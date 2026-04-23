Maximální ceny pohonných hmot v pátek vzrostou o desítky haléřů na litr

  15:52
Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot, které denně stanovuje stát, v pátek o vyšší desítky haléřů za litr vzrostou. Maximální cena nafty se oproti čtvrtku zvýší o 88 haléřů na 42,04 Kč za litr, benzin bude možné prodávat za 41,61 Kč za litr, tedy o 49 haléřů dráž než předchozí den. Vyplývá to ze čtvrtečního cenového věstníku zveřejněného ministerstvem financí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr Lundák, MF DNES

Průměrné ceny pohonných hmot v Česku v mezitýdenním srovnání druhý týden v řadě klesly. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v Česku prodává v průměru za 40,46 koruny za litr, před týdnem byl o 91 haléřů dražší. Nafta od té doby zlevnila o 3,69 koruny na průměrných 40,82 koruny za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.

Ceny nafty v Česku meziměsíčně vzrostly nejvíce z celé EU, upozorňuje Eurostat

Ministerstvo financí ceny počítá z kombinace průměru velkoobchodních denních indexů společností Čepro, Orlen a MOL, dále denní kotace burzovní organizace Platts, maximální marže obchodníků a daní. Výjimkou jsou prémiové produkty, na které se omezení nevztahují. Úřad stanovuje ceny od předminulého týdne, měl by v tom pokračovat přinejmenším do konce dubna.

Podle analytiků lze v následujících dnech očekávat, že ceny budou růst. Důvodem jsou prudké výkyvy na trhu z posledních dnů. Dlouhodobý výhled dalšího vývoje cen je ale podle analytiků nyní téměř nemožné určit, situace se totiž mění skoro každým dnem. Rozhodující bude nadále vývoj na Blízkém východě.

Senát odmítl zákon o regulaci cen pohonných hmot. Nesníží je, argumentuje

Podle úterních údajů Eurostatu vzrostly ceny nafty v Česku v březnu ve srovnání s únorem o 27,6 procenta, což spolu se Švédskem představuje největší meziměsíční nárůst ze všech zemí Evropské unie. Ceny benzinu v Česku minulý měsíc stouply o 14,6 procenta, což značí čtvrtý nejvyšší meziměsíční nárůst mezi zeměmi EU. Podle analytiků šlo o důsledek zranitelnosti tuzemského trhu i pozdější reakce české vlády.

Vláda na začátku dubna rozhodla o zastropování marží distributorů paliv, současně schválila snížení spotřební daně na naftu. Marži obchodníků s palivy stanovila na maximálně 2,50 Kč za litr nafty i benzinu. Spotřební daň u nafty dočasně klesla z původních 9,95 koruny za litr na 8,011 Kč za litr. U benzinu zůstala na 12,84 Kč za litr. Opatření by měla platit zatím do konce dubna, vláda jejich další účinnost vyhodnotí na konci tohoto měsíce.

Česko jedná se Slovenskem o možnosti dodávek pohonných hmot, řekl Havlíček

Pohonné hmoty začaly rychle zdražovat po americkém a izraelském útoku na Írán na přelomu února a března. Růst cen paliv se promítl i do celkové inflace v Česku, v březnu zrychlila na 1,9 procenta z únorových 1,4 procenta.

Bez obřích datacenter Evropu převálcují USA i Asie. Staví se i v ČR

Lidl se spojil s Botasem. Tenisky ve vlastních barvách míří do prodeje

Limitovaná kolekce Lidl vychází z tradičního modelu Botas Iconic. (16. dubna...

Limitovaná edice tenisek nově spojuje značku Lidl a Botas. Nový model bot tradiční české značky ponese barevné prvky německého maloobchodního prodejce. Tenisky budou k dispozici pouze v množství 1...

Druhý čínský šok. Průmyslu Evropy hrozí kolaps, ze kterého se nemusí vzpamatovat

Továrna Honor

Před dvaceti lety zasáhl svět takzvaný první čínský šok, kdy levné zboží z Asie rozložilo část západního průmyslu a připravilo miliony lidí o práci. Dnes přichází druhá a zřejmě mnohem bolestivější...

Írán opět zastavil ropnou tepnu. Dvě lodě v Hormuzském průlivu zasáhla palba

Sledujeme online
Hormuzský průliv

Teherán v sobotu opět uzavřel Hormuzský průliv, důvodem je pokračující americká námořní blokáda Íránu, uvedlo velitelství íránských ozbrojených sil. Úžina zůstala otevřena méně než 24 hodin. Nejméně...

Nutella s novou příchutí jde na trh. Značka rozšířila nabídku poprvé za desítky let

Ferrero Nutella německá

Pomazánka Nutella po více než šedesáti letech přichází s novou příchutí. Krok následuje jen krátce poté, kdy se její přítomnost na palubě kosmické lidi během měsíční mise Artemis II stala virální....

