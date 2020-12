KOMENTÁŘ: Pandemie pozitivně přispěla k digitální revoluci

Pandemie znovu nastolila otázku, jak přizpůsobit ekonomiku technologickému rozvoji. Neměli bychom se stále dívat do minulosti. Konzervovat stará pracovní místa a odvětví nemá smysl. Status quo nestojí za zachování. Naše budoucí ekonomika musí být nová. Je snadné jen reagovat, být v defenzivě, bojovat za včerejší svět. Usilujme o něco lepšího, co dosud neexistovalo, co budeme muset vynalézt.