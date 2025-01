Bitva o dotace na soláry. Vracení dotací a papírování navíc se starostům nelíbí

Obce po celé zemi nyní připravují investice na letošní rok. Do jejich plánů na opravy chodníků, výstavbu nájemních bytů nebo opravy škol ale vstupuje nečekané riziko. Stovky obcí, které si v minulých letech pořídily fotovoltaiku, budou zřejmě muset vyplňovat složité reporty a pokud v nich udělají chybu, hrozí jim nejen vracení státních dotací, ale navíc pokuta až 50 milionů korun.

Povinnost takzvaných individuálních kontrol by podle chystané novely energetického zákona měla platit pro každou instalaci solárních panelů od 30 kWh, cože je třeba střecha jedné školy nebo obecního úřadu. Takových subjektů je v zemi asi 2500 a mnoho z nich spravují právě obce. Stát si od toho slibuje, že bude kontrolovat, zda majitelé solárních panelů nevydělávají moc. Pokud usoudí, že ano, dotaci jim odebere.

Obce by podle návrhu, který nyní projednává Senát, musely dodávat dokumenty staré až 15 roků, které ale často nemají. Ať již proto, že elektrárnu koupili od předchozího vlastníka, nebo si řadu věcí dělali svépomocí a nemají tak v účetnictví související náklady. Paradoxně tato snaha ušetřit jim nyní může způsobit komplikace v podobě vracení dotací.

Administrativa navíc možná nebude

„Je to zátěž pro rozpočty obcí a nejen jejich. Jak finanční, tak administrativní. Stát tak postupuje ode zdi ke zdi. Nejprve dotace neuváženě rozmáchle poskytoval, nyní je chce obdobným hurá stylem tlumit a rušit. Určitě je na místě hovořit o omezování dotací v ekonomice, kvůli napjatému stavu veřejných financí. Útlum dotací je ale třeba provádět s větším předstihem a předvídatelněji, neboť takto stát do hospodaření obcí zasévá nepředvídatelnost,“ řekl iDNES.cz hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Schizofrennímu postupu státu se podle informací iDNES.cz postavili malí starostové. Senátor za STAN Miroslav Plevný na středeční zasedání Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu přinesl pozměňovací návrh, který by zpětné kontroly zrušil.

„Třicet kWh je tak střecha jedné základní školy nebo městského úřadu. Může to vést ke krachu obcí nebo jejich organizací například i tím, že nebudou moct splácet úvěry na tyto výrobny. Státu to však úspory v žádném případě nepřinese,“ uvedla Radka Vladyková, výkonná ředitelka Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky.

Obce se bojí také samotného vykazování. Každý výkaz by měl mít až 400 položek, které bude muset provozovatel vyplnit. A ke každé z těch 400 položek mohou být desítky faktur. Zejména menším obcím hrozí, že si na to budou muset najmout drahé poradce ze strachu, aby neudělaly chybu a o slíbené dotace nepřišly. „Utratíme mnoho peněz za něco, kde je efekt pro rozvoj území nebo naplnění státní pokladny minimální,“ dodala Vladyková.

Pravidla podpor pro solární byznys přitom vznikla již před patnácti lety. Následně se systém na základě dohody celé politické scény včetně tehdejší opozice (a dnešní vlády) upravil v roce 2021. Stát tehdy celý sektor zkontroloval a řekl, že je v něm vše v pořádku. Po ani ne čtyřech letech ale přichází další nejistota.

Obce přitom argumentují, že to je sám stát, který je kvůli transformaci energetiky a Green Dealu do instalací fotovoltaických panelů tlačí. Solární panely se brzo stanou povinné na veřejných budovách (na všech veřejných a komerčních budovách procházejících renovací od 2027, nových obytných budovách od 2029 a všech ostatních budov bez renovací od 2030). „Stát zjevně hledá záminku, jak dotace omezit. Za tím účelem zatíží obce i sám sebe novou administrativou. Takže úsporu z rušení dotací notně sníží nová administrativa. To nedává příliš smysl,“ dodal ekonom Kovanda.

„Solární investoři neudělali nic špatného, pouze využili příležitosti, kterou jim stát nabídl, aby pomohli splnit cíle ve výrobě obnovitelné energie,“ uvedl starosta obce Hrušovany Petr Šmíd. „Povýšili jsme byrokracii na formu trestu, místo abychom bojovali proti ní. Toto opatření by zbytečně zatížilo podnikatele a mohlo by vést k další penalizaci,“ dodal Šmíd s tím, že stát již zavedl mimořádnou daň pro solárníky a nyní je jasné, že některým zahraničním investorům bude muset kompenzovat vzniklé škody.