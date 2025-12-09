Spor o plachetnici. Loď na tuzemáku palírna přelepila žlutou etiketou

Spor mezi českými výrobci tuzemáku o motiv lodi na etiketách vrcholí. V regálech obchodů se nyní objevily láhve prostějovského FAJN Tuzemáku s netypickou žluto-černou nálepkou. Text „Loď zakázána, chuť povolena“ upozorňuje na to, že soud vydal předběžné opatření, které výrobci zakazuje používat etiketu s obrázkem plachetnice. Odborníci i právníci se shodují, že podobnost etiket je výrazná.
Palírna U Zeleného stromu použila na svých redesignovým lahvích plachetnici....

Palírna U Zeleného stromu použila na svých redesignovým lahvích plachetnici. Plzeňský Božkov podal předběžné soudní opatření. (9. prosince 2025) | foto: koláž iDNES.cz

Tuzemák Original od Palírna U Zeleného stromu musel kvůli předběžnému opatření...
Jindřichohradecký Tuzemák s plachetnicí
Tuzemák Tradiční
Royal Krásnobřezenský Tuzemský
Podle výrobce prostějovského FAJN Tuzemáku jde o nepřiměřený zásah, který firma hodlá právně napadnout. „Motiv lodi se třemi stěžni vychází z dlouhodobé vizuální tradice celého segmentu tuzemáků,“ vysvětluje generální ředitel Palírny U Zeleného stromu Ladislav Šimek.

Podle něj se námořní symbolika se v této kategorii objevuje napříč trhem již desítky let a spotřebitelé ji s tímto typem produktu silně spojují. „My sami ji používáme již několik desítek let. Proto jsme ji zvolili i u řady FAJN tuzemáků,“ dodává Šimek. Připomíná, že předběžné opatření soudu je nepřiměřené a poškozuje nejen výrobce, ale i konkurenční prostředí jako celek.

„Výrobců tuzemáku je na českém trhu jistě více. Palírna U Zeleného stromu s tímto rozhodnutím soudu nesouhlasí a důrazně se proti němu ohrazuje a podniká právní kroky na obranu proti tomuto rozhodnutí,“ uvedl Šimek.

Tuzemák Original od Palírna U Zeleného stromu musel kvůli předběžnému opatření...

Zároveň firma současně vyhlašuje soutěž pro veřejnost a hledá možnou podobu nové lodě, která by mohla na etiketách v budoucnu zaujmout místo. Autor vítězného návrhu získá plavbu po Vltavě.

Loď je naše

Návrh na vydání předběžného opatření podala Společnost Stock Plzeň – Božkov, výrobce nejprodávanějšího tuzemáku v Česku. Ta tvrdí, že má chránit jejich dlouhodobě budovanou vizuální identitu.

„Předběžné opatření má za cíl ochránit naši vizuální identitu a předejít možné záměně na trhu. Naším cílem není omezovat konkurenci, ale zajistit jasnou rozlišitelnost značek a ochránit spotřebitele,“ uvádí marketingový ředitel Stock Plzeň – Božkov Michal Jakl.

Značka Božkov podle něj vlastní několik evropských ochranných známek s plachetnicí a tvrdí, že celkový vizuál FAJN Tuzemáku představuje riziko záměny. „Celková podobnost může vést spotřebitele k přesvědčení, že produkty jsou spojeny s Božkovem nebo k nesprávnému výkladu původu a kvality,“ odpovídá Jakl na dotaz, zda považuje vzhled FAJN Tuzemáku za problematický.

Božkov deklaruje, že preferuje mimosoudní řešení, ale je připraven postupovat právní cestou, pokud to bude nutné. Značka zároveň připomíná, že si zakládá na férovém podnikání, dlouhodobé kultivaci trhu a budování důvěry spotřebitelů.

Inspirace je běžná, ale...

