Agrofert získal zakázky od státu i poté, co se Babiš stal premiérem

Autor: ,
  22:04
Firmy z holdingu Agrofert získaly v uplynulých dnech zakázky od podniků spadajících pod ministerstvo zemědělství. Upozornil na to investigativní projekt PastVina organizace Hlídač státu. Podle projektu je to v rozporu se zákonem o střetu zájmů, neboť premiér Andrej Babiš (ANO) byl v té době stále jediným vlastníkem holdingu Agrofert a jím vlastněné firmy se tak veřejných zakázek nemohly účastnit. Mluvčí koncernu Pavel Heřmanský uvedl, že společnost plní své smluvní a zákonné povinnosti. Jednotlivé transakce podle něj holding nekomentuje.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
10 fotografií

„Podle údajů z evidence skutečných majitelů z úterý 16. prosince byl ještě toho dne Andrej Babiš jediným majitelem koncernu Agrofert,“ uvedli autoři projektu.

Ministerstvo spravedlnosti ve středu uzavřelo pro veřejnost evidenci skutečných majitelů firem, přistoupilo k tomu v reakci na rozhodnutí soudů. Informace bude nadále možné získat jen na základě prokázání oprávněného zájmu u soudu.

Zemědělský fond zastavil dotace Agrofertu a dalším firmám kvůli Babišovu střetu zájmů

Babiš na začátku prosince oznámil, že se kvůli možnému střetu zájmů Agrofertu vzdá. S firmou už podle svých slov nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice.

Babiš by měl svůj střet zájmů vyřešit do 30 dnů od svého jmenování premiérem, tedy do 8. ledna 2026. Podle serveru iRozhlas.cz se ale třicetidenní lhůta nevztahuje na ty části zákona o střetu zájmů, které zakazují firmám členů vlády čerpat veřejné peníze nebo se ucházet o veřejné zakázky.

Tento zákaz tak v případě Babiše začal platit už v momentě, kdy se stal premiérem, tedy 9. prosince, napsal server. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) a Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) přestaly ode dne jmenování Babiše premiérem vyřizovat žádosti Agrofertu o dotace.

Babiš oznámil řešení střetu zájmů: Vzdám se Agrofertu. Navždy

Objednávku na naftu i hnojiva

Projekt PastVina upozornil na to, že Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v pondělí vystavil objednávku firmě Navos z holdingu Agrofert na dodávku nafty za 119 080 korun včetně DPH.

Minulý týden ústav objednal u společnosti Primagra hnojiva v hodnotě 123 000 korun s DPH. Další podnik z holdingu Agrofert, Agri CS, má pak firmě Lesy ČR podle smlouvy z 9. prosince poskytnout servis traktoru za téměř 54 tisíc korun bez DPH.

„Rozhodování o zmíněných objednávkách je v kompetenci příslušné organizace. Ministerstvo nicméně nechá situaci prověřit,“ uvedl mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Firmy Agrofertu neměly kvůli střetu zájmů dostávat ani státní zakázky, uvedl soud

„Naše společnosti plní své smluvní a zákonné povinnosti. Jednotlivé transakce nekomentujeme,“ reagoval mluvčí Agrofertu Heřmanský.

Akcie Agrofertu má podle dřívějšího vyjádření Babiše spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Oba určí nezávislá osoba.

Babiš udělal víc, než bylo třeba. Kdyby nedodržel slovo, zničí ho to, říká právník

Babišovi potomci získají Agrofert až po jeho smrti. Opoziční politici i někteří odborníci však zpochybňují, zda takové řešení skutečně přeruší Babišovy ekonomické vazby na Agrofert.

Střet zájmů Babiše v době jeho prvního premiérského působení znemožňoval firmám z koncernu Agrofert nejenom přijímat dotace, ale také ucházet se o zakázky malého rozsahu z veřejných zdrojů, plyne z nedávného rozsudku Nejvyššího správního soudu (NSS). Babiš byl tehdy předsedou vlády v letech 2017 až 2021.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

Nejčtenější

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Soumrak černého uhlí. Do posledního dolu v Česku nahlédněte těsně před uzavřením

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním...

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním činným dolem je Důl ČSM ve Stonavě na Karvinsku. V něm ale těžba skončí v lednu 2026. Fotoreportérka iDNES.cz zmapovala...

Brněnský hotel se dostal do mezinárodní luxusní sítě, je teprve druhý z Česka

Hotel Grand Palace Brno ležící v centru města byl zařazen do prestižní...

Prestižního ocenění se dostalo hotelu Grand Palace Brno, který je dlouhodobě nejluxusnějším ubytovacím zařízením ve městě. Nyní má tento přívlastek i mezinárodní punc, jelikož byl hotel jako teprve...

Outlet Lidlu zavírá po Praze také v Olomouci. Už se chystá třetí prodejna

Nákupní šílenství v outletu společnosti Lidl v Olomouci

Outletová prodejna Lidl v nákupní zóně na okraji Olomouce, jejíž otevření provázely před půl rokem fronty od tří ráno, ale i strkanice a hádky, má před sebou poslední tři týdny provozu. Naposledy...

Výjev jako z pohádky. Pražský lampář rozsvěcí Karlův most, pro turisty je atrakce

Pan Žákovec spolu se svým kolegou (střídají směny) pravidelně v adventu chodí...

