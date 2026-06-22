Podle společnosti Choice, která se věnuje digitalizaci gastronomických podniků, se zákazníci do podniků s věrnostním programem vracejí až o 30 procent častěji. I proto rychle přibývá restaurací, které některou z forem programu nabízejí.
Zatímco v roce 2022 je využívalo 12 procent gastropodniků v Česku, na konci roku 2025 to bylo už 47 procent. V letošním prvním čtvrtletí podíl vzrostl na 48 procent. Pokud nasazené tempo vydrží, do konce roku tuto hranici překročí více než polovina firem v pohostinství.
Rozvoj AI pocítilo i gastro. Digitální věrnostní programy jsou dnes běžnou součástí služeb a systémů, které restaurace používají k rozvozu nebo platbám od stolu.