Podle expertů na marketing je obecně vyobrazená plachetnice nebo loď velmi volný motiv. „Nicméně v tomto případě jde o záměr svézt se na značce plzeňského Tuzemáku, kde určitě mohou těžit z vizuálů a záměny za jiné tuzemské,“ říká Jan Skovajsa, zakladatel společnosti myTimi.

Podle něj může tento vizuální spor reálně ovlivnit vnímání nové značky FAJN u spotřebitelů, ale spíše negativně, protože takto podobný vizuál povede i k opačným záměnám a brání k dlouhodobému budování značky.

„Etiketa tuzemáku z řady FAJN je tak strašně okopírovaná, že mi není jasné, jak to vůbec mohlo projít nějakým schvalovacím procesem. Napadají mě pouze dva možné motivy. A to buď si řekli, že jim to projde a oni budou v regálech cíleně mást zákazníky anebo si řekli, že naschvál vzbudí poprask a tím uvedou novou značku na trh,“ míní Marek Nieslanik, kreativní ředitel agentury Fairy Tailors.

Test tuzemáků: Některé plují důstojně, jiné jsou vratké ve vůni i chuti

Podle něj námořnické motivy k tuzemáku a koneckonců i k pravému rumu neodmyslitelně patří a používá je mnoho značek. „Ale tady bych si dovolil být na straně Stocku, protože loď se dá znázornit desítkami, možná stovkami různých způsobů a oni si vybrali zrovna ten, který nejvíc připomíná Božkov. Přitom zrovna lidé z Palírny U Zeleného stromu nejsou žádní amatéři, mají v portfoliu i pár opravdových českých pokladů a věřím, že kdyby chtěli, umí si to s konkurencí v rámci reklamy rozdat i elegantnějším způsobem,“ uvedl Nieslanik.

Jak je to s plachetnicí?

Podle advokáta z V4 Group může být spor o plachetnici mezi společností Stock Plzeň – Božkov a Palírnou U Zeleného stromu vážnější, než na první pohled vypadá. „Pokud má Božkov zapsané ochranné známky s plachetnicí a palírna použila podobný motiv, může jít o porušení práv duševního vlastnictví,“ řekl k případu advokát Miroslav Šperka.

Připomíná, že Božkov vlastní hned několik evropských ochranných známek registrovaných pro alkoholické nápoje. Motiv plachetnice se ale podle něj objevuje i u jiných vlastníků známek, například ST. NICOLAUS Group nebo NELA DRINKS.

Likérka Stock přesouvá výrobu z Hamburku, posílila v míchaných nápojích

Z databáze je patrné, že Palírna U Zeleného stromu podala svou přihlášku ochranné známky 9. prosince 2025 a námitky lze podat do 26. února 2026. Advokát však již nyní upozorňuje, že etiketa Palírny je graficky velmi podobná známce Božkova.

„Etiketa má hnědé pozadí, plachetnice, která pluje přídí směrem k pravé části a má stejný počet plachet i stěžňů, a jedná se přibližně o stejný typ plavidla. Rozdíly jsou ve grafickém zpracování plachetnic, v textu, který se nachází kolem samotného obrázku, ten je však popisný a nemusí být samotným rozlišovacím prvkem. Nicméně s ohledem na skutečnost, že Palírna U Zeleného stromu zatím nemá zapsanou ochrannou známku, měla by se zdržet užívání současných etiket s plachetnicí,“ popisuje detailně Miroslav Šperka, advokát V4 Group.

Doporučuje, aby palírna do vyřešení řízení zvážila pozastavení sporných etiket. Zároveň dodává, že plachetnice se na alkoholových výrobcích vyskytují dlouhodobě a nemusí jít o výlučný prvek Božkova.

„Pokud Božkov podá námitky, bude moci Palírna U Zeleného stromu požadovat prokázání skutečného užívání známek za posledních pět let. Úřad průmyslového vlastnictví pak bude rozhodovat o tom, zda jsou označení zaměnitelná a co je jejich skutečným rozlišovacím prvkem,“ uzavřel Šperka.

