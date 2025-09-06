Zvolit aktivní, nebo pasivní správu investic? Záleží na čase a penězích

Premium

Obchodník na Newyorské burze cenných papírů v New Yorku, USA, 7. dubna 2025. | foto: Reuters

Sabina Mrázová
Kdo chce investovat, musí si rozmyslet, zda zvolit pasivní, nebo aktivní správu investic. Při té aktivní se investor buď sám nebo prostřednictvím profesionála snaží vydělat na pohybech trhu a aktivně vyhledává nové investiční příležitosti s co největším potenciálem. V čase proto mění, do čeho a kolik peněz má zainvestováno, reaguje na tržní výkyvy a zvažuje, kdy je nejlepší čas k nákupu či prodeji.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Naopak pasivní správa sází na to, že v dlouhodobém horizontu trhy zkrátka rostou, takže investici stačí koupit – či pravidelně přikupovat – a dlouhodobě ji držet, ať už se na trhu děje cokoli. Investor si při této strategii nejčastěji vybere některý z na burze obchodovaných širokých ETF fondů, třeba ten kopírující index S&P 500, který zahrnuje pětistovku největších na burze obchodovaných firem v USA. Rozmach této strategie umožnily různé investiční aplikace, přes které je možné ETF fondy a další investiční aktiva nakoupit i jen z mobilu. Investování se tím zlevnilo a dostalo se do rukou běžným lidem.

Obě strategie mají své výhody a nevýhody. Redakce iDNES.cz sepsala ty nejdůležitější.

Spekulanti, kteří si řeší obchodování sami bez profesionálních manažerů, musí také počítat s náklady navíc, pokud to s aktivním obchodováním myslí vážně.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Už se blyští skoro vše. Trump změnil Bílý dům ve „zlatou kancelář pro zlatý věk“

Během svého druhého funkčního období americký prezident Donald Trump neustále pokračuje v proměnách interiéru Bílého domu. Sjednocujícím tématem je extravagance, jedna barevná tématika však vyniká...

V Praze postaví nejvyšší mrakodrap Česka, schválili radní. Bude mít tvar vraku lodi

Pražští radní schválili změnu územního plánu nutnou pro stavbu multifunkčního mrakodrapu nazvaného Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje stavět developerská firma Trigema. Rada změnu...

Labubu má konkurenci. Na trh se vrátili „mončičáci“ a znovu dobývají svět

Celosvětový úspěch příšerek Labubu pomáhá zpět na výsluní i plyšákům, kteří byli hitem koncem minulého století. S nádechem nostalgie se zákazníci vracejí k „mončičákům“. Za poslední rok se prodej...

Milka v Německu zdražila a zmenšila se, spotřebitelé posílají výrobce k soudu

Ještě na počátku roku mělo balení čokolády Milka prodávané v Německu 100 gramů. V únoru se však americká nadnárodní skupina Mondelez, pod kterou značka patří, rozhodla gramáž zredukovat na 90 gramů....

Výkladní síň lokálních výrobců střídají asijské potraviny. Končí ambiciózní projekt

Když ministr zemědělství Marek Výborný loni na Valentýna otevíral obchod Naše Síťovka, mělo jít o ukázku českých lokálních potravin v centru Prahy. Po roce a půl provozovatel skončil a v prostorách...

Jak manažeři přicházejí o pozice. Románky na pracovišti jsou složitější, než se zdá

Neetické chování generálních ředitelů firem není žádnou novinkou, nicméně tlak vytvářený na společnosti, aby důkladně vyšetřovaly stížnosti v případech, kdy se manažer sexuálně zaplete s podřízeným,...

6. září 2025

Zvolit aktivní, nebo pasivní správu investic? Záleží na čase a penězích

Premium

Kdo chce investovat, musí si rozmyslet, zda zvolit pasivní, nebo aktivní správu investic. Při té aktivní se investor buď sám nebo prostřednictvím profesionála snaží vydělat na pohybech trhu a aktivně...

6. září 2025

Anthropic zaplatí 31 miliard za urovnání žaloby spisovatelů kvůli tréninku chatbota

Americká společnost zabývající se umělou inteligencí (AI) Anthropic souhlasila, že zaplatí 1,5 miliardy dolarů (31,2 miliardy Kč) za urovnání hromadné žaloby skupiny spisovatelů, kteří ji obvinili,...

5. září 2025  22:09

Evropská komise udělila Googlu pokutu téměř 72 miliard za zneužití postavení

Evropská komise potrestala Google ze skupiny Alphabet pokutou 2,95 miliardy eur (71,9 miliardy korun) za porušení antimonopolní legislativy. Podle EK, která mimo jiné plní funkci antimonopolního...

5. září 2025  18:46,  aktualizováno  21:40

Výsledky Trumpovy politiky. Povedlo se mu ekonomicky spojit jeho nepřátele

Poslední dny ukázaly, že čínskému vůdci Si Ťin-pchingovi se daří sjednocovat lídry, jimž dochází trpělivost s politikou amerického prezidenta Trumpa. Čína, Indie, Rusko a částečně i Severní Korea...

5. září 2025

Zuckerberg proti Zuckerbergovi. Právník zažaloval Facebook kvůli blokování účtu

Americký právník Mark Zuckerberg, který se specializuje na bankroty, zažaloval společnost Meta poté, co mu Facebook opakovaně blokoval osobní i podnikatelský účet a rovněž ho obvinil z toho, že...

5. září 2025

Čelíme nedostatku plynu, překvapil Putin. Elektřinu tak radí vyrábět z uhlí

Rusko se ocitá v paradoxní situaci. Na jednu stranu má údajně největší světové zásoby zemního plynu čítající 60 bilionů kubických metrů, na druhou stranu ruský prezident Vladimir Putin varuje před...

5. září 2025  15:51

Luxusní jachta šla ke dnu pár minut po spuštění na vodu. Posádka doplavala na břeh

Nová jachta v hodnotě téměř milionu dolarů se na vodě příliš neohřála. Během prvních patnácti minut své plavby se potopila u severního pobřeží Turecka. Posádka i majitel museli skočit přes palubu,...

5. září 2025  12:50

MTX Group a HSF System spolu zakládají firmu na tisk 3D betonových konstrukcí

Průmyslová skupina MTX Group podnikatele Petra Otavy a stavební skupina HSF System z ostravského holdingu Purposia Group zakládají společnou firmu Coral Construction Technologies, která se bude...

5. září 2025  12:13

Největší soutěž na dálkové vlaky vyhrál RegioJet. Podepsal smlouvu na patnáct let

Železniční společnost RegioJet od prosince 2029 převezme provoz pěti rychlíkových linek – z Pardubic do Liberce, Liberce do Ústí nad Labem, Kolína do Rumburku a z Prahy do Tanvaldu a Rumburku. Za...

5. září 2025  11:09

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Král je mrtev, ať žije král! Co teď čeká módní impérium jménem Armani

Smrtí Giorgia Armaniho módní svět ztratil nejenom návrháře, ale také jednoho z posledních velkých majitelů a manažerů v luxusním průmyslu. Jeho impérium nyní bude čelit své největší zkoušce ve své...

5. září 2025  10:18

ČEZ koupil firmu Gas Distribution, plyn bude rozvádět po celém Česku kromě Prahy

Polostátní energetická společnost ČEZ koupila stoprocentní podíl ve firmě Gas Distribution, která provozuje plynárenskou síť v jižních Čechách a části Vysočiny. Nově tak bude ČEZ rozvádět plyn v...

5. září 2025  6:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.