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V Pařížské otevřel butik Patek Philippe. V Evropě jich je jen pět, hodinky tu stojí milion

Eva Hlinovská
  14:49
V úterý 9. června se pozornost milovníků hodinek upírala k jediné adrese. V Pařížské ulici byl za účasti příznivců a milovníků značky i celebrit jako Tomáš Berdych a Tereza Maxová oficiálně otevřen nový luxusní obchod švýcarské hodinářské manufaktury Patek Philippe. Provozuje jej společnost Carollinum patřící podnikatelce Tamaře Kotvalové.
(zleva) Martin Janna, Laura Ferrai area manažerka Patek Phillipe, Adrien Stern,...

(zleva) Martin Janna, Laura Ferrai area manažerka Patek Phillipe, Adrien Stern, Tamara Kotvalová a Daniela Jannová při otevření butiku Patek Phillipe v Praze (9. června 2026) | foto: Carollinum

Majitelka společnosti Carollinum Tamara Kotvalovás Tomášem Berdychem při...
Majitelka společnosti Carollinum Tamara Kotvalovás Tomášem Berdychem při...
(zleva) Martin Janna, Laura Ferrai area manažerka Patek Phillipe, Adrien Stern,...
(zleva) Area manažerka Patek Phillipe Laura Ferrai , Adrien Stern a Tamara...
38 fotografií

Události se kromě Tamary Kotvalové, jejích dětí Martina Janny a Daniely Jannové zúčastnil i Adrien Stern z páté generace rodiny Sternů, jež značku od roku 1932 vlastní a řídí. Díky rodinnému vedení se z Patek Philippe stal fenomén. „Chtěl bych poděkovat společnosti Carollinum za její práci. V Praze se účastním otevření butiku vůbec poprvé, a tak si myslím, že tato událost se mnou zůstane po celou mou budoucí kariéru,“ řekl na tiskové konferenci Adrien Stern.

Ženevská hodinářská značka má své obchody precizně odstupňované: na nejvyšší úrovni jsou salony, které provozuje sama – nejslavnější z nich sídlí na historické adrese značky v centru Ženevy, další jsou v Londýně, Paříži, Šanghaji a Pekingu. Právě v salonech je k vidění vždy celá kolekce hodinek Patek Philippe.

Na dalším stupni se nacházejí prestižní butiky a jedním z největších v Evropě se nyní pyšní Praha. Znamená to mimo jiné, že čeští klienti Patek Philippe budou mít lepší přístup k jinak velice obtížně sehnatelným modelům.

Řídím se heslem: S poctivostí nejdál dojdeš, říká šéfka Carollina Kotvalová

Tamara Kotvalová na tiskové konferenci vyzdvihla historii značky i jedinečnost její produkce, včetně uměleckých hodinek nazývaných Rare Handcrafts. Ty zdobí nejrůznější přírodní motivy jako květiny a zvířata nebo náměty spjaté s lidskou civilizací, například auta či stavby. „Patek Philippe je velice korektní firma. Díky ní jsme mohli vyrůst v podnikání a spolu s námi se mohli posunout i znalci a milovníci našich hodinek. Jejich znalosti a poctivost nám pomohly získat povolení od značky a otevřít tento obchod.“

Onyxový bar i knihovna

Českým znalcům hodinek není podle Kotvalové ženevská manufaktura Patek Philippe neznámá. Podnikatelka získala souhlas s jejím výhradním zastoupením na českém trhu již v roce 2005, rok poté, co se jí podařilo dostat do Prahy jiný hodinářský fenomén Rolex. Hodinky Patek Philippe se prodávaly v multibrandovém obchodu s hodinkami Carollinum, v roce 2016 pro ně Tamara Kotvalová získala vlastní butik. Obchod však přestal vyhovovat, zejména kvůli svým omezeným prostorům a pouze jednomu VIP salonu.

Butik v Pařížské ulici 6 má proti původnímu obchodu dvojnásobnou rozlohu 155 m² a návštěvníka nenechá na pochybách, že se ocitl na výjimečném místě, kde se prodávají výjimečné hodinky. Jejich cena začíná na necelých 900 000 korunách za nekomplikovaný model z růžového zlata Calatrava Ref. 6119R-001. Modelová řada Calatrava, inspirovaná ve svém minimalistickém designu hnutím Bauhaus, je obecně pokládána za „vstupní bránu“ do světa Patek Philippe, a i když kolekce získala své jméno v 80. letech 20. století, byla uvedena na trh už v roce 1932.

