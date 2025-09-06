Naopak pasivní správa sází na to, že v dlouhodobém horizontu trhy zkrátka rostou, takže investici stačí koupit – či pravidelně přikupovat – a dlouhodobě ji držet, ať už se na trhu děje cokoli. Investor si při této strategii nejčastěji vybere některý z na burze obchodovaných širokých ETF fondů, třeba ten kopírující index S&P 500, který zahrnuje pětistovku největších na burze obchodovaných firem v USA. Rozmach této strategie umožnily různé investiční aplikace, přes které je možné ETF fondy a další investiční aktiva nakoupit i jen z mobilu. Investování se tím zlevnilo a dostalo se do rukou běžným lidem.
Obě strategie mají své výhody a nevýhody. Redakce iDNES.cz sepsala ty nejdůležitější.
Spekulanti, kteří si řeší obchodování sami bez profesionálních manažerů, musí také počítat s náklady navíc, pokud to s aktivním obchodováním myslí vážně.