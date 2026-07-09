Palmont Petra Kellnera mladšího kupuje kloboučnický Tonak

Tonak patří mezi největší výrobce klobouků v Evropě, zaměstnává zhruba 400 lidí. Má dva závody. V Novém Jičíně se vyrábějí plstěné klobouky a polotovary a v jihočeských Strakonicích pletené pokrývky hlavy. Podle naposledy založené výroční zprávy za rok 2024 skončil ve ztrátě 105 milionů korun a tržby se propadly o více než čtvrtinu na 359 milionů korun. Mezi hlavní příčiny poklesu tržeb podle firmy patřilo zastavení dalších dodávek zákazníkům se špatnou platební disciplínou, včetně důsledného zpřísnění platebních podmínek.
V materiálu pro investory, který loni redakce HN získala, byly roky 2024 a 2025 označeny jako transformační za účelem nastartování růstu. Do roku 2028 se mají údajně tržby zvednout na 750 milionů korun a hrubá marže na 310 milionů korun. "To z dnešního pohledu považujeme za ambiciózní plán, který neodpovídá současné realitě," uvedl Páleníček. Dodal, že Tonak prochází náročným obdobím, zároveň si ale uchovává výrobní znalosti a řemeslo, které by bylo podle něj velmi obtížné znovu vybudovat, kdyby firma zanikla.
"Jsme si vědomi rozsahu výzvy, ale věříme v české značky se skutečnou historií, autentickým řemeslem a lidmi, kteří za tím vším stojí. Chceme české řemeslo udržet na světové špičce," podotkl. Do budoucna Palmont počítá i se spoluprací Tonaku s dalšími českými značkami a designéry, která by měla posílit jeho pozici jako centra českého řemesla a designu.
Nákup Tonaku je podle HN první investicí divize Palmont Heritage, která se ve skupině zaměřuje na tradiční firmy a značky s historií, silným obchodním základem a potenciálem dlouhodobého rozvoje. Další koupě firem by měly přijít ještě letos. "Chceme zanechat pozitivní stopu ve firmách, které rozvíjíme, v lidech, se kterými spolupracujeme, a hlavně ve společnosti, jejíž jsme součástí," doplnil Páleníček.
Petr Kellner mladší je nejstarším synem zakladatele PPF Petra Kellnera, který tragicky zahynul v březnu 2021. Po smrti otce zdědil desetiprocentní podíl ve skupině PPF, loni se rozhodl ho prodat a vydat se na vlastní byznysovou dráhu. Po odchodu z PPF inkasoval 1,8 miliardy eur, tedy v přepočtu zhruba 44 miliard korun, napsaly HN.