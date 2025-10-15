Pražský palác Broadway se vydražil za 878 milionů, nájemce může cenu dorovnat

Autor: ,
  10:55
Aukce paláce Broadway v centru Prahy skončila úspěšně, zájemce nabídl vyvolávací cenu 878 milionů korun. Znamená to nejvýnosnější prodej, který Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) uskutečnil. Majetkový úřad nyní nabídne současnému nájemci nemovitosti nabídnutou cenu dorovnat. Pokud tak neučiní, získá palác vítěz aukce, uvedla mluvčí ÚZSVM Tereza Frančová.
Fotogalerie4

Stát chystá dražbu Paláce Broadway v Praze nejméně za miliardu korun. (22. června 2021) | foto: ČTK

Do devátého kola dražby paláce Broadway, funkcionalistické stavby mezi ulicemi Na Příkopě a Celetná, se přihlásili dva zájemci. Příhoz učinil pouze jeden z nich, 17 minut před koncem aukce nabídl vyvolávací cenu. Podle ÚZSVM je vítězem dražby právnická osoba z Prahy, blíže ji neupřesnil.

Nájemce nemovitosti má předkupní právo na základě smlouvy uzavřené ještě před převedením paláce Broadway na ÚZSVM s tehdejším vlastníkem Správou železniční dopravní cesty (nyní Správa železnic). Majetkový úřad ho proto nyní osloví s nabídkou na dorovnání ceny nabídnuté v aukci. „Může své přednostní právo uplatnit do tří měsíců od doručení výzvy. V případě, že by tak neučinil, ÚZSVM uzavře smlouvu s vítězem elektronické aukce,“ uvedla Frančová.

Palác Broadway zůstává státu, v aukci se ani napotřetí neprodal

Majetkový úřad převzal palác Broadway do své správy v roce 2016. Vzhledem k tomu, že o nemovitost neprojevila zájem žádná státní instituce, nabízí ji ÚZSVM od roku 2021 v elektronických dražbách. Do předchozích aukcí se pokaždé přihlásil jeden zájemce, nikdy ale nepodal příhoz ani ve výši vyvolávací ceny. ÚZSVM následně vždy nabídl nemovitost nájemci za vyvolávací cenu z dražby, nájemce ale neprojevil o odkoupení paláce zájem.

Stavba architektů Bohumíra Kozáka a Antonína Černého z 30. let minulého století se nachází nedaleko náměstí Republiky. Budovu tvoří tři propojené trakty. Patří k největším funkcionalistickým novostavbám v historickém jádru Prahy. Nejprve sloužila pro potřeby italských pojišťoven a v části komplexu se nacházely byty. Po roce 1980 byla budova upravena k administrativním účelům. V suterénu budovy bylo v roce 1938 otevřeno kino s tehdy nejmodernějším projekčním a zvukovým zařízením. V současnosti prostory paláce využívá Divadlo Broadway.

Dosud nejvýnosnějším prodejem majetkového úřadu byla transakce z roku 2015, kdy ÚZSVM za 790 milionů korun prodal areál bývalého kláštera na pražském náměstí Republiky. Druhý nejvyšší příjem z prodeje nemovitosti zaznamenal ÚZSVM letos v březnu, kdy za 447 milionů korun prodal pražský dům U Hybernů.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Jako ve Válce skladů, ale po česku. V Praze odstartovala loterie ztracených zásilek

Sluchátka, chytré hodinky, nebo taky třeba nepadnoucí obyčejné tričko. Balíčková „loterie“, při níž zákazníci nakupují naslepo ztracené zásilky z e-shopů, dorazila do Prahy. První zájemci obléhali...

Peníze na dálnice došly, přiznal ministr Kupka. Sehnat si je má nová vláda

Premium

Třináctimiliardová zakázka na výstavbu dálnice mezi Jaroměří a Trutnovem, železniční trať z pražské Ruzyně do Kladna nebo dálniční úsek mezi Úlibicemi a Hořicemi na Jičínsku. To jsou podle šéfa ANO...

Ať platí bohatí, zní z Francie. Sociální Evropa se může stát brzy minulostí

Desítky let se Evropané hlavně v západních státech těšili z poměrně vysoké kvality života, který zastřešoval štědrý systém sociálního zabezpečení, relativně vysoké důchody, dostupné školství i mnohde...

