Láska až na druhém místě. Páry se k sobě stěhují kvůli financím, říká průzkum

Mnoho párů v Česku zvažuje společné bydlení nikoli z romantických pohnutek, ale spíše kvůli ekonomickému tlaku. Páry po rozhodnutí společně žít nemíří do větších bytů, jako to bývalo dříve, ale většinou se jeden z nich přestěhuje do bytu druhého, který v něm už má uzavřenou nájemní smlouvu. Více se také prosazuje spolubydlení nebo skupinový pronájem rodinných domů, vyplývá z analýzy realitní platformy Bezrealitky.cz.