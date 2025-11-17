Na prodeji padělků uteče státu ročně 14 miliard korun. A lidem jde i o zdraví

Padělání zboží řadí odborníci k nejvýnosnějším způsobům, jak přijít k penězům trestnou činností. Padělky tvoří přibližně 3,3 procenta hodnoty zboží v maloobchodním trhu. Škoda, kterou prodejem takových věcí podvodníci získají, dosahuje podle právní kanceláře Shubik & Partners jen v Česku více než 28 miliard korun ročně.

Kvůli padělanému zboží stát každoročně vybere na daních o 13,7 miliardy korun méně. Například jen u DPH je inkaso o 5,9 miliardy korun nižší. Další 1,2 miliardy připadají na nevybranou daň z příjmu firem a o 1,7 miliardy korun přichází stát na sociálním a zdravotním pojištění. A konečně 2,8 miliardy korun tvoří částka, která se nevybere na clu a na spotřební dani.

„Zároveň stát nese vysoké náklady na prosazování práva, skladování a likvidaci zajištěného zboží,“ říká Pavel Březina, předseda sekce pro obchod a služby Hospodářské komory ČR. Ročně jsou tyto náklady ve výši přibližně dvou miliard korun. K prodeji padělaného zboží dochází nejčastěji buď přímo na tržnicích a v obchodech, ale také na internetu.

Padělků luxusního zboží přibývá. Obchodníci najímají vlastní kontrolory

Padělá se přitom téměř cokoli. Například náplně do elektronických cigaret, náhradní díly do aut a dokonce i zdravotnické potřeby, hračky či potraviny. „Trh s padělky nepředstavuje jen pár stánků s kabelkami a textilem, ale stovky tun různorodého zboží s obratem odpovídajícím menšímu průmyslovému odvětví,“ říká Markéta Shubik z právní kanceláře Shubik & Partners.

Ze zmíněných 28 miliard korun se v praxi podaří zadržet naprosté minimum, jen něco okolo jedné miliardy. A to i přes to, že dozorové orgány provedou ročně skoro dva tisíce kontrol. „Téměř ve čtyřiceti procentech kontrol jsme pak odhalili nabídku nebo prodej padělaného zboží,“ říká mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.

Problémová SAPA

To však platí obecně. Kde ale kontroloři objeví padělky s téměř stoprocentní jistotou, je pražská tržnice SAPA. V letech 2022 až 2025 tam při kontrolách byly odhaleny padělky v 97 procentech případů. „Jde o systémový problém, který samotné zvýšení počtu kontrol nevyřeší. Musí jít ruku v ruce s odpovědností provozovatelů tržnic a důslednějším dohledáním původu zboží i finančních toků,“ upozorňuje Shubik.

Podvodníci mají totiž poměrně efektivní způsob, jak zákon obejít. A to kvůli benevolenci majitelů těchto tržnic. Umožňují totiž uzavírat smlouvy na fiktivní jména či měnit nájemce po zásazích. Oficiálně tak na jednom stánku působí i desítka nájemců. „Po zásahu se pouze změní pronajímatel, zatímco prodejce, vybavení i nezajištěné zboží zůstává stejné,“ popisuje Shubik.

Vietnam začne bojovat proti padělkům. Ale jen proti těm, které sám dováží

Při objevení padělků následuje rovnou jejich zabavení. „Zajištěno bylo téměř třicet tisíc kusů padělků v hodnotě vyčíslené v cenách originálů ve výši téměř 98 milionů korun,“ uvádí František Kotrba. Šlo hlavně o textil a výrobky pro děti, tedy například o hračky a hry.

Část také zadrží Celní správa. „Hodnota zadrženého zboží v trestním řízení a kontrolách při celním řízení a na vnitřním trhu v roce 2024 činila 523 milionů korun,“ uvádí mluvčí Generálního ředitelství cel Hana Štaffová.

Trh zaplavují superpadělky luxusních kabelek. Jsou k nerozeznání od originálu

Problémem však není jen krácení daní, ale i zdravotní hledisko. Náhradní díly do aut například často neodpovídají evropským standardům a představují proto bezpečnostní riziko pro ty, kteří takovým autem cestují. Spotřebitelé by si proto měli velmi hlídat, kde takové zboží kupují.

„To platí nejen pro prodej na stáncích či v příhraničních tržnicích, ale i pro internetové obchody. Právě nepřiměřeně nízká cena může být jedním z faktorů, které by měly upozornit spotřebitele na možné riziko padělku,“ připomíná Kotrba.

Zdravotní rizika

A stejně tak padělky náplní do elektronických cigaret nebo zdravotnických potřeb, potravin a hraček přímo ohrožují zdraví těch, kteří je kupují. „Obsahují toxické látky, nadlimitní množství účinných složek nebo naopak nedosahují deklarované kvality,“ varuje Shubik. Například elektronické cigarety často obsahují mnohonásobně vyšší obsah nikotinu, než je nejen běžné u originálního produktu, ale i než stanoví povolené limity.

Problematické jsou především padělky léků. Zákazníci je přitom poznají velmi snadno. V oficiální distribuční síti se neobjevují, protože Česko má má jeden z nejbezpečnějších systémů distribuce léků v Evropě. „Není nám znám případ, kdy by se v oficiální distribuční síti a v lékárnách padělek léků v minulosti objevil,“ říká viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký.

Při nákupu mimo distribuční síť, například online, se to však stát může. „Například při nákupu přes nelegální internetové e-shopy nebo sociální sítě. V těchto případech jde ale o nelegální prodejní kanály,“ dodává Kopecký. Nejčastěji podle něj dochází k padělání léků na předpis, o které je vysoký zájem a zároveň je u nich vyšší cena.

„Typicky jde o přípravky na podporu erekce, hubnutí, anabolické steroidy nebo přípravky proti bolesti či úzkosti. V poslední době se objevují také padělky moderních léků na cukrovku, které se často zneužívají k hubnutí,“ vyjmenovává Kopecký.

Boj proti padělatelům je v tomto často nekončící kolotoč. „Upozorňujeme pacienty, aby nakupovali léčiva pouze z ověřených zdrojů a vyhnuli se nákupům přes nelegální internetové stránky. A v případě podezření na padělek spolupracujeme se SÚKL,“ uzavírá viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký.