Obavy se nepotvrdily. Dali bezdomovcům sto tisíc a zkoušeli, zda se postaví na nohy

Premium

Stačí sto tisíc korun k tomu, aby se člověk bez domova znovu začlenil do společnosti? To zjišťoval projekt New Leaf Česko v čele s Melanií Zajacovou. Lidem bez střechy nad hlavou rozdali celkem čtyři...

Pražský palác Broadway se vydražil za 878 milionů, nájemce může cenu dorovnat

Aukce paláce Broadway v centru Prahy skončila úspěšně, zájemce nabídl vyvolávací cenu 878 milionů korun. Znamená to nejvýnosnější prodej, který Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových...

15. října 2025  10:55

Mattoni zvažuje koupi krachujícího výrobce minerálek, chce podpořit region

Zařazení krachujícího mariánskolázeňského výrobce minerálních vod Bohemia Healing Marienbad Waters do portfolia skupiny Mattoni 1873 nevyloučil její majitel Alessandro Pasquale. Zásadní podmínkou pro...

15. října 2025  10:32

Nové emisní povolenky domácnosti příliš nepocítí, říká analýza. Ne všichni souhlasí

Systém obchodování s emisními povolenkami pro vytápění a silniční dopravu známý jako EU ETS2 má začít platit v roce 2027. Podle nejnovější analýzy společnosti PwC, kterou si nechalo vypracovat...

15. října 2025  9:55

Byrokracie firmám sebere miliony hodin, změny přicházejí jen pomalu

Premium

Snižování byrokracie či svazující regulace pro podnikatele jsou pro Evropskou komisi aktuálně předními tématy. Po Draghiho zprávě slibovala nápravu a řadu zjednodušení, legislativní návrhy, které...

15. října 2025

Najednou to jde. Drobnější stavby na železnici po letech kritiky zlevnily

Výměna pražců, kolejnic a rekonstrukce výhybek a nástupišť na trase mezi Mirošovicemi a Bečváry u Ratají nad Sázavou za 175 milionů korun. Stavební práce, které železničáři označují jako prostou...

15. října 2025

Jižní Itálie zažívá ekonomické znovuzrození. Růstu pomáhají i navrátilci

Jižní část Apeninského poloostrova obvykle považovaná za zaostalou vykazuje známky ekonomického oživení. Stále více Italů, kteří v minulosti odcházeli za prací na sever země nebo dokonce do...

14. října 2025

Na Temu nakupuje každý čtvrtý Evropan. Zisk tržiště vzrostl o desítky procent

Online tržišti Temu se na trhu Evropské unie nebývale daří. Zisk čínského prodejce loni meziročně vzrostl o 171 procent a dosáhl hranice 120 milionů dolarů (asi 2,6 miliard korun). Přestože...

14. října 2025

Na silnicích ubude kamionů, minerálka ze skladu zamíří přímo k zákazníkům

Zjednodušení logistiky při přepravě a potenciál dalšího růstu podniku. To jsou hlavní cíle nové haly, kterou v úterý společnost Mattoni 1873 otevřela ve svém závodě v Mnichově na Mariánskolázeňsku....

14. října 2025  16:53

Rohlík se sýrem či šunkou stále vládne svačinám školáků, odhalil průzkum

Navzdory měnícím se trendům ve stravování a rostoucímu důrazu na zdravější potraviny zůstává rohlík se sýrem či šunkou nejoblíbenější svačinou českých dětí na prvním stupni základních škol. Cena...

14. října 2025  16:02

Strnad může koupit dovozce Ferrari a Maserati, rozhodl antimonopolní úřad

Miliardář a majitel holdingu Czechoslovak Group Michal Strnad může koupit společnosti Scuderia SF Praha, Scuderia MC Praha a Scuderia Praha Racing. Firmy se zabývají dovozem automobilů italských...

14. října 2025  14:05

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Berete si zemi jako rozpočtové rukojmí, tepe vládu Schillerová. Apeluje i Kalousek

Pravděpodobná budoucí ministryně financí Alena Schillerová kritizovala končící vládu Petra Fialy. Ta odmítá poslat do Sněmovny svůj návrh rozpočtu. Podle Schillerové si tak Fialův kabinet bere Českou...

14. října 2025  13:03

Škodu ne, radši starší BMW. Mladí řidiči jdou po statusových autech, říká prodejce

Výjimečnou skupinou českých řidičů jsou mladí prvořidiči do 24 let. Zatímco u ostatních věkových skupin vede v prodejích ojetých vozů domácí výrobce Škoda, u této skupiny jsou nejvyhledávanějšími...

14. října 2025  12:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.