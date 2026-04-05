Současná situace kolem války v Íránu a s tím související zvyšování bezpečnostních nákladů na přepravu zboží znamená pro e-shopy podle ředitele marketingové společnosti PPC Profits Tomáše Čupra především dvě rizika.
„Prvním je zdražení dopravy a prodloužení dodacích lhůt u zboží dováženého z Asie, což se může projevit zejména u elektroniky, doplňků a spotřebního zboží. Druhým rizikem je kolísání cen energií a paliv, které následně zvyšují náklady v celém dodavatelském řetězci,“ uvedl.
Také Michal Benatzky, marketingový ředitel společnosti Upgates, která se zaměřuje na tvorbu e-shopů, se domnívá, že největší dopad na e-shopy je spjat s vyššími náklady za dopravu.
|
„Každý dopravce k ceně připočítává takzvaný palivový příplatek, který se aktualizuje obvykle jednou měsíčně a odvíjí se od aktuální ceny paliv. Ten pochopitelně poskočil už v březnu a od dubna mohou e-shopeři očekávat další růst. To znamená vyšší náklady na každou expedovanou zásilku,“ uvedl.
Dopravci typu Zásilkovna, DPD nebo PPL už zvedli výši palivového příplatku za duben. DPD a UPS aktualizují palivový příplatek dokonce každý týden, přičemž DPD jeho výši na týden od 30. března do 5. dubna stanovil na 19,2 procenta a palivový příplatek za službu Standard u UPS činí od pondělí 27,5 procenta.
On-line tržiště Allegro.cz ale uvedlo, že ceny za službu a zboží zatím zvedat nebude. „Navzdory tržnímu tlaku a rostoucím cenám pohonných hmot jsme se rozhodli zachovat stávající platební podmínky, aniž bychom v tuto chvíli zaváděli jakékoli další palivové příplatky,“ uvedla mluvčí Monika Brichtová.
|
Podobně se k situaci staví i Alza.cz. „V tuto chvíli žádné plošné přecenění neplánujeme. Případný dopad do koncových cen pro zákazníky bude záležet na dalším vývoji situace,“ sdělila její mluvčí Eliška Čeřovská.
Čupr se domnívá, že pokud válka v Íránu neskončí během několika týdnů, mohlo by to vést k poklesu tržeb českého e-commerce prostředí až o deset procent. Podle Vetyšky ale spočívá výhoda e-shopů v tom, že dokážou nabídnout výhodnější ceny s ohledem na levnější provoz oproti klasickým obchodům.
„On-line obchodníci by naopak mohli ze zdražování profitovat, protože zákazníci budou hledat nejvýhodnější nabídky právě na internetu,“ dodal k tomu ředitel firmy Shoptet Jan Hospodka.
Případné zdražování by se nejvíce podle Hospodky a Brichtové týkalo těch prodejců, kteří nakupují zboží v Číně. „Pokud se prodlouží dodací doby u zboží z Asie, mohou krátkodobě získat výhodu evropské nebo lokální e-shopy, které mají zboží skladem v Evropě,“ dodal Čupr.