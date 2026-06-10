Události se kromě Tamary Kotvalové, jejích dětí Martina Janny a Daniely Jannové zúčastnil i Adrien Stern z páté generace rodiny Sternů, jež značku od roku 1932 vlastní a řídí. Díky rodinnému vedení se z Patek Philippe stal fenomén. „Chtěl bych poděkovat společnosti Carollinum za její práci. V Praze se účastním otevření butiku vůbec poprvé, a tak si myslím, že tato událost se mnou zůstane po celou mou budoucí kariéru,“ řekl na tiskové konferenci Adrien Stern.
Ženevská hodinářská značka má své obchody precizně odstupňované: na nejvyšší úrovni jsou salony, které provozuje sama – nejslavnější z nich sídlí na historické adrese značky v centru Ženevy, další jsou v Londýně, Paříži, Šanghaji a Pekingu. Právě v salonech je k vidění vždy celá kolekce hodinek Patek Philippe.
Na dalším stupni se nacházejí prestižní butiky a jedním z největších v Evropě se nyní pyšní Praha. Znamená to mimo jiné, že čeští klienti Patek Philippe budou mít lepší přístup k jinak velice obtížně sehnatelným modelům.
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Řídím se heslem: S poctivostí nejdál dojdeš, říká šéfka Carollina Kotvalová
Tamara Kotvalová na tiskové konferenci vyzdvihla historii značky i jedinečnost její produkce, včetně uměleckých hodinek nazývaných Rare Handcrafts. Ty zdobí nejrůznější přírodní motivy jako květiny a zvířata nebo náměty spjaté s lidskou civilizací, například auta či stavby. „Patek Philippe je velice korektní firma. Díky ní jsme mohli vyrůst v podnikání a spolu s námi se mohli posunout i znalci a milovníci našich hodinek. Jejich znalosti a poctivost nám pomohly získat povolení od značky a otevřít tento obchod.“
Onyxový bar i knihovna
Českým znalcům hodinek není podle Kotvalové ženevská manufaktura Patek Philippe neznámá. Podnikatelka získala souhlas s jejím výhradním zastoupením na českém trhu již v roce 2005, rok poté, co se jí podařilo dostat do Prahy jiný hodinářský fenomén Rolex. Hodinky Patek Philippe se prodávaly v multibrandovém obchodu s hodinkami Carollinum, v roce 2016 pro ně Tamara Kotvalová získala vlastní butik. Obchod však přestal vyhovovat, zejména kvůli svým omezeným prostorům a pouze jednomu VIP salonu.
Butik v Pařížské ulici 6 má proti původnímu obchodu dvojnásobnou rozlohu 155 m² a návštěvníka nenechá na pochybách, že se ocitl na výjimečném místě, kde se prodávají výjimečné hodinky. Jejich cena začíná na necelých 900 000 korunách za nekomplikovaný model z růžového zlata Calatrava Ref. 6119R-001. Modelová řada Calatrava, inspirovaná ve svém minimalistickém designu hnutím Bauhaus, je obecně pokládána za „vstupní bránu“ do světa Patek Philippe, a i když kolekce získala své jméno v 80. letech 20. století, byla uvedena na trh už v roce 1932.
Nový butik s impozantními výlohami zaujme nejen kombinací béžového a hnědého mramoru, podsvíceným onyxovým barem, lustry francouzské sklárny Baccarat, ale i salonky či knihovnou, v níž zájemci naleznou katalogy s hodinkami a publikace o historii značky – z nich vyniká rozsáhlá biografie „Patek Philippe. The Authorized Biography“ z roku 2016 od britského novináře Nicholase Foulkese, jenž pravidelně přispívá například do Financial Times.
Bez celebrit
Švýcarské hodinářství prochází v posledních letech transformací. Podle únorové analýzy světové investiční banky Morgan Stanley a švýcarské poradenské společnosti LuxeConsult se loni vyvezlo ze Švýcarska 14,6 milionů kusů, což je o polovinu méně než v rekordním roce 2011; ovšem hodnota vyvezených hodinek naopak vzrostla z 18,1 miliardy švýcarských franků na loňských 24,4 miliardy franků (asi 641,7 miliard Kč).
Tento fakt svědčí o jediné věci: mezi zákazníky stoupá poptávka po dražších modelech, které jim dodají společenský status. V posledních letech roste zájem zejména o luxusní modely s cenovkou nad 50 000 švýcarských franků (nad 1 300 000 korun). Tvoří celých 37 procent hodnoty exportu ze Švýcarska, ovšem jde o pouhých 1,7 procenta vyvezených kusů.
Více než polovina všech prodejů loni připadla na takzvanou velkou čtyřku – Rolex, Cartier, Audemars Piguet a Omega. Zajímavější je však jiné číslo: 49,1 procenta tržního podílu ovládají čtyři značky, jež nejsou součástí velkých konglomerátů: Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet a Richard Mille.