V době adventu svítí na Staroměstském náměstí v Praze vánoční strom, z muzea Dopravního podniku vyjíždí vánoční tramvaj a z Plynárenského muzea vychází dobový lampář. V historické části hlavního...

Agrofert získal zakázky od státu i poté, co se Babiš stal premiérem

Po uvedení ministrů do jejich úřadů se Andrej Babiš přesunul do své kanceláře...

Firmy z holdingu Agrofert získaly v uplynulých dnech zakázky od podniků spadajících pod ministerstvo zemědělství. Upozornil na to investigativní projekt PastVina organizace Hlídač státu. Podle...

17. prosince 2025  22:04

Prodeje nikotinových sáčků táhnou mladí, zjistil výzkum. V oblibě je má generace Z

Nikotinové sáčky pro orální použití značky Zyn jako alternativa ke kouření...

Procento lidí ve věku 16 a více let, kteří používají nikotinové sáčky v Anglii, Skotsku a Walesu, vzrostlo z 0,1 procenta v roce 2020 na 1 procento v roce 2025. To odpovídá přibližně 522 000 lidem,...

17. prosince 2025

Každý pátý Evropan žije na hranici chudoby, varuje premiér Španělska

Španělský premiér Pedro Sánchez (3. října 2023)

Téměř každý pátý Evropan je v současné době ohrožen chudobou a sociální izolací. „Otázka dostupnosti bydlení v EU je aktuální a naléhavá“, zdůrazňuje ve svém komentáři pro portál Politico španělský...

17. prosince 2025

Úprava zákazu spalovacích motorů vytváří spíš nejistotu, tvrdí automobilky

ilustrační snímek

České Sdružení automobilového průmyslu má výhrady k návrhům Evropské komise rozvolňujícím původně striktní zákaz spalovacích motorů po roce 2035. Podle sdružení vytvářejí novou úroveň nejistoty a...

17. prosince 2025

Nejslavnější Čech v Austrálii slaví 95. narozeniny. Proslul jako uzenář i vinař

Podnikatel Josef Chromý (6. června 2014)

Český rodák Josef Chromý patří k nejvýznamnějším podnikatelům Austrálie, 18. prosince oslaví pětadevadesátiny. Nejprve v Tasmánii vybudoval obří podnik na zpracování masa, poté se s velkým úspěchem...

17. prosince 2025  14:34

Vedení Warner Bros odmítlo nabídku na převzetí od Paramountu

ilustrační snímek

Vedení skupiny Warner Bros. Discovery odmítlo nabídku mediálního konglomerátu Paramount Skydance na převzetí za 108,4 miliardy dolarů (2,3 bilionu Kč), tedy 30 dolarů za akcii. Paramount podle něj...

17. prosince 2025  10:38,  aktualizováno  13:59

Korejci plánují další smlouvy na Dukovany, stížnost Francouzů Brusel prověřuje

Celkem by se zde mělo uskutečnit až 300 vrtů, přičemž průzkum bude trvat asi...

Korejská společnost KHNP chce v příštím roce uzavřít s českými firmami další více než dvě desítky kontraktů o spolupráci při přípravě nových jaderných bloků v Dukovanech. Evropská komise nicméně na...

17. prosince 2025  12:28

Potravinami to nekončí. Zákazníci si zvykli na doručování léků až ke dveřím

ilustrační snímek

Dovážka léků až do domu zažívá boom. Podle nejnovějších dat letos objem takto doručovaných zásilek stoupl o 27 procent. Největší zájem je o dodávku ještě v den objednání, a to nejen u léčivých...

17. prosince 2025

Bednárik chce zrušit zákaz spalovacích motorů, Fiala návrh Evropské komise vítá

Ivan Bednárik (SPD) odpovídá novinářům na dotazy po konzultacích s prezidentem...

Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) považuje návrh Evropské komise na zmírnění zákazu prodeje automobilů se spalovacím motorem za nedostatečný. Podle něj by bylo vhodné opatření, které má v...

16. prosince 2025  18:58,  aktualizováno  21:28

Velký zelený ústup. EU zmírňuje zákaz prodeje aut se spalovacím motorem

ilustrační snímek

Evropská komise ustoupila od přehnaně zelených ambicí a zmírnila zákaz prodeje aut se spalovacím motorem po roce 2035. Nově chce umožnit prodávat i tzv. plug-in hybridy a vozy s prodlužovačem...

16. prosince 2025  17:10

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Španělsko momentálně sází na obnovitelné zdroje. Budoucnost je ale nejistá

Společnost Stellantis a čínská společnost CATL vytvoří společný podnik na...

Ve Španělsku poslední roky probíhá masivní zelená transformace. Zejména na severovýchodě země, kde se rychle rozrůstají nové větrné a solární zdroje. V blízkosti obce Figueruelas vyrůstá i závod na...

16. prosince 2025  16:47

Nový ministr dopravy Bednárik zvažuje zavedení plošného mýta pro kamiony

Ivan Bednárik (SPD) odpovídá novinářům na dotazy po konzultacích s prezidentem...

Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) zvažuje postupné zavedení plošného mýta po celé republice. Z důvodu, aby kamiony neobjížděly placené úseky po silnicích, které na těžkou dopravu nejsou stavěné.

16. prosince 2025  14:12,  aktualizováno  16:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.