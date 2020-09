Zavíračka v deset, tržby padají. Hospody tratí desetinu, bary 40 procent

V případě restaurací naměřili po zavedení nařízení povinně zavřít ve 22 hodin bankovní analytici desetiprocentní pokles, provozovatelé rychlého občerstvení pocítili čtyřprocentní úbytek.

Podle hlavního ekonoma České spořitelny Davida Navrátila však není situace stejná ve všech regionech. „Co se týká restaurací, největší podíl plateb po 22:00 je v Praze, a sice dvanáct procent. Nejméně je to kraji v Karlovarském, sedm procent. V případě barů a hudebních klubů je to nejvíce 54 procent v kraji Olomouckém, a nejméně v kraji Pardubickém, třicet procent.“

Zdroj: Česká spořitelna

Tato statistika vychází z plateb kartou klientů České spořitelny za letošní červenec a srpen a neobsahuje transakce provedené v hotovosti. „Vzhledem k počtu klientů však můžeme tuto statistiku považovat za dobrý odhad chování Čechů během pandemie nemoci covid-19,“ dodává David Navrátil.

Naměřená data se shodují s dřívějšími výpověďmi restauratérů. „Uzavření provozu ve 22 hodin by znamenalo ztrátu až 30 procent z denní tržby. To je pro gastronomy, kteří přežili šestiměsíční ekonomické hladovění, již likvidační,“ odhadoval již před zavedením opatření spolumajitel skupiny Hospodska Luboš Kastner.

Podle Davida Navrátila dopadá na platby v restauracích a barech i obava lidí z nákazy. To potvrzují i samotní restauratéři. „Finanční ztráty nejsou to jediné, co restaurace potkalo. Lidé si navykli na to trávit čas doma, změnili své návyky. Někteří již nenavštěvují restaurační podniky tak často, jiní se už nevrátí vůbec,“ uvedl Kastner.

Majitel plzeňského bistra v Plzni Václav Schejbal pak tvrdí, že ho trápí nejistota. „Bojíme se, co bude. Úplně stejně totiž začala první vlna. Přišlo omezení na desátou, potom na osmou hodinu a pak už se podniky zavřely úplně.“

Pokud by bylo přijato další opatření, které by zkracovalo provozní dobu restaurací a podobných zařízení do 20 hodin, byl by pokles ještě závažnější. David Navrátil odhaduje, že barům a hudebním klubům by tržby poklesly o 53 procent, restauracím o 25 procent a provozům s rychlým občerstvením o 13 procent.