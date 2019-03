Řetězce vyhlásily válku igelitkám . Výrobci papírových tašek však nestíhají

„Rozhodně je více poptávek, než kolik jsme schopni obsloužit. Tento stav trvá posledních pět let,“ říká Ryszard Marciniak, spolumajitel polského Promaru. Největší zlom podle něj nastal v roce 2017, kdy Německo zrušilo plastové tašky zdarma. Vzápětí se totiž trendu chytily tuzemské obchodní řetězce s německými vlastníky, jako je Lidl.



„Zájem od té doby stále roste,“ dodává Marciniak. Jen z České republiky firmě v posledních dvou letech přichází více poptávek než za posledních pět let, uvádí šéf firmy s téměř půlmiliardovým obratem.

„Již před čtyřmi pěti lety jsme začali pociťovat vzrůstající tendenci, která se od té doby nezastavila. Legislativa spojená s povinným zpoplatněním plastových tašek vše jen urychlila,“ potvrzuje Jan Jírů, obchodní šéf české firmy Taškahned.cz. Každý rok výrobci navyšují kapacity, aby nával zvládali, popisuje Jírů, který dodává třeba největšímu online prodejci Rohlik.cz.

Papírová taška je v kurzu. V nabídce ji má snad každý větší i menší obchodní řetězec, některé úplně zrušily igelitky a přešly jen na papír. Lidl například prodával před zrušením 27 milionů kusů igelitek ročně.



„Po zrušení prodeje igelitových tašek se alternativních variant prodává daleko méně než tašek igelitových v předcházejících letech, což považujeme za pozitivní trend,“ uvádí mluvčí Lidlu Zuzana Holá. Nejžádanější je papírová taška střední velikosti za 4,90 koruny.



„Podíl igelitových tašek na celkovém množství prodaných tašek kontinuálně klesá. Vzrostl zájem o tašky papírové, v roce 2017 se jich prodaly dva miliony, loni tři miliony,“ uvádí mluvčí Kauflandu Renata Maierlová.

Spotřeba je největší právě v řetězcích zaměřených na potraviny. Ahold nově nabízí papírové tašky ve dvou velikostech. V papírových taškách vozí nákup i dva největší online prodejci jídla. Standardem jsou „papírovky“ i v módních řetězcích, kde lze igelitku nalézt jen sporadicky.

Papírová taška přitom nepatří k nejekologičtějším řešením, pokud jde o celkové dopady na životní prostředí. Je náročná na výrobu i na přepravu kvůli tomu, že je těžší a hůře skladná, čímž více zatěžuje ovzduší.

Jak tašky škodí životnímu prostředí

„Papírová taška je výhodnější jen v tom, že když ji hodíte, kam nemáte, třeba do příkopu v lese, tak se tam brzy rozloží,“ prohlašuje Ladislav Trylč, který má na ministerstvu životního prostředí na starosti odpady.

S igelitovými taškami je to právě naopak. Jsou lehké, levné a nenáročné na výrobu i přepravu, ale pokud neskončí v popelnici na plasty, dělají velké problémy a rozklad trvá minimálně dvě desítky let.

Polyester na rok

Studie, kterou si nechalo zpracovat i ministerstvo životního prostředí, mají v tomto směru jasné výsledky. Nejlépe je na tom opakovaně použitelná polyesterová taška. Ta má až dvacetkrát nižší dopady na životní prostředí než klasická igelitka. Data ale vycházejí z toho, že polyesterovou tašku zákazník používá rok a igelitku pouze jednou. Kratší užívání polyesterové tašky či opakované nošení igelitky rozdíly zmenšuje.

„Nejlepší taška je žádná taška, ale to nejde. Takže jsem dostal za úkol sehnat nejšetrnější materiál k životnímu prostředí. Prodejci nám hodně nabízejí biodegradabilní tašky, papírové, ale vydal jsem se nejdříve zeptat na ministerstvo a odnesl jsem si studii z VŠCHT,“ popisuje Petr Baudyš, ředitel kvality v Penny Marketu. Od VŠCHT následně řetězec objednal analýzu na míru, jež měla vzít v potaz, jak často a kolik zboží v Penny Marketu zákazníci nakupují. Výsledek? Igelitky v Penny skončily, papírová taška zůstává, navíc přibyly bavlněné tašky a zmíněné polyesterové.

Penny Market je diskont, navíc je často přítomen v malých městech, kde lidé dost hledí na cenu. Zavedení ekologičtějších tašek proto bylo podle Baudyše riskantní. Zatímco igelitka stávala 2,90 koruny, polyesterová dnes stojí desetkrát více.

Reakce jsou nicméně zatím pozitivní. „Někteří zákazníci se nás dotazují, proč si musí pořizovat při každém nákupu tašku, která je dražší než původní jednorázová plastová. Tak jim vysvětlujeme, že je to proto, že tašky v současné nabídce jsou určeny k opakovanému použití,“ popisuje Baudyš.

Ekologická až po pěti použitích

V Penny je po změně nejprodávanější taškou ta nejlevnější za 5,90 koruny, která je z papíru. Oproti vítězi studií, polyesterové tašce, má papírová zhruba desetkrát horší dopad na životní prostředí. „Papír je sice lepší než plast, ale jen když ho použijete minimálně pětkrát. Proto vyšla nejlépe polyesterová taška,“ shrnuje autor studie Vladimír Kočí, děkan Fakulty technologie ochrany přírody VŠCHT.



Papírovou tašku ale jen málokdo použije vícekrát na něco jiného než na odnos sběru do popelnice. „Vidím to kolem sebe, dříve byly popelnice plné plastových tašek, teď tam vidím nárůst papírových, a to jak ve směsném odpadu, tak v tříděném. Takže myslím, že jednorázovost tam bude stále docela vysoká,“ uvádí Trylč s tím, že toto řešení životnímu prostředí neprospívá.

Nevýhodou papírových tašek také je, že většina z nich je vyrobena z původního materiálu, tedy dřeva. Taška totiž musí splňovat dost vysoké parametry na pevnost a odolnost a na to jsou potřeba při výrobě dlouhá vlákna. Pokud by se použil k výrobě recyklovaný papír, kvalita jde dolů. Z řetězců nabízí papírovou tašku s recyklátem jen Ahold.

VIDEO: Proč jsou některé igelitky horší než jiné? A proč výroba papírové tašky škodí přírodě víc než plastové?

VIDEO: Výroba tašky z papíru škodí přírodě víc než plastové Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu