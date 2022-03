Kvůli válce upadne do chudoby pětina českých domácností, řekl Kalousek

„Intervence v rámci zastupování cen bych, stejně jako vláda, také nenavrhoval, trhy jsou v naprosté panice. Na trzích nerozhoduje výpočet, na trhu rozhodují emoce. Musíme počkat, až se panika uklidní,“ uvedl Miroslav Kalousek.

Dle jeho slov s sebou každé dočasné opatření nese spoustu nevýhod. Nemůžeme proto ceny kompenzovat do nekonečna, když i dál porostou. „Pro letošní i příští rok se musíme smířit s tím, že životní standard poklesne. Nemůžeme to vykompenzovat všem,“ dodal Kalousek.

Podle Kalouska upadne do dramatické chudoby až dvacet procent domácností, což je poměrně vysoké číslo. Vláda se podle něj musí zaměřit zejména na tuto vrstvu obyvatel.

„Pokud sem přichází dvě stě tisíc uprchlíků – a není to konečné číslo –, tak se nás to prostě dotkne a musíme se s nimi rozdělit. Těm nejchudším dvaceti procentům se vláda musí věnovat nejvíc. Nemůžeme pomáhat stejně někomu, kdo je v ohrožení života, a někomu, komu se zdražuje benzin. Všichni budeme mít nižší úroveň a všichni zchudneme. Plošné nástroje si nemůžeme dovolit, země na to nemá, důsledky by potom byly ještě dramatičtější,“ dodal bývalý ministr financí.

V závěru také uznal, že pro Česko to bude velká finanční zátěž. „Na dvě stě tisíc uprchlíků budou pojišťovny potřebovat až sedm a půl miliardy. Ale ti lidé utíkají před vražděním. Tím, že jim pomůžeme, financujeme i vlastní hodnoty a humanistické kořeny, na nichž byl založen náš stát,“ dodal.

Ohledně finančních problémů se vyjádřil i Josef Středula, který připomněl vysokou inflaci a fakt, že problémy Česka byly vážné již před zahájením války na Ukrajině.

„Válka má své náklady a ty padnou i na Českou republiku v oblasti zdravotnictví či sociálním systému. Jsou to mimořádné výdaje, ale ty nejvíc opodstatněné z lidského hlediska. Věřím, že to zvládneme, ale nesmíme zapomínat na naše občany,“ řekl Středula.

„V první řadě se musí zasanovat zdravotnictví, což bude stát dvacet až třicet miliard korun, školství a další, abychom pomohli těm, kteří před válkou prchají. Co se týká jejich integrace, je problém, že si myslíme, že přišla levná pracovní síla. V získání práce bych ale chtěl, aby se koukalo i na klasifikaci uprchlíků,“ uvedl Středula.

Dále podle Středuly musíme zasáhnout do školství, abychom mohli češtinu učit cizince, tedy děti, které žádné základy českého jazyka nemají. „Na to všechno budou potřeba finance, ale zároveň se stále musí myslet na Čechy, aby se nezvedla vlna xenofobie,“ dodal předseda ČMKOS.