Sydney Sweeney oblékla džínové šortky a akcie oděvního obra rázně posílily

Sexy reklama Sydney Sweeney zvedla akcie oděvní firmy

Akcie americké oděvní firmy American Eagle zaznamenaly letos poprvé výrazný nárůst poté, co firma vydala reklamní spot pro svou novou letní kolekci „Syd For Short“ v hlavní roli s herečkou Sydney...

23. dubna 2026  15:52

Kolik letos zaplatíte daň z nemovitosti? Finanční správa začala posílat výměry

Ilustrační foto

Finanční správa začala rozesílat platební údaje k uhrazení daně z nemovitosti za letošní rok. Nejpozději do 25. května dostanou majitelé nemovitostí informaci o vyměřené výši daně do svých datových...

23. dubna 2026  15:39

Leo Express představil repasovanou soupravu Talgo. Již brzy se vydá na Slovensko

Z Hlavního nádraží ve směru Slovácko a Bratislava vyjel nový vlak Leo Express,...

Společnost Leo Express ve čtvrtek jízdou na trase Praha–Bratislava představila repasované vlaky, které od konce dubna plánuje využívat na páteřní trase mezi Českem a Slovenskem. Soupravy s pasivním...

23. dubna 2026  14:44

Veterináři varují před nebezpečnými výživami, zákaz rozšířili o další výrobky

Kojenecké mléko Happy Mimi s nadlimitním obsahem toxinu cereulid. (23. února...

Státní veterinární správa zakazuje v ČR prodávat 44 mléčných výživ pro kojence od 12 různých výrobců z EU kvůli obsahu nebezpečného toxinu cereulidu. Obchodníci a provozovatelé, kteří mají některou z...

23. dubna 2026  14:29

První krok k zestátnění. Vedení ČEZ navrhlo vyčlenit novou dceřinou firmu

ilustrační snímek

Vedení energetické skupiny ČEZ navrhlo vznik nové dceřiné společnosti, do níž chce ze současné struktury vyčlenit prodej a distribuce energií, obchodování nebo energetické služby. Jde o první krok k...

23. dubna 2026  14:03

Slovensko hlásí obnovení dodávek ropy Družbou. Přerušily se koncem ledna

Slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková (20. ledna 2025)

Slovensko ve čtvrtek dvě hodiny po půlnoci začalo přijímat ropu ropovodem Družba, napsala na sociální síti ministryně hospodářství Denisa Saková. Dodávky suroviny přes Ukrajinu na Slovensko a do...

23. dubna 2026  11:58

ANALÝZA: Pět důvodů, proč se světové trhy drží i navzdory válce v Íránu

Premium
Burzovní makléři na newyorské burze (22. dubna 2026)

Válka v Íránu trvá už dva měsíce a globální akciové trhy vykazují stále růst konfliktu navzdory. A tak, i když geopolitické napětí zůstává vysoké, akcie se znovu přibližují historickým maximům. Po...

23. dubna 2026

Nástřel rozpočtu na dopravu. Na silnice míří 90 miliard, pro dráhy o deset méně

Modernizace českotřebovského uzlu vstoupila do druhého roku. Kromě nové lávky...

Resort dopravy oznámil množství peněz, které plánuje napřesrok investovat do výstavby dálnic, silnic a modernizace železniční sítě. Jde zhruba o devadesát miliard korun v případě Ředitelství silnic a...

23. dubna 2026  10:44

Česko jedná se Slovenskem o možnosti dodávek pohonných hmot, řekl Havlíček

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček při představení hospodářské koncepce...

Česká republika jedná se Slovenskem o možnosti dodávek pohonných hmot do ČR z rafinerie Slovnaft. Jde o reakci na hrozbu výpadku dodávek z Německa, odkud Česko v současné době čerpá kolem 30 procent...

23. dubna 2026  10:19

Změnil holičství v Česku, teď trpí vzácnou nemocí. Značka Tomáše Kožíška nekončí

Tomáš Kožíšek (23. dubna 2026)

Tomáš Kožíšek, muž spojovaný s nástupem barbershopů v Česku, čelí vzácnému neurologickému onemocnění. Zakladatel Thomas’s Barbershopu už dnes nestříhá a pohybuje se na vozíku, jeho značka ale...

23. dubna 2026  9:51

Půl roku po fúzi možnost jejího zrušení. Antimonopolní úřad chce víc pravomocí

Petr Mlsna, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna předložil, podobně jako v minulém volebním období, návrh na rozšíření pravomocí svého úřadu. Mimo jiné chce navýšit limity na...

23. dubna 2026

Konec slev pro kamiony za ujeté kilometry. Stát ušetří stovky milionů

Premium
ilustrační snímek

Čím více kilometrů kamion po českých dálnicích najezdí, tím vyšší slevu od státu dostává. Zvýhodnění častěji jezdících dopravců, které v Česku platí od roku 2012, by mohlo brzy skončit. Ukončení...

23. dubna 2026