Nový butik s impozantními výlohami zaujme nejen kombinací béžového a hnědého mramoru, podsvíceným onyxovým barem, lustry francouzské sklárny Baccarat, ale i salonky či knihovnou, v níž zájemci naleznou katalogy s hodinkami a publikace o historii značky – z nich vyniká rozsáhlá biografie „Patek Philippe. The Authorized Biography“ z roku 2016 od britského novináře Nicholase Foulkese, jenž pravidelně přispívá například do Financial Times.

Bez celebrit

Švýcarské hodinářství prochází v posledních letech transformací. Podle únorové analýzy světové investiční banky Morgan Stanley a švýcarské poradenské společnosti LuxeConsult se loni vyvezlo ze Švýcarska 14,6 milionů kusů, což je o polovinu méně než v rekordním roce 2011; ovšem hodnota vyvezených hodinek naopak vzrostla z 18,1 miliardy švýcarských franků na loňských 24,4 miliardy franků (asi 641,7 miliard Kč).

Tento fakt svědčí o jediné věci: mezi zákazníky stoupá poptávka po dražších modelech, které jim dodají společenský status. V posledních letech roste zájem zejména o luxusní modely s cenovkou nad 50 000 švýcarských franků (nad 1 300 000 korun). Tvoří celých 37 procent hodnoty exportu ze Švýcarska, ovšem jde o pouhých 1,7 procenta vyvezených kusů.

V roce 2021 značka Patek Philippe uvedla Ref. 611R-001 v kolekci Calatrava. Hodinky s 39mm pouzdrem z růžového zlata mají lunetu ozdobenou ručně rytým dekorem složeným z malých pyramidek Clous de Paris.

Více než polovina všech prodejů loni připadla na takzvanou velkou čtyřku – Rolex, Cartier, Audemars Piguet a Omega. Zajímavější je však jiné číslo: 49,1 procenta tržního podílu ovládají čtyři značky, jež nejsou součástí velkých konglomerátů: Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet a Richard Mille.

Konsolidace švýcarského hodinářského průmyslu a zájem lidí po celém světě o sběratelské hodinky nahrává do karet luxusním manufakturám, jako je Patek Philippe. Podle odhadů Morgan Stanley/LuxeConsult činily její tržby v roce 2025 zhruba 2,5 miliardy švýcarských franků, tedy přes 66 miliard korun (jde o devítiprocentní nárůst proti roku 2024), přičemž značka dokáže ve své manufaktuře na ženevském předměstí Plan-les-Ouates vyrobit kolem 60 000 hodinek za rok.

Její úspěch přitom nespočívá jen v dokonalých hodinkách, které na zápěstí nosí například majitel skupiny LVMH Bernard Arnault, americký rapper Jay-Z nebo americký soukromý investor Zach Lu, jenž hodinky Patek Philippe začal sbírat už ve svých patnácti letech. Její prosperita je založená zejména na konzistentním vedení současného prezidenta Thierryho Sterna i předchozích prezidentů z rodiny Sternů Philippa a Henriho.

Majitelka společnosti Carollinum Tamara Kotvalovás Tomášem Berdychem při slavnostním otevření nového butiku Patek Phillipe (9. června 2026)
Majitelka společnosti Carollinum Tamara Kotvalovás Tomášem Berdychem při slavnostním otevření nového butiku Patek Phillipe (9. června 2026)
(zleva) Martin Janna, Laura Ferrai area manažerka Patek Phillipe, Adrien Stern, Tamara Kotvalová a Daniela Jannová při otevření butiku Patek Phillipe v Praze (9. června 2026)
(zleva) Martin Janna, Laura Ferrai area manažerka Patek Phillipe, Adrien Stern, Tamara Kotvalová a Daniela Jannová při otevření butiku Patek Phillipe v Praze (9. června 2026)
38 fotografií

Jak řekl novinářům v roce 2022 během ženevského hodinářského veletrhu Watches & Wonders Thierry Stern, přestože by snadno prodal trojnásobek současné produkce, kapacitu výroby zvyšovat nehodlá. Navíc v době, kdy značky z velkých skupin, jako je Richemont nebo Swatch, začaly houfně opouštět lokální distributory hodinek a provozovat vlastní butiky, Patek Philippe svým partnerům věřil a věří dál, dnes napřímo prodává méně než deset procent své produkce.

