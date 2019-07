Do oběhu se dostaly nové padělky bankovek. ČNB radí, jak je poznáte

Přesněji se jedná o pětisetkorunové bankovky z roku 2009 a tisícikoruny označené rokem 2008. V pětistupňové škále nebezpečnosti, kdy jednička znamená téměř nerozeznatelnou napodobeninu originálu, jsou padělky hodnoceny stupněm 4 jako méně zdařilé. Těch je v evidenci ČNB nejvíce. Pouze jeden typ z nově odhalených padělků je hodnocen stupněm 3 jako zdařilý. Padělky jsou vytištěny inkoustovým tiskem namísto kombinace speciálních metod tisku.



„Základní ochranné prvky buď zcela chybí a nejsou nijak napodobeny, anebo jsou vytištěny současně s obrazcem bankovky a postrádají tak svoje charakteristické vlastnosti,“ informuje Česká národní banka v tiskové zprávě.



Opticky proměnlivý prvek tak nemění svou barvu či se soutisková značka při pohledu proti světlu na líci a rubu nekryje. Mikrotexty jsou nečitelné, nejsou napodobeny ani ochranné prvky v ultrafialové a infračervené oblasti světelného spektra.



Současně se do oběhu dostaly také bankovky v hodnotě 100 a 500 korun, kterým částečně chybí ochranný proužek. Není tak vyloučeno, že se vyříznuté části dostaly na falšované bankovky.

„Padělky se zatím vyskytly pouze v malém množství a jen na Moravě (Olomouc, Šumperk, Brno, Ostrava), mohou se však rychle rozšířit do většího množství i jiných regionů,“ upozorňuje Česká národní banka. Na přesnější odhad redakce čeká.

Ročně eviduje kolem tří tisíc padělaných bankovek. Mezi padělky převažuje národní měna, na druhém místě jsou eura a americké dolary. Méně zdařilý padělek by měl člověk odhalit už pouhým omakem papíru či při kontrole vodoznaku a ochranného proužku.

Pokud má člověk podezření, že se do jeho peněženky dostaly falešné mince či bankovky, měl by je odnést na policii, přímo do České národní banky nebo do některé z poboček obchodních bank. Vědomé používání padělku je trestným činem. Pokud se v bance ukáže, že je mince či bankovka pravá, bude vrácena původnímu majiteli. Za padělek se náhrada neposkytuje.

Archivní video: ČNB ukládá nejhorší i nejlepší padělky nalezené na území ČR.