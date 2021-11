V covidu nelze předpokládat dne ani hodiny, říká šéf Batist Medical

Jsme v páté vlně covidu. Jak to vypadá s poptávkou po vašich nanorouškách a zdravotnickém materiálu?

Řekl bych, že jsme s covidem v polovině závodu...

Roste tedy poptávka po vašich výrobcích?

Jako v každé vlně. To znamená, že to je ode zdi ke zdi. Když přijde vlna a politici vyhlásí opatření, ve všech hrkne, začnou telefonovat, chodit k nám do fabriky a chtít si kupovat nanoroušky a antigenní testy. Když politici řeknou bez ohledu na to, kolik je nakažených, že je to za námi, vlna poptávky utne ze dne na den.

Když jsem jel dnes do práce, myslel jsem na to, že už mě to vůbec nebaví. Jsme firma, která se u nás snaží budovat bezpečí a chránit zdravotníky a ti se k nám zpátky vracejí. Tento byznys je poměrně stabilní. Ale v covidu se nedá předpokládat dne ani hodiny.

Třeba kdy?

Abych to demonstroval, my jsme přijali na výrobu našich roušek v ­loňském roce z měsíce na měsíc téměř 60 lidí. Nainstalovali jsme technologie, ale letos přes léto, kdy se výrazně rozvolnilo, bylo okurkové období, jsme 40 lidí propustili. Teď v nás zase hrklo. Naštěstí se nám během 14 dnů podařilo třicet lidí sehnat.

Sehnat lidi je téměř všude nadlidský výkon. V Červeném Kostelci, kde máte výrobu, je hledání zaměstnanců snazší?

Vypůjčili jsme si je od firem v okolí. Jsou to lidé, kteří neměli práci například v automobilkách či firmách navázaných na automobilový průmysl.

Tento byznys laickou veřejnost dříve moc nezajímal. Jak moc jste se jako firma změnili od vypuknutí pandemie v březnu roku 2020?

Strašně moc. Pro nás začal covid v­ lednu loňského roku, kdy nám začaly z Číny přicházet prosby o pomoc ohledně dodávky výrobků a loni v lednu jsme vůbec poprvé dodali naše výrobky do Číny.

Potom se situace velmi rychle obrátila, zavřeli se přepravní cesty jak sem, tak od nás do Číny. Když jsme měli první nakažené v březnu toho roku, začalo se bít na poplach u nás. Ještě předtím, v únoru, jsme dostali dotaz z ministerstva zdravotnictví, které tušilo, že by mohl být průšvih, jak jsme na tom s ochrannými pomůckami a výrobou roušek.

Poté se u nás ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a premiér Andrej Babiš zastavili a chtěli vědět, jestli je ochranných pomůcek dost. Říkali jsme, že ano. Měli jsme dva miliony roušek na skladě a další vyráběli. Byli potěšeni a odjeli. Pak se ukázalo, že dva miliony roušek je fajn, ale stačí to tak pro zdravotníky, kterých je v Česku půl milionu, ale zásadně to nestačí pro celou veřejnost na každý den.

Teď děláte deset milionů nanoroušek měsíčně. Vy jste je však do té doby kompletně u nás nevyráběli, je to tak?

Nechali jsme si je vyrábět s tím, že jsme dokončovali výrobu tady v Čechách. Nevyráběli jsme je tady od látek, gumiček, drátku apod. První linku na výrobu roušek jsme instalovali v polovině března 2020. Zakoupili jsme ji, abychom nebyli závislí na subdodávkách, a začali jsme roušky vyrábět úplně od začátku a ­z českých surovin.

Jak jste jako firma narostli?

Před covidem u nás pracovalo tři sta lidí a teď skoro čtyři sta. Také jsme se přestěhovali, máme spoustu nových produktů, část z nich vyrábíme a část z nich obchodujeme. Začali jsme obchodovat s antigenními testy od dodavatelů, které máme prověřené z jiných produktů v Asii.