Neplatí influencery na sociálních sítích a v kampaních nenaleznete jedinou celebritu. Už od roku 1996 používá slogan „Hodinky Patek Philippe vám nikdy úplně nepatří, spíše je opatrujete pro další generaci“.

Konec oceli

Díky jednotnému přístupu a víře v mechanické hodinky rodiny Sternových se značce podařilo přežít turbulentní 20. století. Manufakturu založil polský emigrant do Švýcarska hrabě Antoine Norbert de Patek spolu s rodákem z Jaroměře Françoisem Czapekem v roce 1839 – jejich spolupráce však trvala krátce, roku 1845 se k hraběti de Patekovi připojil francouzský hodinář Jean-Adrien Philippe. Jeho vynález mimochodem navždy změnil dějiny hodinářství: je autorem nátahu hodinkového strojku pomocí korunky, ne klíčku, jak bylo do té doby zvykem. V každých mechanických hodinkách tak nalezneme stopu Patek Philippe.

Produkce značky byla vždy určena pro „the happy few“: zlaté a bohatě zdobené kapesní či přívěskové hodinky nosily korunované hlavy včetně britské královny Viktorie, ve 20. letech 20. století ultrakomplikované kapesní hodinky (tedy modely, které v sobě skrývají přidané hodinářské funkce, jako jsou nejrůznější typy kalendářů) sbírali američtí miliardáři Henry Graves Jr. a James Ward Packard, značce se v té době nebývale dařilo v Latinské Americe, kde prodávala třetinu své produkce.

Patek Philippe je známý uměleckými hodinkami Rare Handcrafts. Z letošní kolekce je i Ref. 992/198J-001 Flamenco, kapesní hodinky, jež jsou zdobeny dvěma druhy smaltu, miniaturní malbou a ručním rytím.

S příchodem velké hospodářské krize v roce 1929 přišel Patek Philippe jak o movité americké příznivce a sběratele, tak o jihoamerický trh. Značku koupili bratři Jean a Charles Sternové a rozhodli se pro zásadní krok: už zmíněný jednoduchý náramkový model Ref. 96, který lépe odpovídal měnící se době než unikátní sběratelské kusy.

Pod vedením potomků obou bratrů Patek Philippe vždy neústupně trval na své podstatě: kvalitě hodinářského řemesla. V době quartzové krize v 70. letech, kdy švýcarské mechanické hodinky válcovaly levnější modely poháněné baterií z Japonska a o práci přišly dvě třetiny lidí zaměstnaných v hodinářském průmyslu, značka dále vyráběla mechanické časomíry, navíc začala podporovat umělecká řemesla, jako je miniaturní malba na smaltu, jež díky ní přežila. Dnes je o vzácné umělecké náramkové i kapesní hodinky a stolní hodiny Rare Handcrafts zhruba sedminásobně vyšší zájem, než kolik jich mistři v ateliérech Patek Philippe vyrobí.

V roce 2026 značka Patek Philippe oslavuje 50 let od uvedení slavné kolekce Nautilus. Představila mimo jiné platinový model Ref. 5610/1P-001 s 38mm pouzdrem.

V roce 1976 představil Patek Philippe ocelový sportovně-elegantní model Nautilus určený tehdejší mladé generaci. V počátcích covidové pandemie se ocelové nautily začaly prodávat na sekundárním trhu za více než dvojnásobek ceny v obchodě. Místo toho, aby Thierry Stern naskočil na vlnu zájmu o ocelový model a zvýšil jeho cenu, v roce 2021 se výrobu nejžádanějších hodinek v oceli rozhodl ukončit.

Letošní 50. výročí kolekce Nautilus tak značka slaví novými náramkovými modely s pouzdry z bílého zlata nebo platiny, v nichž je uložen strojek Calibre 240, poprvé uvedený už v roce 1977. Třešničkou na dortu jsou stolní hodiny Nautilus z bílého zlata.

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