Konsolidace švýcarského hodinářského průmyslu a zájem lidí po celém světě o sběratelské hodinky nahrává do karet luxusním manufakturám, jako je Patek Philippe. Podle odhadů Morgan Stanley/LuxeConsult činily její tržby v roce 2025 zhruba 2,5 miliardy švýcarských franků, tedy přes 66 miliard korun (jde o devítiprocentní nárůst proti roku 2024), přičemž značka dokáže ve své manufaktuře na ženevském předměstí Plan-les-Ouates vyrobit kolem 60 000 hodinek za rok.
Její úspěch přitom nespočívá jen v dokonalých hodinkách, které na zápěstí nosí například majitel skupiny LVMH Bernard Arnault, americký rapper Jay-Z nebo americký soukromý investor Zach Lu, jenž hodinky Patek Philippe začal sbírat už ve svých patnácti letech. Její prosperita je založená zejména na konzistentním vedení současného prezidenta Thierryho Sterna i předchozích prezidentů z rodiny Sternů Philippa a Henriho.
Jak řekl novinářům v roce 2022 během ženevského hodinářského veletrhu Watches & Wonders Thierry Stern, přestože by snadno prodal trojnásobek současné produkce, kapacitu výroby zvyšovat nehodlá. Navíc v době, kdy značky z velkých skupin, jako je Richemont nebo Swatch, začaly houfně opouštět lokální distributory hodinek a provozovat vlastní butiky, Patek Philippe svým partnerům věřil a věří dál, dnes napřímo prodává méně než deset procent své produkce.
Neplatí influencery na sociálních sítích a v kampaních nenaleznete jedinou celebritu. Už od roku 1996 používá slogan „Hodinky Patek Philippe vám nikdy úplně nepatří, spíše je opatrujete pro další generaci“.
Konec oceli
Díky jednotnému přístupu a víře v mechanické hodinky rodiny Sternových se značce podařilo přežít turbulentní 20. století. Manufakturu založil polský emigrant do Švýcarska hrabě Antoine Norbert de Patek spolu s rodákem z Jaroměře Françoisem Czapekem v roce 1839 – jejich spolupráce však trvala krátce, roku 1845 se k hraběti de Patekovi připojil francouzský hodinář Jean-Adrien Philippe. Jeho vynález mimochodem navždy změnil dějiny hodinářství: je autorem nátahu hodinkového strojku pomocí korunky, ne klíčku, jak bylo do té doby zvykem. V každých mechanických hodinkách tak nalezneme stopu Patek Philippe.
Produkce značky byla vždy určena pro „the happy few“: zlaté a bohatě zdobené kapesní či přívěskové hodinky nosily korunované hlavy včetně britské královny Viktorie, ve 20. letech 20. století ultrakomplikované kapesní hodinky (tedy modely, které v sobě skrývají přidané hodinářské funkce, jako jsou nejrůznější typy kalendářů) sbírali američtí miliardáři Henry Graves Jr. a James Ward Packard, značce se v té době nebývale dařilo v Latinské Americe, kde prodávala třetinu své produkce.
S příchodem velké hospodářské krize v roce 1929 přišel Patek Philippe jak o movité americké příznivce a sběratele, tak o jihoamerický trh. Značku koupili bratři Jean a Charles Sternové a rozhodli se pro zásadní krok: už zmíněný jednoduchý náramkový model Ref. 96, který lépe odpovídal měnící se době než unikátní sběratelské kusy.
Pod vedením potomků obou bratrů Patek Philippe vždy neústupně trval na své podstatě: kvalitě hodinářského řemesla. V době quartzové krize v 70. letech, kdy švýcarské mechanické hodinky válcovaly levnější modely poháněné baterií z Japonska a o práci přišly dvě třetiny lidí zaměstnaných v hodinářském průmyslu, značka dále vyráběla mechanické časomíry, navíc začala podporovat umělecká řemesla, jako je miniaturní malba na smaltu, jež díky ní přežila. Dnes je o vzácné umělecké náramkové i kapesní hodinky a stolní hodiny Rare Handcrafts zhruba sedminásobně vyšší zájem, než kolik jich mistři v ateliérech Patek Philippe vyrobí.
V roce 1976 představil Patek Philippe ocelový sportovně-elegantní model Nautilus určený tehdejší mladé generaci. V počátcích covidové pandemie se ocelové nautily začaly prodávat na sekundárním trhu za více než dvojnásobek ceny v obchodě. Místo toho, aby Thierry Stern naskočil na vlnu zájmu o ocelový model a zvýšil jeho cenu, v roce 2021 se výrobu nejžádanějších hodinek v oceli rozhodl ukončit.
Letošní 50. výročí kolekce Nautilus tak značka slaví novými náramkovými modely s pouzdry z bílého zlata nebo platiny, v nichž je uložen strojek Calibre 240, poprvé uvedený už v roce 1977. Třešničkou na dortu jsou stolní hodiny Nautilus z bílého zlata.