Konec pandemie bude provázet zdražování. Kvůli vládním „penězům z vrtulníku“

Sedmačtyřicetiletý ajťák Tomáš dostává díky zrušení superhrubé mzdy v každé výplatě o čtyři a půl tisíce korun víc. Zatím však nemá moc možností, kde by peníze navíc utratil. „Už loni jsme dost ušetřili. Něco jsem investoval, ale větší část mi teď leží na účtu,“ říká. Pokud to situace dovolí, chtěl by v létě s rodinou na delší dovolenou do Norska nebo na Island.