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Pátý oběd zdarma. Věrnostní programy má už téměř polovina českých gastropodniků

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ilustrační snímek | foto: AI / Ondřej HanušShutterstock

Veronika Bělohlávková
V Česku využívá věrnostní programy téměř polovina gastronomických podniků a jejich počet v posledních letech rychle roste i díky rozvoji umělé inteligence. I když nejčastěji se stále využívají papírové kartičky, digitální řešení ale rychle dohánějí.

Podle společnosti Choice, která se věnuje digitalizaci gastronomických podniků, se zákazníci do podniků s věrnostním programem vracejí až o 30 procent častěji. I proto rychle přibývá restaurací, které některou z forem programu nabízejí.

Zatímco v roce 2022 je využívalo 12 procent gastropodniků v Česku, na konci roku 2025 to bylo už 47 procent. V letošním prvním čtvrtletí podíl vzrostl na 48 procent. Pokud nasazené tempo vydrží, do konce roku tuto hranici překročí více než polovina firem v pohostinství.

Rozvoj AI pocítilo i gastro. Digitální věrnostní programy jsou dnes běžnou součástí služeb a systémů, které restaurace používají k rozvozu nebo platbám od stolu.

Alex Ilyashzakladatel a šéf Choice

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