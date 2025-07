KOMENTÁŘ: Diskriminace na základě věku? Stát může!

Představte si, že zveřejníte inzerát na pracovní místo a kritérium bude věk. Průšvih je na světě a pokuta jistá. Vláda ale klidně plánuje, že mladí zemědělci dostanou přednostní právo na pacht státní půdy, v parlamentu poslanci schválili novelu zákona, která to umožní. Na první pohled to zní hezky, kdo by nechtěl podpořit mladé lidi v zemědělství? Jenže realita není tak jednoduchá. Ve snaze o líbivou podporu mladé generace stát vytváří diskriminační opatření, které místo zdravého rozvoje zemědělství povede jen k právní nejistotě, účelovým manipulacím a destabilizaci dlouhodobé péče o půdu.

Půda je závazek na desetiletí. A stát by podle toho měl jednat. Zavádět jakýkoli typ „pozitivní diskriminace“ vždy znamená jediné: otevření zadních vrátek pro ty, kdo se pravidlům přizpůsobí ne podle smyslu, ale podle formulace. Pokud bude mít mladý člověk přednostní právo na státní půdu, pak se jednoduše stane trendem „zakládat“ nové farmy na děti, zapisovat jim podniky nebo zakládat účelové firmy, které budou jen formálně naplňovat definici „mladého zemědělce“.

Diskriminace starších, zkušených a poctivých

Zkušenost s tím už máme, firem založených jen kvůli tomu, aby splnily papírové požadavky dotací třeba na velikost byly zřejmě stovky. Jaký je rozdíl mezi tím a tímto návrhem? Žádný – jen v tom, že v jednom případě to bývá kritizováno jako podvod a v druhém to stát sám v podstatě navrhuje. Takový krok nutí zemědělce jednat na hraně zákona a je z principu neetický. Spravedlnost přece nestojí na věku a venkov podobné triky nezachrání. Diskriminace tohoto typu by nefungovala nikde. Představte si, kdyby veřejné zakázky na stavby šli primárně pro začínající firmy a nebyly například požadované reference. Chtěli byste pak výslednou stavbu?

Zavedení přednostního práva mladých pachtýřů znamená, že někdo, kdo má například dvacet let pronajatou státní půdu, o ni může přijít jen proto, že mu je třeba padesát. Že se o půdu stará příkladně, že dodržuje agrotechnické lhůty, hnojení i osevní postupy nikoho nebude zajímat. Stačí, že je někdo mladší.

To není podpora mladých – to je trestání starších. A současně se tím podlamuje jakýkoli závazek státu k principu smluvní stability. V dlouhodobých nájmech má být prioritou kvalita hospodaření a investiční záměr, ne datum narození. A tento institut nepodporuje mladé lidi, aby se věnovali zemědělství, ale pouze mladé lidi v malopodnikání, stačí mít pár hektarů a správný rodný list. Nijak to však nepodporuje mladé zemědělské odborníky, které potřebuje české zemědělství jako sůl, pokud chceme moderní, efektivní a k přírodě šetrné farmy. Je to jako kdyby stát podporoval mladé lidi zakládat malé obchody s IT technikou, ale rezignoval na jejich vzdělání a jejich další rozvoj.

Krátkodobost je pro půdu nejhorší

Zemědělská půda potřebuje stabilitu. Potřebuje pachtýře, který má jistotu, že se mu vyplatí investice do zavlažování, organického hnojení nebo pěstování meziplodin. Krátkodobé pronájmy na několik let tuto motivaci ničí, a je to problém v Česku čím dál větší, a vláda touto novinkou problém ještě prohlubuje. Věk jako kritérium znamená větší fluktuaci pachtýřů a tím i větší nejistotu pro samotnou půdu. Pro pole je nejlepší, když pachtýř ví, že na něm může hospodařit dlouho, ne pár let, protože to ho pak motivuje se o půdu starat.

Navíc – kdo garantuje, že „mladý zemědělec“ se půdě opravdu bude věnovat? A že neprodá dál pacht, nebo jej formálně pronajme zpátky původnímu hospodáři? Právě účelovost celého systému může nakonec znevěrohodnit i samotnou myšlenku podpory mladé generace.

Mladý neznamená automaticky lepší. Zemědělství je obor náročný na zkušenosti, znalost půdy, místních podmínek i agronomických souvislostí. Dát přednostní právo na půdu jen podle věku znamená, že se zcela pomíjí to, co je v zemědělství podstatné: schopnost hospodařit udržitelně, efektivně a s respektem k půdě i okolí.

Mladí mají mít podporu – ale jinou. Investiční pomoc, úvěrové nástroje, daňové zvýhodnění, mentoring. Ne přidělení půdy na úkor těch, kteří s ní zacházejí léta zodpovědně.

Ideologie vítězí nad rozumem

Z návrhu na zvýhodnění mladých pachtýřů se stává další ukázka toho, jak politika místo řešení reálných problémů (nedostatek vody, soběstačnost v živočišné výrobě, nízká přidaná hodnota) vyrábí ideologická gesta.

Namísto podpory dlouhodobě fungujících farem, které zaměstnávají lidi, investují do technologií, drží krajinu v chodu a dokážou i zpracovat produkci, se znovu otevírají otázky, kdo je „hodný“ zemědělec – a kdo ne.

Tato kulturní válka, kde velký = špatný a mladý = automaticky správný, však k ničemu nevede. Nepovede ke zlepšení kvality půdy, k vyšší soběstačnosti ani k větší stabilitě na venkově. Stát by měl přistupovat k půdě zodpovědně. Ne jako k nástroji politického PR. Každý pachtýř by měl být posuzován podle svého hospodaření – nikoli podle data narození. Přidělování státní půdy musí být založeno na důvěře, transparentnosti a dlouhodobé logice.

Pokud se místo toho vydáme cestou selektivních výhod, budeme jen znovu podporovat nedůvěru, právní kličkování a ničení toho mála jistoty, co v zemědělství ještě zbývá. A až „mladý zemědělec“ zestárne? Co pak? Půdu mu zase sebereme? Půda si zaslouží víc než populismus.