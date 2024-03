Přibylo zachycených padělků peněz. Nejčastěji dvoutisícikoruny, ale i dvacky

Stejně jako před rokem bylo nejvíce padělků odhaleno v Praze, a to 1 019. Následovaly Klatovy s 298 padělky a Karlovy Vary s 273 falešnými penězi. Víc než mince se padělaly bankovky. „V Praze je velké množství transakcí, bankovních domů,“ dodává členka bankovní rady Karina Kubelková, která dohlíží na činnost sekce peněžní České národní banky.

Z celkových 3 539 kusů padělaných a pozměněných peněz bylo 2 146 kusů bankovek a 1 393 mincí. „České bankovky a mince jsou velmi dobře chráněné a ochranné prvky plní svou bezpečnostní funkci velmi dobře,“ říká radní Kubelková s tím, že drtivá většina padělků není dobré kvality a lze je rozeznat pouhým okem.

„Bankovky jsou na bavlněném papíře, který je jiný, také jsou na nich rozpoznatelné plastické prvky, bankovka není hladká, a to na portrétu a nominále. Dále se podíváme proti světlu, kde by měl být vidět vodoznak s portrétem a nominální hodnota. Dále vidím proužek, který při naklonění mění barvu, proti světlu je plný. Vedle nominálu je soutisková značka, která je dělaná speciálním tiskem a je jasně vidět proti světlu značka ČR. Při sklopení bankovky je vidět několik barevně proměnlivých prvků. Když máte pochybnosti, bankovku nepřijměte, máte na to právo,“ vysvětluje Kubelková, jako poznat pravou bankovku.

Oblíbené jsou dvacetikoruny

Loni se hojně padělaly dvacetikoruny. „V minulém roce bylo 1 393 padělaných dvacetikorun. Padělky jsou velmi podobné originálu. Mají poměrně kvalitní ražbu, stejnou váhu. Padělek rozpoznáte tak, že má na okraji výraznou rýhu, když prsty přejedete přes hrany je ostrý,“ dodává Kubelková.

Více než polovina padělků (57 procent) byly dvoutisícikoruny, nasledovaly pětitisícikoruny (28 procent) a tisícikoruny (9 procent). Loni přitom tisícovky byly vůbec nejčastější padělanými bankovkami. Většinu padělků odhalí banky. „Dvoutisícikoruna je nejčastější bankovka v oběhu, i nejčastěji vybíraná. To asi láká k padělání nejvíce,“ vysvětlila Karina Kubelková, proč je mezi padělateli dvoutisícikoruna tak populární.

Lákají také eura

Loni ČNB v Česku zachytila také 766 kusů padělaných a pozměněných zahraničních bankovek a mincí. Nejčastěji šlo o falešná eura (525 kusů) a americké dolary (238 kusů). Padělky eur byly většinou ve 3. stupni nebezpečnosti z celkových pěti, padělky dolarů většinou ve 2. stupni nebezpečnosti. Obecně se falešné zahraniční peníze dlouhodobě vyznačují vyšší kvalitou zpracování.

V roce 2022 se v Česku povedlo zadržet celkem 1 980 padělaných a pozměněných bankovek a mincí různých měn. Proti předcházejícímu roku je to bylo zhruba třiapůlkrát méně. Jejich celková hodnota činila 2,954 milionu korun. „Proti loňsku jde letos sice o velký nárůst, ale výkyvy mezi lety jsou normální, nejde tedy o nic mimořádného,“ vysvětlila Kubelková s tím, že letos je výkyv způsobený hlavně počtem padělaných dvacetikorun.