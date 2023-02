Cena pojištění poroste, hypotéky se rozhýbou v polovině roku, čeká Partners

„Uplynulý rok byl velmi zajímavý. Z období, kdy jsme věřili, že vše poroste až do nebe, tak se situace začala lámat v souvislosti s válkou a inflací. Z pohledu investic jsme zažili rok, který dlouho ne. Banky reagovaly pomalu na vysokou inflaci a promítnutí vyšších sazeb u spořicích produktů,“ uvedl Petr Borkovec, ředitel Partners.

Zajímavý byl uplynulý rok také z pohledu hypoték, které zažily velký útlum. Propad hypotečního trhu byl v Partners o padesát procent v reálném obratu. „Poradci, kteří vydělávali hlavně na hypotékách, měli špatný rok. Ten letošní může být ještě horší,“ dodal Borkovec.

Rozhýbání hypotečního trhu vidí nejspíš ve druhé polovině roku. Borkovec také upozornil, že situace vysokých úroků není až tak neobvyklá. „Každý za třicet let trvání hypotéky narazí na období, kdy budou sazby vysoko,“ uvedl.

Hypotečnímu trhu ale nepomohly ani drahé nemovitosti. Borkovec čeká, že jejich ceny půjdou dolů, i když přetrvají velké rozdíly například v rámci regionů. „Nemovitosti ještě zlevní, ale bude to selektivní. Uvidíme, jestli ČNB neuvolní limity pro to, kdo může dostat hypotéku. Banka může dát výjimky, ale ty jsou vzhledem k objemu hned pryč,“ dodal Borkovec s tím, že zájmu o hypotéky pomohou také drahé nájmy.

Klienti skupiny měli naopak velký zájem o různé typy pojištění. Neživotní pojištění ve skupině vzrostlo přes 30 procent, majetku přes 40 procent, o 30 procent stouplo také pojištění aut. Růst nebyl ani tak daný počtem smluv, ale zdražením pojištění. „Pojišťovny říkají, že nezdražují tolik, kolik by bylo třeba. Ještě letos pojistné určitě zdražovat bude v reakci na celkové zdražování,“ upozornil Borkovec. Dodal také, že za růstem zájmu o životní pojištění stojí šok z přírodních katastrof, kterou bylo tornádo na Moravě.

V oblasti investic, která byla letos velmi turbulentní, Borkovec vidí potenciál zejména pro dlouhodobé investování. „Většina segmentů má potenciál růst. Dlouhodobé portfolio se dá nyní dobře budovat, i když akcie budou stále volatilní,“ vysvětlil s tím, že opatrný by byl v oblasti nemovitostí.

„Nemovitosti budou mít těžší období, i když žádná katastrofa nepřijde. Některé nemovitostní fondy jsou ale přeceněné,“ dodal s tím, že by doporučil mít v nemovitostech maximálně deset až patnáct procent.

„Klientům stále radíme diverzifikovat. Mění se ale výnos dluhopisů, který bude v následujících třech, čtyřech letech vyšší, a to asi na pěti, šesti procentech. Mohou za to vyšší sazby centrálních bank. Minulý rok byl ale opravdu za sto let nejhorší, protože padala všechna základní aktiva. Nikoho nezachránilo ani zlato,“ uvedl Martin Mašát, investiční stratég Partners.