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A zase Radlík. Soutěž o nejlepší pálenky zná své vítěze

Jan Drahorád
  18:01

Vítěz letošního ročníku soutěže Pálenka roku Hruškovice z dubového sudu od lihovaru Radlík. | foto: Archiv Jakuba Gottwalda

Po loňské Zlaté Višňovici od Svacha usedl na nejvyšší pomyslnou metu mezi pálenkami znovu středočeský lihovar Radlík. Šampionem soutěže se stala jeho Hruškovice z dubového sudu, oznámil iDNES.cz organizátor soutěže Jakub Gottwald.

Odborná porota složená z lihovarníků, restauratérů, ale i novinářů letos prochutnala v několika skupinách 408 vzorků od 65 výrobců. Ještě loni zaslalo své vzorky 35 producentů. Počet kategorií stoupl o tři na rovných 30.

„Letošní ročník byl dosud největší v historii soutěže a jedná se o vůbec největší košt profesionálních lihovarů, který se v ČR kdy konal,“ říká Gottwald, který je zároveň i tajemník Unie destilatérů, ale hlavně provozuje e-shop s lihovinami Lihovarek.cz. Novými kategoriemi byla třeba likérová vína, absinthy nebo medoviny.

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Právě účast podle organizátorů jasně dokazuje, jak se česká řemeslná alkoholová scéna rozšiřuje. „Už nejde jen o několik zavedených palíren a tradiční ovocné destiláty, ale o pestrý trh desítek výrobců, kteří vedle klasických pálenek pracují s whisky, ginem, likéry, absinthem, medovinou i dalšími,“ dodal.

Radlík zatím v každém z pěti ročníků soutěže zvítězil jako Palírna roku. Tento výrobce z Jílového u Prahy získal kromě titulu Šampiona zlato také za klasickou slivovici, Hruškovici Williams nebo Jeřabinovici.

„Čtyři roky jsme si říkali, jestli už letos někdo Radlík sesadí. A letos jsme si to říkali znovu. Je až fascinující, jak dlouhodobě dokážou držet kvalitu napříč tolika různými destiláty. Není to výsledek jedné povedené lahve nebo jedné šarže, ale systematické práce a preciznosti v každém detailu procesu,“ doplnil Gottwald.

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