrazně negativně se o stravenkách vyjadřuje obchodní družstvo CBA CZ které sdružuje více než tisíc prodejen v Česku. Považují je za další platidlo, kterými lidé platí v prodejnách a restauracích a ty jimi platí dál. „Je to v podstatě lichva, provize jsou obrovské, pohybují se mezi 5 až 6 %, což je srovnatelné, jako by si banka dala za půjčku úrok 60 procent,“ uvedl předseda družstva Roman Mazák.

Jako problém vidí také blokování hotovosti pro obchody. Provize se vyplácí jednou měsíčně, může tedy trvat i několik týdnů, než obchody dostanou peníze od vydávající firmy a nahrazení stravenek finančním příspěvkem tedy považuje jako vhodné řešení. Také upozornil, že v případě propadnutí papírové stravenky její hodnota představuje zisk pro vydavatele na úkor uživatele. „Podle odhadů přitom stravenkové společnosti tímto způsobem generují až třetinu zisku. Při zavedení finančního příspěvku od zaměstnavatele k tomu však nemůže dojít, pokud bude mít zaměstnanec peníze například na zvláštním účtu,“ dodal.



Restaurace se odlivu hostů nebojí

Podle Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR) zhruba 30 procent restaurací poukázky nepřijímá a řada podniků je bere jen kvůli udržení konkurenceschopnosti. „Časová a administrativní zátěž spojená se stravenkami je pro restaurace velmi zatěžující. Navíc musí provozovatelé platit provize z nominální hodnoty každé stravenky - a to až šest procent - firmám, které stravenky tisknou. U elektronických stravenek pak platí i provizi provozovatelům terminálů,“ uvedla AHR.

Podle ní se tři pětiny dotázaných restaurací, které poukázky berou, odlivu hostů nebojí. Počítají jen s dočasným úbytkem strávníků v době poledních menu. Lidé, kteří jsou zvyklí stravovat se v restauracích podle AHR svůj životní styl nezmění jen proto, že nedostanou stravenky. „Pro zaměstnance, kteří jsou často na cestách, případně se místo jejich práce mění, by paušální odměnou odpadlo mnoho starostí jak a kde se stravovat,“ uvedl k návrhu prezident AHR Václav Stárek.

Vydavatelé stravenek varují před poklesem tržeb

Podle nedávné studie Institutu oceňování majetku při Vysoké škole ekonomické díky stravenkovému systému získává státní pokladna ročně 1,6 miliardy korun a restaurace a kantýny na zisku asi 1,3 miliardy.

Generální ředitel stravenkové firmy Sodexo Daniel Čapek se domnívá, že by zaměstnanci paušál využívali nejspíš na jiné účely než na stravování. Zmínil výzkum asociace malých a středních podniků, podle něhož by po zrušení stravenek obědy v restauracích omezily dvě třetiny zaměstnanců, kteří nyní poukázky na jídlo mají. To by mohlo vést k omezení pravidelného stravování, rušení kantýn, jídelen a restaurací i k dopadům na státní rozpočet, uvedl šéf Sodexo.



Podle propočtů Asociace provozovatelů poukázkových systémů (APROPOS) by po zrušení stravenek mohl rozpočet přijít ročně až o 30,9 miliardy korun. „Zaměstnanecké stravování je podporováno ve většině evropských zemí a tímto krokem by bylo zlikvidováno,“ uvedl šéf APROPOS David Rýc.

Mluvčí společnosti Endered Daniela Pedret sdělila, že se dá očekávat pokles návštěvnosti restaurací v době obědů, nižší tržby i dopad na ekonomiku. „Zavedení neúčelového paušálu by vedlo k méně pravidelnému stravování, a tedy ke zhoršení stravovacích návyků zaměstnanců, což v dlouhodobějším horizontu bude mít dopady i na jejich pracovní výkonnost i zdraví,“ uvedla mluvčí.