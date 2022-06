Sklizeň ovoce by mohla být nadprůměrná, bude dost švestek na slivovici

„Letošní první odhad sklizně vypadá velmi optimisticky. Všechny hlavní druhy ovoce vykazují nadprůměrnou úrodu. Mrazovým poškozením utrpěly pouze některé odrůdy teplomilného ovoce, které zejména na jihu Moravy vystoupily z dormance (zimního spánku) a následně zmrzly v pupenech,“ řekla Petra Hrabčáková z ÚKZÚZ. Přes poškození mrazy by úroda meruněk měla být z dlouhodobého pohledu průměrná – na úrovni 1500 tun.

Předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík označil očekávanou úrodu za mírně nadprůměrnou. „Nepotkala nás zásadní vlna jarních mrazů, pouze začátkem dubna mrazy postihly některá místa s výsadbami meruněk. Dobrá úroda bude u švestek, což je dobrá zpráva pro milovníky povidel i slivovice,“ řekl Ludvík. Připomněl, že v minulosti nebyly u meruněk výjimkou roční sklizně přes 2000 tun.

V dalším vegetačním období by úrodu mohlo podle Ludvíka negativně ovlivnit sucho, a to zejména u výsadeb, které nejsou pod umělou závlahou. „Sucho se pak projeví na kvalitě ovoce, především na velikosti plodů,“ řekl. Některým podnikům v minulých dnech nadělalo velké škody krupobití. „Zasaženy byly kroupami ovocnářské podniky ve středních Čechách a na Pardubicku,“ řekl Ludvík.

Vývoj sklizně ovoce v produkčních sadech v letech 2012 až 2022 (t) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - odhad k 15.6. jablka 117.897 120.602 130.902 155.640 126.434 101.844 144.888 102.847 117.801 110.006 127.945 hrušky 5774 7437 3758 10.002 6643 4043 7120 6277 5763 7404 8158 třešně 1323 1590 2030 2306 2706 1925 2659 2169 894 1302 2360 višně 4340 5486 5227 5847 5190 4141 6774 5802 5730 5011 5023 meruňky 904 3556 1871 2210 662 811 1926 2109 471 1856 1500 broskve 1465 1888 893 1282 268 428 959 448 433 366 380 švestky 3950 6536 5750 8742 6378 4319 11.518 9131 8963 6784 9462 angrešt 0,6 0,7 1,64 2,11 1,31 1,63 1,57 1,12 2 2 2 rybíz 2524 2095 2005 2385 1767 1746 1851 963 1223 1022 1252 maliny, ostružiny 28 14 25 46 51 50,1 125,7 164 94 115 71 celkem 138.205 149.205 152.464 188.462 150.100 119.310 177.821 129.911 141.375 133.867 156.155

Nejvíce se v Česku pěstuje jabloní

Úroda jablek, které jsou hlavním ovocným druhem, by měla meziročně vzrůst o 16 procent na 127.945 tun. V porovnání s pětiletým průměrem má být vyšší o 11 procent. „Nejvíce se nadále pěstuje odrůda Golden Delicious, následována odrůdami Idared a Jonagold,“ uvedla Hrabčáková.

Úroda třešní, kterou loni a předloni srazily deště v době sklizně, by měla letos vzrůst o 81 procent na 2360 tun. Proti průměru sklizní posledních pěti let to představuje nárůst o 32 procent. Sklizeň višní by měla činit mírně přes 5000 tun, tedy jako loni. Z dlouhodobého porovnání jde u višní o pokles o devět procent.

Sklizeň švestek by měla meziročně vzrůst o 39 procent na 9462 tun. Švestky by tak měly být po jablkách opět ovocem s druhou nejvyšší sklizní a na třetí místo by měly odsunout loni druhé hrušky. U nich odhad předpovídá meziroční nárůst sklizně o deset procent na 8158 tun. Opět velmi slabá úroda - 380 tun - se čeká u broskví, které se v Česku přestávají pěstovat a jejichž sady ovocnáři likvidují.

Ceny určuje nadnárodní trh

Na ceny ovoce v obchodech nemá výše úrody u českých sadařů žádný zásadní vliv. Česká republika je v produkci čerstvého ovoce soběstačná jen z 30 až 40 procent, takže ceny ovoce na pultech obchodů se řídí vývojem trhu a cen v Evropě. Roční hodnota ovoce sklizeného českými sadaři se pohybuje ve farmářských cenách kolem 1,4 miliardy korun.

Ovocnáři upozorňují, že bilanci sklizní a rozměr českého ovocnářství ovlivňuje i to, že v České republice trvale ubývá ovocných sadů. Od roku 2011 se plochy sadů v Česku snížily o 28 procent z tehdejších téměř 18.200 hektarů. Kromě švestek a hrušek šly dolů všechny ovocné druhy. U nejvíce pěstovaných jablek pokles činí 30 procent na 6300 hektarů. Důvodem úbytku sadů je podle ovocnářů nízká rentabilita pěstování ovoce.