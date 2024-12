INDUSTRIAL: Příští rok budou s Partners Bankou klienti nejen spořit, ale i cestovat   

„Hlavním důvodem, proč fungujeme jen přes aplikaci je bezpečnost. My jsme si řekli, že nebudeme vyvíjet řešení, které zastará v době, kdy s ním půjdeme na trh. Internetové bankovnictví je o generaci zpátky oproti mobilnímu bankovnictví. Většina podvodů, kdy se někdo dostane k penězům klientů se stane tak, že se někdo zmocní přihlašovacího jména a hesla podvržením internetové stránky. To se vám v aplikaci nestane,“ vysvětluje hned na úvod Marek Ditz.

Mobilní aplikace navíc funguje na bezheslovém principu, tedy, že nemá uživatelské jméno a nejde spustit z jiného zařízení než z telefonu, který je registrovaný pro komunikaci s účtem.

„Internetové bankovnictví za pár let nebude nikdo chtít. Je to stejné, jako když Apple přestal mít USB vstup do svých zařízení, tak to všichni chtěli. Firma ale říkala k čemu, když stejně časem bude vše v cloudu. A dnes už to nikdo nechce. Vždy je potřeba si vyhodnotit, jak se vše bude vyvíjet,“ má jasno ředitel Ditz.

Typický klient a účet

Nápad na vznik Partners Banky se začal realizovat během koronaviru a licenci získala finanční skupina Partners v roce 2023. Partners Banka má v současnosti 175 poboček a z pohledu velkosti bankovní pobočkové sítě je nyní v Česku 4. nejrozsáhlejší. Jejich hlavním posláním je poradenství a ne založení účtu, podotýká ředitel Ditz.

„Uvědomili jsme si, že lidé nechodili během koronaviru do bank, i když byly otevřené. Zájem o poradenství ale stoupl o 30 procent. Koronavirus nás přesvědčil, že je velký potenciál ve finančním poradenství. Lidé se začali více zajímat o to, jak si pořídit finanční službu jinak, třeba i tak, že za vámi finanční poradce zajde domů a prověří, jestli máte dobře nastavené produkty, investice, pojištění.“

Partners Banka si zakládá i na tom, že jejím typický klientem není jednotlivec, ale celá rodina. „Jsme zaměřeni na rodinu a poradenství. Je to o tom, že právě rodina má společné cíle – například děti potřebují studovat na zahraniční škole nebo si chcete pořídit vlastní nemovitost. Finanční poradenství funguje tak, že se nejdříve poradce zeptá na nefinanční cíle a podle toho odvodí finanční plán pro vaši celou rodinu. Až následně se řeší finanční produkty.“

Jedním z hlavních produktů banky je partnerský účet. K němu byl počátku Marek Ditz skeptický, kvůli náročnosti jeho správy. Zájem o něj ale předčil očekávání.

„Účet funguje tak, že jsou oba spolumajitelé. Partneři nemusí být sezdaní, tento účet mohou mít i kamarádi. Třetina všech našich klientů už jej mám a prodává se více, než jsme čekali.“

V Industrialu také Marek Ditz zmínil, že český bankovní sektor je sice ve velmi dobré kondici, ale nemůže svůj úspěch šířit do zahraničí. Kvůli tomu se v podstatě nerozvíjí. „V naší bance nám jde o to, aby se investovalo a peníze se vracely do rozvoje její technologie a rozvoje bankovnictví. Kvůli současné vlastnické struktuře se ale řada bank u nás nemůže dostatečně rozvíjet, protože nemůže investovat jinam, než v rámci České republiky.“

Příští rok chce banka ulehčit klientům cestování a platby v jiných měnách kartou bez různých poplatků za nejvýhodnější kurs.

„Chceme umožnit klientům, aby mohli utrácet v zahraničí bez kurzového rozpětí. Mohou zapomenout na směnný kurz při placení.“

Jak jsou na tom Češi s finanční gramotností, proč je dobré učit děti používat účet už od základní školy nebo kam se bude bankovnictví dál vyvíjet se dozvíte v novém vydání podcastu Industrial – hostem je ředitel Partners Banky Marek Ditz.