Paliva v Česku zdražila, růst cen bude pokračovat i v dalších dnech

Navzdory zdražení je benzin stále o 17 haléřů levnější než před rokem. Za litr dieselu tehdy motoristé platili o 1,06 koruny více.

Za růstem cen z posledního týdne stojí podle analytika Purple Trading Petra Lajska pokračující zdražování ropy brent, která ke konci loňského roku rostla pět dnů za sebou. Ropu podle něj tlačí na vyšší úrovně několik faktorů. Jde například o extrémně nízké teploty v USA, které ztěžují těžbu a zvyšují poptávku po topném oleji. Trh navíc reaguje na stimulační balíček na podporu ekonomiky v Číně.

„Přibližně od poloviny prosince tak roste cena nafty i benzinu na burze v Rotterdamu,“ dodal Lajsek. Pozitivním faktorem je podle něj naopak posilující česká koruna.

V následujících dnech tak analytici očekávají další růst cen. „V nejbližším týdnu čekáme další zdražení o 15 až 20 haléřů na litr. Nafta by měla zdražit více,“ uvedl manažer Finlord Boris Tomčiak. Podle analytika XTB Jiřího

Tylečka by motoristé měli minimálně do poloviny měsíce očekávat růst cen benzinu i nafty o několik desetihaléřů. Ropa by sice podle něj měla brzy přestat zdražovat, negativním faktorem však bude nadále počasí. „Střednědobý výhled zastiňuje začátek funkčního období nového amerického prezidenta, který může výrazně zamávat s cenou amerického dolaru i dalších aktiv,“ podotkl Tyleček.

Pro dlouhodobější vývoj cen paliv v letošním roce budou podle šéfa společnosti Malcom Finance Jaroslava Tona klíčové tři faktory, které přímo ovlivní cenu ropy. Konkrétně zmínil fluktuaci poptávky v Číně, možné přerušení dodávek ze strany OPEC+ a růst poptávky v Indii. „Vzhledem k těmto faktorům se očekává, že ceny pohonných hmot budou i nadále podléhat značné cenové volatilitě,“ dodal.

Nejlevnější benzin nabízejí čerpací stanice v Ústeckém kraji. Litr je tam v průměru za 35,20 Kč. Za naftu se platí nejméně ve Zlínském kraji, kde stojí průměrně 34,34 Kč/l.

Naopak nejdražší zůstávají pohonné hmoty v Praze. Litr nafty je v hlavním městě v průměru za 37,11 Kč, litr dieselu pak za 36,82 Kč.

Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 8. lednu 2025 (v Kč/l):