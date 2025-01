Osekat vše. V Senátu se bojuje o pravidla pro malé obnovitelné zdroje

21:13

Pár hodin před středečním senátním hlasováním o novele zákona o obnovitelných zdrojích se v kuloárech mluví o kličce, která by zpřísnila pravidla pro dotace malým provozovatelům, jako jsou obce či soukromá sportoviště. Senátoři měli původně zvažovat přílepek, který by uložil povinnost subjektům provozujícím solární elektrárny o výkonu 30 kW hlásit poměr výkonu a zisku. Podle institutu technické úpravy by ale došlo i na panely o trojnásobné hodnotě.