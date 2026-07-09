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Palmont Petra Kellnera mladšího kupuje kloboučnický Tonak

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  4:00aktualizováno  4:06

Ilustrační snímek burza | foto: redakce s využitím AI, Midjourney

Investiční skupina Palmont Petra Kellnera mladšího kupuje stoprocentní podíl v tradičním českém výrobci klobouků Tonak, kterému bez vstupu nového investora hrozilo ukončení činnosti.

Tonak patří mezi největší výrobce klobouků v Evropě, zaměstnává zhruba 400 lidí. Má dva závody. V Novém Jičíně se vyrábějí plstěné klobouky a polotovary a v jihočeských Strakonicích pletené pokrývky hlavy. Podle naposledy založené výroční zprávy za rok 2024 skončil ve ztrátě 105 mi­lionů korun a tržby se propadly o více než čtvrtinu na 359 milionů korun. Mezi hlavní příčiny poklesu tržeb podle firmy patřilo zastavení dalších dodávek zákazníkům se špatnou platební disciplínou, včetně důsledného zpřísnění platebních podmínek.

V materiálu pro investory, který loni redakce HN získala, byly roky 2024 a 2025 označeny jako transformační za účelem nastartování růstu. Do roku 2028 se mají údajně tržby zvednout na 750 milionů korun a hrubá marže na 310 milionů korun. "To z dnešního pohledu považujeme za ambiciózní plán, který neodpovídá současné re­alitě," uvedl Páleníček. Dodal, že Tonak prochází náročným obdobím, záro­veň si ale uchovává výrobní znalosti a řemeslo, které by bylo podle něj velmi obtížné znovu vybudovat, kdyby firma zanikla.

"Jsme si vědomi rozsahu výzvy, ale věříme v české značky se skutečnou historií, autentickým řemeslem a lidmi, kteří za tím vším stojí. Chceme české řemeslo udržet na světové špičce," podotkl. Do budoucna Palmont počítá i se spolu­prací Tonaku s dalšími českými značkami a designéry, která by měla posílit jeho pozici jako centra českého řemesla a designu.

Nákup Tonaku je podle HN první investicí divize Pal­mont Heritage, která se ve skupině za­měřuje na tradiční firmy a značky s historií, silným obchodním základem a potenciálem dlouhodobého rozvoje. Další koupě firem by měly přijít ještě letos. "Chceme zanechat pozitivní stopu ve firmách, které rozvíjíme, v lidech, se kterými spolupracujeme, a hlavně ve společnosti, jejíž jsme součástí," doplnil Páleníček.

Petr Kellner mladší je nejstarším synem zakladatele PPF Petra Kellnera, který tragicky zahynul v březnu 2021. Po smrti otce zdědil desetiprocent­ní podíl ve skupině PPF, loni se rozhodl ho prodat a vydat se na vlastní byznysovou dráhu. Po odchodu z PPF inkaso­val 1,8 miliardy eur, tedy v přepočtu zhruba 44 miliard korun, napsaly HN.

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