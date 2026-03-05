Zdražování pohonných hmot bude pokračovat. Výrazněji u nafty, očekávají analytici

„Nejhorší scénář pro ceny pohonných hmot se naplnil,“ uvedl analytik Purple Trading Petr Lajsek. Připomněl, že ceny ropy jsou po útoku na Írán na nejvyšší úrovni od léta 2024. „Aktuálně se pohybuje kolem 84 dolarů za barel, což je téměř o 40 procent více než na začátku roku. Trh do cen rychle promítá geopolitické riziko i možnost fyzického výpadku části dodávek,“ vysvětlil.
Ceny paliv v Česku vystřelily vzhůru, nafta zdražila o více než dvě koruny
Tím ale zdražování paliv na tuzemských čerpacích stanicích podle analytiků nekončí. „Situace bude dále eskalovat,“ upozornil analytik XTB Jiří Tyleček. Ceny v následujících dnech mohou podle něj vzrůst až o jednotky korun za litr. „Velkoobchodní ceny výrazně vzrostly a čerpací stanice budou rychle reagovat,“ podotkl.
Pohonné hmoty v Česku po sobotním zahájení bojů na Blízkém východě výrazně zdražily už v minulých dnech. Nafta se v současné době prodává podle údajů CCS za průměrných 35,1 koruny za litr, což je o 2,13 koruny více než před týdnem. Cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se od té doby zvýšila v průměru o 1,21 koruny na 34,68 Kč.
Až 40 korun za litr
Větší problém přitom očekává u nafty, která by měla zdražovat rychleji než benzin. „V extrémním případě s nízkou pravděpodobností vývoje očekávám nárůst cen pohonných hmot až ke 40 korunám za litr během následujících týdnů, a to pokud by zůstal delší dobu zablokován Hormuzský průliv,“ řekl Tyleček.
Cena ropy letí nahoru. Doprava Hormuzem vázne, Katar zastavil produkci LNG
Pokračování vysokého růstu předpokládá i Lajsek. „U nafty do konce března možná až o dvě koruny na litr, u benzinu zhruba o korunu,“ uvedl. Výraznější cenový tlak u nafty má podle něj několik důvodů. „Jde o klíčové palivo pro dopravu, logistiku, zemědělství i část průmyslu, tedy segmenty, kde je poptávka méně pružná. Evropa je navíc dlouhodobě závislá na dovozu dieselových frakcí a jakékoliv riziko omezení dodávek z Blízkého východu se proto do ceny nafty promítá rychleji,“ popsal.
Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda upozornil, že ceny paliv na čerpacích stanicích obvykle odrážejí cenový vývoj na burze se zpožděním zhruba jednoho až dvou týdnů. Tuzemské čerpací stanice ale zareagovaly téměř okamžitě. „Řidiči tak stále i dnes tankují ropné produkty ze surové ropy pořízené ještě poměrně dlouho před zahájením úderu na Írán, kdy se v nich ještě logicky nezrcadlila ani riziková přirážka zohledňující možnou déletrvající blokádu Hormuzského průlivu,“ řekl Kovanda.
Světu hrozí další inflační vlna. V Evropě by byla výraznější než jinde, varují analytici
Motoristé v Česku tak podle něj čelí preventivnímu zdražení ze strany čerpacích stanic a distributorů paliv. „Někteří z nich se snaží svézt na možné vlně výrazného zdražení ropy tak, že přechodně navýší své marže a umocní zisk, což ale mohou zdůvodnit například snahou rozložit možný cenový šok pro zákazníka do delšího časového úseku,“ dodal Kovanda.