Dodávali jsme antigenní testy pro školy. V Číně máme malý tým, který pro nás nákupy dělá, a propracovanou logistickou strukturu. Vzniklo totiž hodně garážových firem, které nakoupily kontejner něčeho a snažily se to tady prodat. Ale za tím by mělo být strašně moc práce. Je třeba dodavatele prověřit, aby se člověk vyznal v dokumentech a nepřivezl sem něco, co může pacienta ohrozit.

Kdo jsou jinak vaši odběratelé?

Nejvíc jsou to nemocnice. Naši klienti jsou profesionálové. Koncové zákazníky směřujeme na náš internetový e-shop, kde nabízíme také virtuálního doktora. Díky tomu člověk nemusí ke svému lékaři a je schopný si orientačně prostřednictvím aplikace stanovit svoji diagnózu. Věříme, že v tom je budoucnost.

Nepodnikáte pouze u nás, ale i­ na jiných trzích. Kde všude?

Ústředí máme v České republice, ale podnikáme na sedmi evropských trzích se zastoupením v Polsku, Německu, Slovensku, Maďarsku a Portugalsku. Pandemie se mezi jednotlivými trhy přesouvá. Teď je ve střední Evropě, ale Španělsko a Portugalsko má nakažených málo. My jsme byli schopni v rámci našich jednotlivých skladů výrobky přesouvat tak, abychom uspokojili lokální potřebu na trzích.

Když jsme u těch dodávek do škol, padly na vás stížnosti, že jste dostali na začátku léta výjimku a tendr na dodávku testů do škol na září nebyl spravedlivý...

Opírají se do nás konkurenti, kteří nevyhráli a byli dražší. Je to prostá závist, protože my jsme byli schopni zajistit testy od velice renomované firmy. Důkazem je to, že při současném testování vyšlo hodně vadných testů z ­hmotných rezerv. To byly firmy, které do hmotných rezerv testy dodaly předtím. To se s­ naším zbožím nestalo, zajistili jsme kvalitní testy za nejlepší cenu.

Stěžují si, že jste mohli dodat testy díky výjimce, kterou vám udělilo ministerstvo zdravotnictví, není to tak?

Ministerstvo zdravotnictví vydalo všechny výjimky na testy do konce června. To znamená, že každá firma, která by vyhrála, by potřebovala novou výjimku od ministerstva zdravotnictví. A výjimka se týkala toho, že test je možné použít i pro samotestování ve školách.

My dodáváme totiž spíše testy pro profesionální využití. Ale výjimky přece skončily všem firmám, a kdyby to vyhráli naši konkurenti, tak by museli žádat také o výjimky a ministerstvo by jim je pravděpodobně dalo.

Minulý týden jste se koneckonců dohodli s ministerstvem školství na další dodávce testů. Na dodání máte čtyři dny. Jak se to dá tak rychle stihnout?

Testy máme v současnosti na skladě.

Před covidem byly tendence přesouvat výrobu do Asie, teď se ukazuje, že ta strategie není ve všem výhodná, jak se zdálo...

Jenže k tomu bychom potřebovali, aby pro to dělali více politici. Mimochodem výsledkem toho je, že český Batist Medical nakoupí antigenní testy od firmy z Číny a dodá je českým školákům. Byť jsou kvalitní, ale já bych byl raději, abych je mohl dostat od českých firem, které je také vyrábějí kvalitně. Ale když jsme na to poukazovali, reakce byla taková, že nikdo nemůže bránit volnému trhu.

U nás jsou české firmy, které vyrábějí antigenní testy, proč jste nedodali české testy do škol?

Protože jsou třikrát tak drahé.

Velkým tématem je teď inflace. Neobáváte se, že budete mít potíže?

Snažíme se spořit. Zadruhé část toho navýšení na vstupech se budeme snažit přesunout na naše zákazníky. Zatřetí budeme doufat, že to nebude trvat dlouho. Například ceny dopravy, který nám finální výrobek prodražuje, půjdou zase dolů. Dříve jsme je dováželi za 60 až 70 tisíc korun v jednom kontejneru, pokud je z Asie, a teď jeden kontejner stojí skoro desetkrát tolik. Tlaků na zvyšování cen je prostě hodně.